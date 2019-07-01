С понедельника, 1 июля, у жителей 53 стран, в частности Польши и Литвы, появится возможность оформлять бесплатные электронные визы для посещения Калининградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорилось в официальных сообщениях, такая виза будет действительна в течение 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда. Для того, чтобы получить электронную визу, необходимо заполнить заявление на специализированном сайте МИД России не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда и прикрепить фотографию. Электронные визы будут выдавать тем, кто едет с туристическими, коммерческими, гуманитарными или культурными целями. Иностранцы, въехавшие в Калининградскую область по электронным визам, смогут передвигаться только в пределах региона, въезд на остальную территорию России с целью транзитного проезда в данную область или выезда из нее, в том числе через аэропорты в беспересадочном режиме, невозможен. Областные власти при этом собираются открыть представительство в Гданьске и создать там туристско-информационный центр, который будет активно пропагандировать возможность получения электронных виз гражданами Польши и других стран. Обещано задействовать в рекламе и знаменитые российские барки «Крузенштерн» и «Седов», которые базируются в Калининграде.

kovako-1 Парусник (барк) «Крузенштерн»

Говоря о системе электронных виз, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о надежде на то, что соседние страны, Польша и Литва, упростят пересечение границы для граждан России. Реакцию Вильнюса можно оценить по Литовскому национальному радио и телевидению (LRT). В конце июня на портале LRT появился материал, из которого следовало, что бесплатные электронные визы для посещения Калининградской области — это такой российский способ «вербовать шпионов». Депутат комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас утверждал в этой связи, что «российские спецслужбы интересуются людьми, прибывающими в Россию», и высказывает опасения, что у туристов будут перехватывать информацию из телефонов при подключении к сети Wi-Fi и анализировать их поведение на публике. Впрочем, Кащюнас известен не только как русофоб, но и полонофоб. Ранее он обвинил собственные власти в том, что те «дискриминируют литовских родителей и их детей», поскольку «литовцы не голосуют за Избирательную акцию поляков Литвы — Союз христианских семей, правящие Вильнюсского района не заинтересованы в учреждении литовских детских садов и в том, чтобы родители этих детей регистрировались в Вильнюсском районе».

Вместе с тем представитель Baltic Tours Group Раса Левицкайте прогнозирует рост поездок литовских туристов в Калининградскую область после упрощения визового режима, приводя в пример Белоруссию, где в аналогичной ситуации число гостей из Литвы увеличилось на треть. Однако больше всего рады внедрению системы бесплатных электронных виз поляки. Еще в феврале сего года генеральный консул Польши в Калининграде Анна Новаковская подчеркивала, что, по ее мнению, подобное «приведет к значительному росту польских туристов». Она отмечала, что полякам нередко сложно получить российскую визу, многие считают, что стоит она дорого, а введение электронных виз снимет эти вопросы. Со своей стороны заметим, что новый формат создает вызовы для польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) с точки зрения воеводств, ранее задействованных в программе Малого приграничного движения (МПД). Договор о его создании был подписан Москвой и Варшавой в 2012 году, когда в Польше правила «Гражданская платформа». Он позволял жителям ряда районов Поморского и Варминско-Мазурского воеводств и Калининградской области при наличии спецкарты без виз и паспортов бывать друг у друга. В июле 2016 года PiS отменила режим, что вызвало бурные протесты, продолжающиеся до сих пор, и на чем играют политики ныне оппозиционной «Гражданской платформы».

Антон Алиханов

О важности проблемы облегченного посещения жителями Поморского и Варминско-Мазурского воеводств российского региона и обратного движения калининградцев говорит, например, дискуссия, которая завязалась под статьей на портале Info.elblag.pl. «Тема МПД возвращается бумерангом, — писало издание. — На этот раз благодаря решению России ввести бесплатные электронные визы в Калининградскую область с 1 июля. В пятницу, 28 июня, в ходе пресс-конференции Ежи Вилька (депутат Сейма Польши от «Права и Справедливости» — С.С.) журналисты спросили, считает ли он, что Польша через несколько лет после приостановления МПД должна последовать по пути России». Парламентарий в ответ заявил, что всё дело в контрабанде, поскольку «семьи из приграничных районов часто жили от нее». Но сейчас в регионе «практически нет безработицы, плюс работают социальные программы, в итоге существует проблема с поиском даже украинцев, чтобы нанять на работу, не говоря уже о поляках». Наконец, по его словам, отмена МПД сыграла в пользу нефтеперерабатывающих концернов Orlen и Lotos, чья прибыль существенно выросла после этого, поскольку была прекращена деятельность «мрувок», польских контрабандистов, завозивших в стране дешевое российское топливо.

(сс) Takeaway Барк Седов

Его спич вызвал вал критических замечаний. Депутата обвинили в незнании ситуации на местах, где безработица доходит до 28%, ему объяснили, что прибыли концернов связаны не с прекращением контрабанды, а нежеланием Orlen и Lotos снижать цены и гигантскими зарплатами топ-менеджеров, спрашивали, почему не было отменено МПД с Украиной и Белоруссией, язвили по поводу «угроз из России». Одним словом, не очень комфортная ситуация сложилось в этих воеводствах для PiS c учетом предстоящих уже осенью выборов в Сейм Польши. Посмотрим, что будет дальше делать Варшава в условиях введения электронных виз. Ведь с точки зрения поляков Поморского и Варминско-Мазурского воеводств — это полумера, которая облегчит им посещение Калининграда, а нужно, чтобы и калиниградцы приезжали и тратили свои деньги. Не исключено, что от властей Польши избиратели потребуют адекватного ответа. И впереди возможны другие сюрпризы. Ведь если правительство России распространит действие нового формата, скажем, на США, то в Калининградскую область смогут приезжать американские военные, прибывающие в Польшу. Трудно станет после этого определенным польским политикам и отставным генералам продолжать спекулировать на теме «неизбежного нападения» русских на поляков.