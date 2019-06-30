Пропагандистские тексты о «лихих 1990-х» поднадоели. Но символ десятилетия — братки из «Бригады» — прикрыли телами дела посерьезнее. Не чудесно сколоченные состояния олигархов, а пробу ликвидации ядерного щита России. Прикрыли союз отечественных революционеров с патриотами заокеанской родины — то как бульдозер, то как бактерии убирающих препятствия для своего бизнеса. С 1949 года СССР, а потом Россия, мирно живет за ракетно-ядерным щитом. Это, по мнению вышеупомянутого союза, большая проблема мирового масштаба. Их идеал — безъядерная Россия с импортом на прилавках, принимающая условия, которые предложат. Для этого продать за долги ядерный щит — не вопрос.

Пикет у проходной «Звездочки». 1990-е годы. Фото из книги Э. Борисова «Времена не выбирают»

Первый документ из 1990-х:

Докладная записка заместителя министра финансов РФ А .А. Астахова по проблемам «Севмашпредприятия» и города Северодвинска. Документ из книги Э.Борисова «Времена не выбирают»

Второй документ из 1990-х:

Письмо зампреду правительства РФ Б. Е. Немцову от первого заместителя руководителя Администрации президента РФ В. В. Путина по проблемам «Севмашпредприятия» и города Северодвинска. Документ из книги Э. Борисова «Времена не выбирают»

Свидетель из 1990-х:

Эдуард Борисов, главный советник генерального директора АО «ПО Севмашпредприятие», единственного предприятия в РФ, умеющего строить подводные лодки с ядерными ракетами, о 1990-х: «Город и предприятия ГРЦАС переживали сложнейшие времена. Достаточно сказать, что объемы финансирования работ по гособоронзаказу были утверждены правительством только в июле (атомную отрасль и финансы курировал зампред правительства РФ Б. Е. Немцов). «Севмашпредприятию» утвердили 16 миллионов рублей, что в то время равнялось размеру двухнедельного фонда оплаты труда. На Д. Г. Пашаева (генеральный директор «Севмаша» в 1993—2004 гг. — прим. автора) оказывалось давление со стороны околовластных структур, настоятельно предлагавших сократить численность работающих минимум в два раза. Недостроенные корпуса АПЛ утилизировать и сдать в металлолом, закупленное оборудование и металл продать за бесценок. Денег на выплату заработной платы не было, не хватало средств на оплату тепла и электричества, не авансировались поставщики комплектующего оборудования. Доходило до того, что «Севмашпредприятие» — стратегический, ядерно‑ и радиационно-опасный объект — за долги отключалось от сетей связи. Налоги предприятия не платили и, как следствие, бюджеты города и области были пустыми» (3).

Эта публикация не с целью похвалить Владимира Путина или нехорошо вспомнить покойного Бориса Немцова. А для того, чтобы напомнить, что если неизбежные когда-то изменения в стране пойдут по пути «горбачевской перестройки» и 1990-х, то всё вышеупомянутое вернется. И не факт, что закончится так же относительно хорошо, как закончились 1990-е.

Примечания: