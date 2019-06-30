Это песня была такая советская с припевом: «Суббота, суббота, хороший вечерок». А начиналась она словами «Часы пробили точные, в цехах весёлый шум, спецовочку рабочую сменил я на костюм…» Я уже её как-то цитировал, но по другому поводу.

Facebook.comlafamillejerome Жером Родригес на манифестации

В Париже каждую субботу всё происходит ровно наоборот — жёлтые жилеты и сочувствующие снимают «костюмы» и надевают свою полевую форму, устойчивые против дождя и ветра и холода и солнца рабочие для улицы «спецовочки» и поверх — жёлтые жилеты, и идут противостоять власти.

Что сегодня-то?

Основной маршрут такой.

Собираются с 12:30 и пойдут в 14 часов от станции метро Porte de Clichy по следующему маршруту :

Porte de Clichy — авеню de Clichy — затем одноимённая площадь — бульвар de Clichy — бульвар Rochechouart — бульвар Magenta — улица La Fayette — авеню Jean Jaures — площадь de la Porte de Pantin — все расходятся в 19 часов.

Маршрут более короткий, чем обычно — 7,5 километров.

Willtron Площадь de la Porte de Pantin

Лидеры жилетов Жером Родригес и Присцилла Людовски заявили, что будут на этом маршруте, и своим уже заявлением о присутствии фактически пригласили провинциалов «подняться» в Париж, в противоположность прошедшей субботе (Акт XXXII cобрал в прошлую субботу 27 444 , — согласно источникам жилетов). Фаоузи Леллуш должен быть там, как обычно, и также многие другие, неизвестные широкой публике жилеты.

29 июня пройдёт под знаком «Уважения к нашим жертвам».

Также ожидаются персоналити из шоу-бизнеса и искусства.

Напомню, что до сих пор их было немного:

Твёрдо стали на сторону жилетов Брижит Бардо и Патрик Себастьен. Французских известных писателей вроде на стороне жилетов нет. Ганьба, конечно, то есть «позор!» по-русски. В России на стороне «жилетов» больше писателей, чем во Франции. Я лично знаю нескольких, да и сам…

Вот что написал мне Yvan Hardoy в ночи (Тьерри М. в Брюсселе) :

«В самом начале вполне обычный «маниф» в большой жаре в конце июня на площади Clichy.

Народу немного, множество провинциалов. И традиционный состав жилетов, более заметный, чем в предыдущие недели.

Большой камион с артистами оставался в конце кортежа до самого конца.

Первые трения произошли на площади Clichy, когда жилеты стали петь свою известную «On est la!» (МЫ тут!) под носом жандармов, перегородивших rue de Martyrs, жандармы внезапно надели каски, опасаясь поворота событий.

Такое впечатление, что это было непонимание.

Так как поскольку многие провинциальные жилеты, плохо знакомые с парижской топографией, решили, что полиция провокационно закрыла разрешённый маршрут. CRS (жандармы) выглядели удивлёнными от этой внезапной враждебности по отношению к ним. Впрочем, организаторы, отвечающие за безопасность, быстро сообразили, что происходит, и всё в конце концов пришло в порядок.

Короче, случилось первое неповиновение и словесная перепалка с полицией.

К тому же CRS и полиции на мотоциклах, оказывается, были даны инструкции группами по 10−15 человек держаться вдоль тротуара, окружая толпу.

Понятно, что, увидев полицию рядом с ними, многие манифестанты их тщательно изругали.

Полиция надеялась хотя бы не получить камней и бутылок по головам.

Временами страх был заметен на их лицах, потому что некоторые, видимо, ожидали, что могут быть раздавлены толпой, как крысы.

(сс) Ella87 Желтые жилеты

Кто их поместил в такую ситуацию? Те, кто поместил, не были представлены на месте, а они, простые исполнители, находились лицом к лицу с опасностью. Причём подобное близкое присутствие полиции не было необходимо, оно лишь наэлектризовало массу жилетов.

Затем на Пигале новый дебильный приказ был отдан CRS (жандармам) — шагать лицом к манифестантам, затем отходить, продолжая быть лицом к толпе!

Естественно, некоторые жилеты бросились преследовать их, и возникло напряжение. Бутылки и всякое другое стали бросать в жандармов, а те ответили слезоточивыми гранатами, перед тем как бежать в их автомобили, которые ехали сзади.

Бесславный эпизод для жандармов и полиции на мотоциклах («motards», как их называют), которая сопровождала жандармов в их бегстве. Но на самом деле они могли бы и поблагодарить тех, кто забросал их бутылками и всяким, поскольку жандармам в их фургонах стало наверняка лучше.

Позднее, когда газ рассеялся, кортеж отправился своей дорогой, распевая «Проститутки Макрона!» на мотив «On est les champions!»

На бульваре Barbes банды молодых арабов, очевидно, свежеприбывших из Магриба (арабские страны Северной Африки, ЭЛ), аплодировали жилетам.

Полиция исчезла, исключая тех, кто закрывали доступ на Северный вокзал.

Прибыв к porte de Pantin, манифестанты заметили улицу, не заблокированную полицией, и углубились туда в порыве «дикой манифестации». «Мы не устали!»

Но motards (или вольтижеры, как их ещё называют) быстро вмешались, построились в линию и стали стрелять слезоточивыми гранатами, в то время как манифестанты были всего в 50 метрах от них. Контейнер с мусором был зажжён, пожарные сменили мотоциклистов полиции. Противостояние длилось некоторое время.

Имея уже достаточный опыт, жилеты не обезумели во время стрельбы в них слезоточивыми гранатами. Они спокойно отбежалина достаточную дистанцию, которая отделяла бы их от газа, достали капли для глаз и выжали настой эвкалипта на платки.

Другие, более агрессивные, пытались отфутболить гранаты в полицию ногами. У них это хорошо получается. Среди жилетов есть настоящие асы в этом деле.

Затем ситуация мало-помалу успокоилась. Некоторые жилеты остались там где были, другие, провинциалы в основном, отправились домой. У парижан же лозунг был «A Republic!» — К Республике!

Ожидая, что так и будет, власть в этот раз разрешила на площади Республики проведение мероприятия под названием Gay Pride (множество народу и электро-музыка).

Парижские жилеты стали расходиться. Те, кто уходил, прощались с другими, говоря им «До следующей субботы!»

Olivier Ortelpa Желтые жилеты

Вот ещё мне написали :

«Жилеты чувствуют, что нужны изменения тактики. На страничке Gilets Jaune Infos идёт опрос :

«После этого Акта XXXIII желаете вы продолжать движение ?»

«Насилие полиции имело место в Лилле. Ищут свидетелей через сети. Подпись под роликом хороша: «В один из этих дней мы придём сделать вам куку в ваш комиссариат, банда салопардов!»

Жером Родригес добился того, что открыто расследование по поводу ранения его в глаз каучуковой пулей во время одной из манифестаций жилетов (это случилось, кажется, ещё в феврале).

Статистика участвовавших в манифестации (по состоянию на 21 час субботы по московскому времени, то есть 20 часов в Париже):

МВД Франции — 5 769 по Франции, 1300 в Париже.

Le nombre Jaune — 10 224 манифестанта минимум.

Такие вот были дела вчера у жёлтых жилетов. Не очень.