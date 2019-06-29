Беате Физелер, Роджер Д. Марквик (отв. сост.). Советский тыл 1941−1945: повседневная жизнь в годы войны. М.: Политическая энциклопедия, 2019

Книга основана на материалах конференции, проходившей в университете Дюссельдорфа в декабре 2014 г. Ее авторы, ведущие отечественные и зарубежные специалисты, затрагивают целый комплекс вопросов, связанных с жизнью в тылу в годы войны. В основном они выходят за рамки традиционного анализа (эвакуация промышленности, увеличение темпов производства вооружений). Исследователей больше интересуют гуманитарные аспекты, какую роль играло движение огородничества, как применялись законы о труде, наконец, вклад ГУЛАГа в экономику воюющей страны.

Большое значение в сборнике уделяется и непростым вопросам пропаганды и агитации, в условиях цензуры. Евгений Кринко (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) анализирует соотношение официальных средств массовой информации и слухов в общественном сознании. Последние вызывались в числе прочего неумением представителей власти разъяснять «политическую линию партии». Кроме того, пропагандисты зачастую были неспособны «отвечать на острые вопросы, возникающие у трудящихся», что признавали в самом Управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП (б). Как следствие, возникало недоверие к любым официальным данным. Правда, слухи, выступавшие в качестве альтернативы, нередко бывали одновременно наивны и абсурдны: «На конференции в Сан-Франциско товарищу Молотову предложили отказаться от большевиков и колхозов. От колхозов товарищ Молотов отказался, а от большевиков не хотел отказаться, поэтому Америка объявила России войну». Вероятно, проблемы со средствами массовой информации были обусловлены излишней централизацией и контролем со стороны Иосифа Сталина и его ближайшего окружения. Карел Беркхоф (Институт по изучению войны, Холокоста и геноцида Нидерландской Королевской академии, Амстердам) отмечает: «Когда Калинин — формально глава государства — внес правку в текст своей речи перед ее публикацией, Александров счел необходимым испросить согласия Щербакова (Георгий Александров — начальник Управления пропаганды ЦК ВКП (б); Александр Щербаков — первый секретарь Московского обкома ВКП (б), начальник Главного политуправления Красной армии — А. М.)».

Соглашаясь с указанными исследователями ошибками, совершенными политическим руководством страны, нельзя не отметить прискорбной публицистичности и оперирования непроверенной информацией со стороны некоторых исследователей. Так, во введении к книге упоминается «параноидальная мысль Сталина». Хотелось бы узнать, на каких документах авторами поставлен этот диагноз. И как психически ненормальный человек мог успешно подавить разнообразные внутрипартийные оппозиции и в течение трех десятков лет удерживать власть. Все-таки серьезному научному исследованию не пристало опускаться до уровня безответственной публицистики времен «перестройки», основывающейся на мифах «детей Арбата».