24 июня 2019 года президент США Дональд Трамп обвинил высшего руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи во «враждебном поведении» и своим указом ввел санкции против него и восьми высших офицеров Корпуса стражей Исламской революции. В отношении аятоллы Али Хаменеи они применены впервые.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атомный фетишизм

Этот шаг американского лидера сразу прокомментировал президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани: «Американская администрация умственно отсталая. США продемонстрировали, что декларируемая ими готовность к диалогу — ложь. У Тегерана есть стратегическое терпение, мы не боимся».

Данное заявление вызвало сильнейшее раздражение в Белом доме, и было очень негативно воспринято военно-политическим руководством США, воспитанном на мировоззрении американской исключительности, согласно которому Соединенные Штаты Америки занимают особое место среди других народов с точки зрения своего национального духа, политических и религиозных институтов.

На высказывание Хасана Рухани 25 июня отреагировал лично Дональд Трамп в своем «Твиттере». Он отметил, что иранское руководство, к сожалению, понимает только силу и мощь, «и США на сегодняшний день являются самой мощной военной силой в мире, в которую только за последние два года было инвестировано 1,5 триллиона долларов».

В следующем твите Трамп пожалел иранский народ, который страдает безо всякой причины, в то время как их руководство тратит все свои деньги на террор. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты «не забыли использование Ираном самодельных взрывных устройств, которые убили 2000 американцев и ранили многих других».

Но самое важное было изложено в третьем сообщении президента США на эту тему. Полная цитата следующая: «Очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана, сделанное сегодня, показывает только то, что они не понимают реального положения вещей. Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено огромной и подавляющей силой, в некоторых районах «подавляющей» будет означать уничтожение. Не будет больше ни Джона Керри, ни Обамы!»

Twitter.comrealDonaldTrump

Есть все основания полагать, что в третьем твите президент США говорил об ударе по Ирану с применением ядерных средств поражения. Следует заметить, что в Иране это хорошо поняли. 26 июня на вопрос корреспондента CNN по поводу угрозы со стороны Дональда Трампа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил: «Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие».

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины было отдано нынешним президентом США 27 января 2017 года. 2 февраля 2018 года она была опубликована. Кстати, предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году.

Согласно данному документу, возможно применение Соединенными Штатами ядерного оружия для того, чтобы «положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях для США, наших союзников и партнеров».

В доктрине говорится, что Соединенные Штаты будут поддерживать широкий диапазон гибких ядерных сил и средств, необходимых для того, чтобы агрессия с применением или без применения ядерного оружия против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров не достигла поставленных целей. Таким образом, прямо говорится о возможности применения ядерного оружия в ответ даже на неядерный удар по самим США, их союзникам и партнерам.

В ядерной доктрине США также отмечено, что Иран сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения. Кстати, Дональд Трамп и другие официальные лица США неоднократно заявляли, что никогда не допустят создания Тегераном ядерного оружия.

Новая ядерная доктрина США предполагает повышение эффективности сдерживания при помощи нестратегических ядерных сил и средств и допускает возможность использования ядерного оружия малой мощности для «сохранения способности предотвратить агрессию в масштабах региона».

По мнению экспертов, ядерные боеприпасы малой мощности могут быть применены США против стран, не имеющих ядерного арсенала, т. к. никакой ограниченной войны между Россией и Соединёнными Штатами быть не может. В Пентагоне всерьез обсуждают возможности применения ядерных боеприпасов пониженной мощности в сочетании с высокоточными системами наведения в рамках локальных конфликтов против неядерных стран.

По данным Федерации американских ученых, в настоящее время в арсенале США имеется более 1000 ядерных боеголовок, которые имеют малую мощность. Мощность считается малой, если она равна 20 килотоннам или меньше.

В соответствии с ядерной доктриной США уже идет развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности. Они будут размещены на баллистических ракетах подводных лодок, крылатых ракетах морского базирования и авиабомбах типа B-61.

Navy.mil АПЛ «Мичиган» типа «Огайо»

По имеющейся в открытом доступе информации, ВМС США должны получить первую партию ядерных боеголовок W76−2 до 30 сентября 2019 года. Боеголовка будет устанавливаться на баллистические ракеты Trident II, которые используют атомные подводные лодки класса «Огайо». Мощность боеголовки оценивается в 5−6 килотонн в тротиловом эквиваленте.

К 2020 году на вооружение ВС США должна поступить усовершенствованная ядерная авиабомба В61−12. У нее есть четыре варианта по выбору мощности: 0,3, 5, 10, и 50 килотонн. В61−12 в три раза точнее своих предшественниц — бомб B61−3, B61−4, B61−7 и B61−10. Управляемая хвостовая часть нового боеприпаса дает возможность выполнить задание без захода в зону ПВО противника, позволяя ей планировать к своей цели.

При анализе вопроса возможного применения средств ядерного поражения против Ирана следует учитывать и личностные характеристики Дональда Трампа. Человек пришел на пост президента из бизнеса, и ему хорошо знаком принцип эффективности — закон Парето «20% усилий дают 80% результата».

Подход 20/80 подтверждает и ответ американского президента, данный 26 июня на вопрос телеканала Fox Business в отношении возможной войны с Ираном: «Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении. Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат. Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени».

В данную стратегию вписывается и незначительное увеличение военной группировки США на Ближнем Востоке на фоне возникшей напряженности.

Таким образом, совершенно очевидно, что военно-политическое руководство США допускает применение ядерного оружия малой мощности при ударе по Ирану. В качестве целей для ядерных средств поражения могут быть определены объекты ядерного комплекса Тегерана и его ракетной программы. Для этого есть все необходимое: законодательная база, ядерные боеприпасы малой мощности, а также психологическая готовность президента США Дональда Трампа пойти на такой шаг при определенных обстоятельствах.

Единственно, что нужно, — это подходящая ситуация, т. к. удар крайне предпочтительно сделать ответным на иранское действие. Здесь помощь в организации провокации могут оказать как Израиль и Саудовская Аравия, основные бенефициары вооруженного конфликта, так и часть политического и военного истэблишмента США, заинтересованная в разрешении кризиса с Ираном военными средствами.