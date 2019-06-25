Русская православная церковь готова внести поправки в свой устав в случае желания воссоединения с нею Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе. Решение по этому поводу будет озвучено 7 сентября, когда пройдет заседание Архиепископии по данному вопросу, рассказал в интервью ТАСС заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чтобы Священный синод РПЦ принял решение, нужно официальное обращение от архиепископии, — сказал епископ. — Такое обращение может принять епархиальное собрание, которое состоит из всех клириков и мирян — делегатов от каждого прихода. Собрание состоится 7 сентября. Будет ли принято решение обратиться с просьбой о восстановлении канонического единства с Русской православной церковью, мы не можем решать, это их полное право. Мы не влияем и не вмешиваемся в ход принятия решения, но к этому времени мы надеемся подготовить какие-то более конкретные предложения, вернее, они уже готовятся, и мы надеемся, что процесс диалога к этому времени мы доведем до завершения».

В случае положительного решения синод Русской православной церкви должен утвердить соответствующие изменения в ее уставе. По словам Саввы, в случае вхождения в состав Московского патриархата архиепископия полностью сохранит свои уставные и богослужебные особенности: «Было письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он сообщил, что мы с радостью готовы принять архиепископию в состав Московского патриархата, сохранив при этом полностью особенности ее управления, как они существуют сейчас. У нее есть уставные особенности управления, богослужебной жизни, свои пастырские традиции. С этого времени идет диалог на эту тему, нужно уточнить формальные рамки ее вхождения в состав Московского патриархата, разработать проекты документов, сейчас мы этим занимаемся».

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Когда в ноябре 2018 года Константинопольский патриархат принял решение об упразднении Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе и интеграции ее приходов «в различные святые митрополии Патриархата», выглядело это крайне странно. К этому моменту между Фанаром и Московским патриархатом уже было разорвано общение из-за односторонних действий константинопольского патриарха Варфоломея на Украине. Фанару было бы логичным в такой ситуации не добавлять перца в уже острое кушанье, тем более что проявленный им ранее волюнтаризм в части украинского вопроса являлся одним из дискредитирующих Константинопольский патриархат обстоятельств. Что касается Европы, то упразднение архиепископии неизбежно выводило ее из спячки и стимулировало ради самосохранения начать переговоры с различными православными Церквами.

В итоге русские православные в Европе начали подыскивать варианты. Откликнулся патриарх Кирилл, сообщив о готовности принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления. В случае успеха диалога и достижения договоренности можно будет сказать, что в этом есть и заслуга Константинопольского патриархата, фактически отказавшегося от собственной архиепископии. Не исключено, что в нынешней ситуации Фанар сможет пойти и на большее. Украинский конфликт, как ни крути, больно по нему ударил. Подавляющее большинство православных Церквей либо открыто не поддержали Константинопольский патриархат, либо взяли паузу. Так или иначе, но ему надо договариваться с Московским патриархатом. Возможно, что Фанар предложит разграничить сферы влияния на Украине и в Европе.

По большому счету, сегодня для Константинопольского патриархата прямую угрозу представляют действия почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, который восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата, ранее составившую костяк ПЦУ. В качестве варианта решения проблемы Фанар мог бы сформулировать следующую позицию: Православная церковь Украины отказывается от практики переманивания приходов Украинской православной церкви Московского патриархата и сосредотачивается исключительно на поглощении подконтрольных Филарету приходов УПЦ МП. В ответ Русская православная церковь молчаливо соглашается с этим, восстанавливает общение с Константинопольским патриархатом и соглашается вернуться в европейские Конференции православных епископов, подтверждая статус константинопольских владык там как председательствующих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Подобный план, конечно, вначале необходимо обсудить на уровне экспертных групп, чтобы потом его скрепили на личной встрече патриархи Варфоломей и Кирилл. На первый взгляд, «ледяная стена» между двумя патриархатами в настоящее время незыблема. Однако появляются интересные сигналы. В минувшие выходные вместе с Варфоломеем сослужил в Каппадокии предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон. Напомним, что эту Церковь считает автокефальной РПЦ, но Фанар ее рассматривает в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви. А на уходящей неделе в Грецию с паломническим визитом прибыл председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион. По данным греческого портала Romfea, гостя из России «тепло приветствовали» предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним и члены Священного синода, среди прочих был затронут украинский вопрос.

Он же обсуждался в мае этого года во время встречи Варфоломея с Иеронимом в Афинах, общение которых ознаменовало, по оценке экспертов, «таяние льда», прежде бывшего между ними. И еще. В социальных сетях распространяется фотография митрополита Илариона, на которой он, как утверждают блогеры, совершает службу в храме святого Серафима Саровского в греческом городе Салоники. Дело в том, что эта церковь числится за Неапольской и Ставрупольской митрополией. Однако сама митрополия — сложного подчинения. Она входит в состав Константинопольского патриархата, ее митрополитов утверждает константинопольский патриарх, хотя администрирование осуществляется через Элладскую православную церковь. Если сведения блогеров о служении главы ОВЦС в «константинопольском храме» правдивы, то что бы это значило?