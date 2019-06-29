Редкоземельные элементы необходимы для производства компьютеров, смартфонов, автомобилей, кардиостимуляторов и так далее. Для производства американских военных систем наведения ракет и боевых платформ, таких как истребители и подводные лодки, также необходимы редкоземельные элементы. В июне 2019 года Пекин пригрозил ограничить поставки редкоземельных элементов в США. На прошлой неделе три китайских министерства начали беспрецедентный обзор производства редкоземельных элементов в Китае, вероятно, в рамках подготовки к экспортному контролю. В 2018 году на долю Китая приходилось более 70% мирового производства редкоземельных элементов, Пекин также контролирует не менее 85% мировых перерабатывающих мощностей. В число редкоземельных элементов входят 17 химических элементов с уникальными электрическими и магнитными свойствами, которые жизненно необходимы для производства электроники. США должны избавиться от зависимости от китайских поставок редкоземельных элементов и позаботиться о разработке искусственных заменителей, пишет Марджин Рейссер в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война

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Электроника

Если Пекин выполнит свои угрозы, то Соединённые Штаты столкнутся с острым кризисом в сфере национальной безопасности и жёсткими экономическими издержками. Похоже, поставки редкоземельных элементов уже сокращаются. Согласно китайским таможенным данным, опубликованным на прошлой неделе, в мае 2019 года экспорт в годовом исчислении снизился на 18,2%.

Китай уже почти полностью контролирует американскую цепочку поставок редкоземельных элементов. В 2018 году поставки из Китая составили 80% американского импорта редкоземельных элементов и большей части химических промежуточных продуктов и минеральных концентратов, необходимых для обработки того, что было импортировано из Эстонии, Франции и Японии. Единственный действующий рудник редкоземельных металлов в Соединённых Штатах находится в зависимости от китайских фирм, которые перерабатывают добытые в США редкоземельные элементы.

Пекин знает, что блокирование поставок редкоземельных элементов нанесёт ущерб экономике США. Министерство торговли США признало это в своём стратегическом документе по важнейшим полезным ископаемым, опубликованном 2 июня 2019 года. Соединённые Штаты столкнуться со значительными экономическими потрясениями в случае блокирования китайских поставок редкоземельных металлов. Согласно последним данным геологической службы США, национальные оборонные запасы Соединённых Штатов критически недофинансируются и составляют менее 5% от годового объёма потребления редкоземельных элементов.

Какие ответные действия могли бы предпринять США? Текущие поставки могут быть растянуты за счёт расширения усилий по рециркуляции редкоземельных элементов, согласно рекомендациям, содержащимся в стратегии министерства торговли США. Документ содержит перечень разумных ответных мер, таких как диверсификация международной цепочки поставок, поскольку около 60% мировых запасов редкоземельных элементов находятся за пределами Китая. Министерство торговли также призывает стимулировать поставки важнейших полезных ископаемых из вторичных и нетрадиционных источников и расширять добычу и переработку на внутреннем рынке. Однако для того, чтобы реализовать перечисленные рекомендации в полной мере, США понадобятся годы.

Карьер

Принятие закона о передовых угольных технологиях в области редкоземельных элементов, предполагающего выделение средств на разработку передовых технологий по извлечению редкоземельных элементов, поддержит отдельные элементы стратегии министерства торговли США. Однако этот законопроект необходимо изменить, поскольку США также нуждаются в финансировании исследований в области искусственных заменителей редкоземельных металлов.

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Спрос на редкоземельные металлы будет расти по мере распространения электронных устройств и транспортных средств. Однако добыча коммерчески рентабельных объёмов редкоземельных элементов является дорогостоящей и представляет серьёзную угрозу для окружающей среды. Разработка жизнеспособных искусственных заменителей редкоземельных элементов поможет полностью покончить с зависимостью США от иностранных поставок и может устранить необходимость добычи редкоземельных элементов. Например, финансируемые министерством энергетики США исследования, привели к разработке заменителей европия и тербия, используемых в светодиодах и дисплеях, а также резко снизили потребность в неодиме и диспрозии при производстве электродвигателей.

Настало время прислушаться к предупреждениям со стороны Пекина и положить конец американской зависимости от китайских поставок редкоземельных элементов, независимо от того, реализует ли Пекин свои угрозы. Разработка искусственных заменителей — это наилучший способ укрепить экономическую и национальную безопасность США.