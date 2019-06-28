На Красной пристани Архангельска швартуется единственный в России находящийся в эксплуатации колесный пароход начала XX века — «Николай Гоголь». В 2021 году ему исполнится 110 лет!

Владимир Станулевич ИА REGNUM

Построенный Сормовским заводом в 1911 году для Северного пароходного общества «Николай Гоголь» умудрился ни разу не сменить своего имени, что среди моряков хорошая примета. Последнее слово речного судостроения того времени, парохода имел два огнетрубных котла на дровах, паровые машины тройного расширения, скорость около 20 верст в час (38 км/ч) и пассажировместимость 695 человек! Котлы требовали 40 кубометров дров в сутки, на Двине через каждые 200 км на берегах устраивались дровяные склады с березовыми, высушенными по 2−3 года чураками длиной по 1,5 метра. Расстояние от Вологды до Архангельска пароход преодолевал за 82 часа, а против течения в Вологду — за 115 часов. Навигация осуществлялась до 1 октября. С 1 октября до ледостава билеты продавались «по обстановке» и высокой цене. Пароход обошелся заказчикам в 140 тысяч рублей, на Двину, из-за ограничений в шлюзах, его доставляли по частям.

Пароходство постаралось учесть возможности всех слоев населения Архангельской губернии. В первом-втором классах меню предлагало отведать 150 наименований блюд — марешаль из дичи, шнель-клопс, маседуан из фруктов, блюда из семги, осетрины, стерляди и судака, телятины и баранины, рябчика и тетерева. К услугам этих пассажиров были ванны, постельное белье. Палубным пассажирам предлагался кипяток из медных кубов, подогревавшихся паром. Совсем запросто ездили крестьяне, возившие на корме под навесом коров, лошадей, поросят.

В годы Гражданской войны 1918−1920 гг и интервенции пароход, как и большинство двинских судов, служил красным.

Капитан С.М. Полозков «…Едва мы успели разгрузиться в Устюге, как получили приказ: немедленно следовать в Архангельск в распоряжение военного коменданта города… Неподалеку от Архангельска мы встретили караван из семи пассажирских и буксирных пароходов… Мелькнула догадка: «Видно, в Архангельске не все ладно». В Архангельск прибыли 2 августа в 2 часа утра. Расстояние от Устюга покрыли за 27 часов… Под наблюдением коменданта города на палубе нашего парохода установил пулемет. Затем, погрузив архивы, имущество военных и гражданских учреждений, оборудование, мы вышли на рейд, бросили якорь. Здесь к нам подошел военный тральщик, с которого в трюм и на палубу парохода стали перегружать мешки с боеприпасами… Разгрузившись в Устюге, «Н.В. Гоголь» вернулся в Котлас и поступил в распоряжение заместителя председателя Архангельского губисполкома П.Ф. Виноградова… Пароход выполнял особые поручения командования, подвозя из тыла к месту боев пополнение, боеприпасы и продовольствие… В августе наш пароход превратился в плавучий госпиталь. … А 9 сентября мы провожали Павлина Виноградова в последний путь… Приняв гроб с останками героя на борт… Гроб сняли с парохода в Котласе, а оттуда по железной дороге отправили в Петроград».

Осенью 1919 года пароход у местечка Межа Верхнетоемского района сел на мель и зазимовал. Чтобы ледоходом его не снесло и не повредило, «Гоголя» прикрыли дамбой из бревен и льда. В мае 1920 года пароход поставлен на ремонт в Устюге, с 1921 года он вышел на линию Архангельск — Вологда. Уровень обслуживания пассажиров снизился. Из отчета 1939 года: «Работа буфетов на судах и берегу в общем, целом была плохой. Недостатки в большой степени выражаются в отсутствии в буфетах набора товаров соответствующего ассортимента: 40 процентов оборота составляет выручка от продажи спиртных напитков».

В 1929 году «Гоголь» чуть не погиб. От брошенного в трюм окурка загорелась резина. Только экстренное причаливание у Красноборска и тушение пожарным насосом спасло пароход. В 1939 году «Н.В. Гоголь» встал на капитальный ремонт. Ему заменил корпус, пароход удлинили, старый корпус использовали в Котласе под гостиницу.

В сентябре 1941 года «Н.В. Гоголь» встречал делегации США и Великобритании во главе с А. Гарриманом и У. Бивербруком, прибывшие в Архангельск на крейсере «Лондон». Пароход принял гостей на Экономии и доставил в Кегостров, где находися аэродром, откуда делегации вылетели в Москву. Перед этим на борту «Н.В. Гоголя» советская сторона устроила торжественный прием с русским гостеприимством.

Начало 1970-х Гоголь встретил в Устюге, готовый к разделке на металлолом.

Владимир Станулевич ИА REGNUM

Об этом узнал заместитель директора судоремонтного предприятия «Звездочка» Б.И. Истомин. С его подачи завод приобрел судно у речного пароходства за 100 тонн металлолома и поставил судно на ремонт. За 2 года пароход переделали в плавучую базу отдыха — снизили пассажировместимость до 140 человек, модернизировали пароснабжение, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, радиосвязь. Для прохода под Ягринским мостом в Северодвинске паровую трубу и ходовую рубку «Н.В. Гоголя» сделали съемными.

С 1973 года пароход в ходе двухдневных турпоездок перевез 60 тысяч работников «Звездочки». В 1994 году «Н.В. Гоголь» снова встал на капитальный ремонт, в ходе которого перебрали все механизмы, каюты сменили интерьер, пассажировместимость снова снизили. Теперь с удобствами судно может принять 53 туриста в 29 каютах. На нём сейчас 4 каюты класса «люкс», 4 одноместные, 19 двухместных, 1 трехместная и 1 четырехместная. После ремонта пароход получил танцевальный салон, салон отдыха и совещаний, кают-компанию, сауну, душевые. Специалисты «Звездочки» провели сложную работу — отремонтировали один из цилиндров низкого давления паровой машины, стенка которого была когда-то повреждена. Из-за нее пароход терял 15% мощности машины. На заводе расточили цилиндр и вставили медную вставку.

За посление десятилетия на борту побывали многие гости «Звездочки». Среди них король Швеции Карл XVI Густав с супругой, Н.П. Патрушев, С.Б. Иванов, С.В. Кириенко, А.Н. Кудрин, С.В. Степашин, М.Е. Фрадков, Н.П. Лаверов, С.М. Миронов, А.Н. Чилингаров и другие.

«К сожалению, из-за обмеления Северной Двины пароход не может высаживать туристов ни в Холмогорах, ни в Сие, к Антониево-Сийскому монастырю. Даже у стен Новодвинской крепости на острове Линской Прилук нет возможности остановится — нет причала. А пароход великолепен — механизмы работают уже 108 лет и будут еще столько же работать, если за ними будет правильный уход.