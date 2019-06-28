



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Польша и Литва сегодня, 28 июня, отмечают 450-летие Люблинской унии — союза между Короной Королевства Польского (Короны) и Великого Княжества Литовского (ВКЛ), который создал новое государство, конфедеративную Речь Посполитую. Правда, более точным будет сказать, что сегодня этот юбилей больше важен полякам, чем литовцам. Польская пресса активнее освещает событие и мероприятие, чем их восточные соседи.

Одновременно анализируется и состояние польско-литовских отношений на современном этапе. Так, газета Rzeczpospolita, комментируя тот факт, что новоизбранный президент Литвы Гинтас Науседа выбрал в качестве места своего первого визита после инаугурации Варшаву, а не прибалтийские столицы или Брюссель, считает, что это Москва подталкивает Вильнюс к Польше. Оптимизм, несмотря на имеющиеся проблемы, излучает посол Литвы в Польше Эдуардас Борисовас, связывая его с приходом «президента Науседы», который «создаст новую динамику». По мнению издания, в своем позитивном подходе к Польше Науседа не одинок, поскольку «у премьер-министра Саулюса Сквернялиса, лидера консервативного Союза крестьян и зеленых Литвы (LVZS), такой же подход к нашей стране, его партия разделяет многие элементы программы «Права и Справедливости» (PiS), включая более твердую защиту национальных интересов в Европейском союзе». При этом одним из ключевых пунктов программы нового литовского президента является ускорение экономического роста, в том числе за счет развития тесного сотрудничества с Польшей.

Lrp.lt Литва и Польша

Проводить в жизнь совместные экономические проекты, торговать с друг другом — это, чаще всего, лучше, чем воевать. Но будут ли улучшения в данной сфере сопровождаться позитивными изменениями в политике двух стран? Больным и сложным вопросом продолжает оставаться положение общины литовских поляков. Варшава решила «отбить» их у Москвы, считая, что литовские поляки слишком расположены к России. По замечанию бывшего польского дипломата Витольда Юраша, эту концепцию проводит посол Польши в Литве Урсула Дорошевская, считающая, что нынешний лидер Избирательной акции поляков в Литве (AWPL) Вальдемар Томашевский известен своей постсоветской ностальгией, однако «проблема в том, что в настоящее время посол Дорошевская лучше ослабляет Томашевского, чем создает ему альтернативу». Что касается самих литовских поляков, то они требуют другого. 19 и 26 июня в Вильнюсе прошли пикеты их представителей, которые хотят от местного самоуправления возвращения имущества, принадлежавшего их семьям. И это находит поддержку в самой Польше.

«Поляки в Вильнюсском регионе составляют большинство жителей: в Шальчининкайском районе — 80%, в Вильнюсском районе — 60%, а в столице — почти 20%. Вот почему проблема поляков там, в восточных приграничных районах, так важна. И так важна проблема земли, украденной в советское время», — заявил в эфире польской католической радиостанции Radio Maryja эксперт-международник Богуслав Рогальский.

Вместе с тем критические голоса в адрес нового литовского президента в связи с выбором места его первого визита раздаются и в его стране. Десять лет назад его предшественница, Даля Грибаускайте, вначале направилась в Стокгольм. Как говорят наблюдатели, она считала, что Вильнюс должен вырваться из числа «отсталых стран Восточной Европы», к которым причисляли также Польшу, и наладить отношения с «Западом» — Швецией, Германией, Великобританией. Сегодня некоторые литовские издания высказывают обеспокоенность тем фактом, что Науседа начинает тур дипломатического вальса с Варшавы. По их мнению, это показывает, что для нового президента отношения с ближайшим западным соседом (как посредником между Брюсселем и Востоком) важнее, чем укрепление отношений между тремя прибалтийскими государствами, а Рига и Таллин отодвинуты на второй план внешней политики. Помимо того, позицию Науседы можно понять так, что он «не только игнорирует старые исторические споры» с Польшей, но и оправдывает «продолжительную грубую польскую риторику в отношении литовцев». Издания задают вопросы, забыта ли сегодня «разрушительная политика» радикальных литовских поляков в сферах образования польской молодежи или языка. И заключают:

«Уму было бы непостижимо, если бы он (президент — С.С.) выбрал Москву или Минск для своего первого визита… Или, может быть, всего лишь немного шума?»

Robertas Dackus. lrp.lt Гитанас Науседа

Последнее представляет интерес и для России. Науседа до сих пор не обозначал своих внешнеполитических ориентиров. В ходе избирательной кампании он говорил о необходимости диалога с Москвой и подчеркивал, что он отличается от Грибаускайте. Однако после выборов с Науседой провел беседу министр иностранных дел Линас Линкявичюс. По итогам разговора глава МИД Литвы заявил, что внешняя политика «может будет иметь тактические изменения, нюансы», но никаких стратегических поворотов ожидать не стоит. Будет ли Вильнюс в таком случает активно подзуживать Варшаву против России? Исторически кооперация поляков и литовцев началась с того, что им надо было противостоять сильному врагу — Тевтонскому ордену. Что касается русских, то Корона имела дела в основном с западными русскими, Галицко-Волынским княжеством. Конфликты с Москвой пришли в Корону, как блохи с собаками, вместе с ВКЛ, спорившим с москвичами за лидерство в русском мире. Однако мы не обречены повторять старые паттерны и можем создавать новые. Посмотрим, проявит ли такое желание президент Науседа.