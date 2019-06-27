При неплановой — не советской — экономике Минфин применяет плановые методы пополнения бюджета и действует по логике «выполнение плана любой ценой — превыше всего». На днях Госдумой РФ во втором чтении были приняты внесенные в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поправки, предусматривающие повышение в 2019 году поступлений в казну налогов и сборов на 205,6 млрд рублей. Чем объясняет необходимость роста узаконенных поборов Минфин РФ?

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в бюджет в этом году поступит меньше денег от нефтегазовых компаний — на 58,7 млрд рублей. Эту сумму планируется компенсировать сборами с остальных субъектов бизнеса России. Проще говоря, несырьевой бизнес заплатит за сырьевой! Какую цель таким образом преследует Минфин — только лишь решить задачу по пополнению бюджета или ослабить позиции и без того несильного бизнеса, а может, еще тем самым вызвать социальное напряжение в обществе или обрушить всеобщее негодование на сырьевых магнатов в пользу перехода к производству альтернативных источников сырья?

Как следует опять же из пояснительной записки — «изменение поступления нефтегазовых и ненефтегазовых доходов связано с изменением макроэкономических факторов (изменение помесячной динамики мировых цен на нефть марки «Юралс» с учетом ее фактических значений в конце 2018 — начале 2019 года, увеличение прогнозного курса доллара США к рублю и прогнозных цен на газ, изменение объемов экспорта нефти, газа природного и товаров, выработанных из нефти), а также с уточнением в законодательстве параметров «завершения налогового маневра» в нефтегазовом секторе». Как же так, цены на нефть растут или, по крайне мере, являются стабильными, а президент США, как мы помним, на днях и вовсе требовал от американской ФРС снизить позиции доллара, то есть рубль стал укреплять свои позиции, но Минфин смотрит на мир иначе — как прежде — несмотря на необходимость развития несырьевого сектора экономики ставит данный сектор в более проигрышное положение перед сырьевым!

Одним из крупных источников потерь бюджета в 2019 году станут ожидаемые ранее поступления дивидендов за 2018 год от прибыли компаний с госучастием. Как сообщается в пояснительной записке, ожидается снижение на 41 282,6 млн рублей поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации. Один только Сбербанк не выплатит 272 236,9 млн рублей. Опять же, восполнить эти неожидаемые потери должен будет несырьевой сектор! Но на этом бюджетные манипуляции Минфина не заканчиваются.

Законопроектом предусматривается увеличение несвязанных (финансовых) заимствований Российской Федерации в 2019 году на 844,3 млн долларов США в связи с замещением части заимствований в валюте Российской Федерации заимствованиями на международном рынке капитала в связи со сложившейся благоприятной экономической конъюнктурой. Возникает вопрос: а зачем при профицитном бюджете, да еще когда Минфин прогнозирует рост стоимости доллара, — лезть в долг и занимать этот доллар?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

Кроме того, планируется увеличить в этом году объемы использования целевых иностранных кредитов (заимствований), предоставляемых международными финансовыми организациями, на 24,1 млн долларов США. Эта мера, таким образом, призвана удовлетворить пожелания федеральных чиновников, реализующих проекты МФО. Вместе с тем законопроектом предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте, с учетом фактического исполнения на 2,4 млн долларов США.

Странно, казалось бы, с ростом доллара самое время платить по долгам, но Минфин идет другим путем — своим! Не возникает ли ощущения, что если не всё, то очень много направлено в бюджетной политике Минфина РФ на помощь США, при том что наши межстрановые отношения далеки от совершенства?

Более того, Минфин в пользу аргументов роста поборов с несырьевого бизнеса приводит факт того, что поступление ненефтегазовых доходов в первом квартале этого года оказалось выше прогноза. И все почему? Потому, объясняет Минфин в пояснительной записке, у бизнеса выросли доходы, связанные с внутренним производством. То бишь Минфин хочет сказать, что выросло производство в этом несырьевом секторе. Разве? Может быть, мы чего-то не знаем? Дальнейшее пояснение Минфина гораздо больше проясняет ситуацию — увеличился как налог на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, так и налог на прибыль организаций (в результате роста прибыли прибыльных организаций, преимущественно в секторах нефтедобычи, нефтеперераборки и металлургии, в конце 2018 года).

Не велика ли нагрузка на бизнес в России? Особенно на тот, на который возлагается надежда по уходу от сырьевой зависимости? Ждать ли роста экономики?