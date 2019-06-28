Арабская культура фантастична, загадочна, таинственна. Алкоголь, алхимия, алгебра, адмирал… Даже стыдновато считать её чем-то «экзотическим», в этом есть что-то неприятное, поверхностное. Не секрет, что часто «китайщина», «индийщина», «арабщина» становятся дешёвыми подделками в лавках «колониальных товаров» для «белых людей». Англосаксов в основном. Так ли произошло и с этим фильмом? Думаю, что — да. Но это не исключает интереса к нему. И любви ваших детей, которым не до таких тонкостей. Да и знаете ли вы сами много про арабский мир? Стоит сказать правду. Да, я вот, скажем, не знаю ничего про арабский мир и арабскую философию, хотя у меня парочка любимых людей, не говоря уже о знакомых, с той части света. Вчера позвонил крупной специалистке по арабскому языку, великолепному педагогу, родом из Ирака, в надежде получить от неё краткую консультацию по «Тысяче и одной ночи», чтобы не быть уж совсем чайником (позолоченым с подносом и халвой), но она оказалась в очень расстроенных чувствах и ссылалась на то, что после «арабских вёсен» всё стало слишком грустно, почти плакала, говоря про то, что стало с Багдадом, откуда только что вернулась, а я не знал, что ответить… Поспешил закончить разговор. Вот такие сказки. Зато в Диснейленде — всё всегда хорошо… И понятно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Не знаю, что написать и про фильм. Хотя в каком-то смысле он мне понравился. Помесь индийских и арабских танцев, великолепная пародийная хореография, очередная подделка под «арабский восток», приукрашенная «постмодернистской иронией». Мюзикл. Приятно смотреть на жизнь с песнями и хэппи-эндом. Один из моих близких друзей, тоже кинематографист по образованию, сириец, посмотрев Пазолини, заявил когда-то: «Это не арабский мир». Его можно было понять… С другой стороны, а так ли уж можно обвинять кого-то в том, что он «приватизирует» (переставляя акценты и смыслы, разумеется) чужую культуру? Это нетривиальный вопрос. Есть же, например, «Король Лир» на материале японского средневекового двора… Да и вообще, как мы знаем, в Китае Христос — желтоват, а Африке — темноват, и так далее… Хотя вроде бы еврей евреем… И русский балет немного из французских придворных церемоний… Почему бы не взять чужой эпос и превратить его в деньги? Это же настоящая пещера сокровищ. К тому же это как раз в традициях плутовского романа!!! Сам герой фильма, дорвись он до волшебного фонаря кинематографа, пожалуй, так бы и поступил. Своровал бы блистательно чужую историю. Сама Шахерезада тоже действовала хитростью. И, местами, другими способами тоже, правда…

Цитата из к/ф «Аладдин». Реж. Гай Ричи. 2019. США

Перед нами типичный мировой «фастфуд». Усредненность, имитация «национального колорита», чудовищная пошлость местами, вроде обязательных сцен в конце — как сцена «поцелуя на публике» (так надо делать во всех фильма «про любовь»). В исламе? Авторы смешно шутят, чего стоит игра с джином-негром, афроджином, так сказать, где через метафору «раба лампы» отыгрывается история «рабства» и «расизма». Негры, ясное дело — музыкальны, сексуальны, обаятельны, харизматичны, веселы. Довольно трогательно как попытка извращённой политкорретости…

Цитата из к/ф «Аладдин». Реж. Гай Ричи. 2019. США

В целом кино остаётся в рамках профессионального монтажа аттракционов. Все куда-то бегают, за что-то борются и т.п. Такой стандартный фильм по учебнику. Наверняка вы, даже если вы далеки от сценаристики, слышали, что «Звёздные войны» писались при участии Кэмпбелла, специалиста по мировой мифологии… Или слышали даже про Проппа, который занялся серьёзным анализом устройства русской волшебной сказки… Постепенно возникла вполне формализованная степ-бай-степ теория того, как «правильно» рассказать историю для массового зрителя так, чтобы он был «удовлетворён». Стоит ли говорить, что будут тут все «сценарные функции», герой, злодей, объект любви… Даже, пусть минимальная, попытка построить «арки характеров», то есть дать возможность героям, «преодолевая конфликты внутреннее и внешние, меняться, приходя к себе настоящим». Интересно, например, что в фильме много параллельных «помощников-животных». Посчитаем: «тигр», «попугай», «обезьянка», «жезл-змея»… Это забавно. Очень смешно подумать про фильм и как про «блатной романс», где багдадский вор, так сказать, завоевывает сердце принцессы-девочки, и так далее… Сам он помотался по крыткам, менты его ломали, не сломали. Сердце у него честное, звёзды напортачены на плечах… И так далее… Есть же фильм Брессона про карманника. Почему бы и тут не прочитать так же… Вообще читать можно как угодно. Мне нравится искать «мотивы», «образы», «ходы». Пучки смыслов. Например, исполнений желаний: «цветик-семицветик», «комната желаний (Стругацкие)», «лампа Аладдина», «золотая рыбка», хотя бы «щука»… Как правило, это мотив про то, что что-то или кто-то в качестве «вознаграждения» за освобождение или помощь (или просто как подарок — но чаще за «плату») исполняет желания героя. Возникает вся эта история с тем, что мы хотим на самом деле и как ранжируем наши желания… Короче говоря, мотив исполнений желаний не теряет своей популярности. Вот и по телевизору иногда исполняют желания: «Поле чудес», «Прямая линия с президентом».

Цитата из к/ф «Аладдин». Реж. Гай Ричи. 2019. США

Может ли Всевышний создать камень, который не может поднять? Ангелы на острие иглы.

Схоластика, Аристотель на арабском языке… Короче говоря. Можно при желании найти в фильме и игру с «философскими идеями». В фильме есть, безусловные, попытки игры с социальными и прочими конструктами. Например, мне мерещились там пародии на «британский высший свет», местами вообще «высшего света». То есть вообще мотив «класса», «власти», «черни и двора», «жажды быть первым»… Колония и метрополия. Главный плохой парень картины тоже борется за власть, он плохой вполне картино, по-картонному. Вообще фильм функционален, как шахматная партия, каждая фигура делает свой ход, без особых надежд на освобождения от правил. Джаз отменяется. Какой уж джаз с такими бюджетами. Пацан сказал — пацан сделал. Бабки дали — нужно вернуть.

Цитата из к/ф «Аладдин». Реж. Гай Ричи. 2019. США

Что ещё? Прекрасный кастинг с точки зрения коммерческого кино, все «смазливы», выполняют актёрские задачи и т.п. Похоже на сериал. Развлечение и имитации удобоваримой морали, фирменный стиль «Дисней». Можно прекрасно показывать в оккупированных и уничтоженных странах. В каком-то смысле, чтобы написать полноценно эту рецензию, я должен потратить год своей жизни, изучая материал, что маловероятно, увы… А было бы интересно… Было бы времени столько же, сколько у джинов. Я легко нашёл несколько объемных книг про время «Тысячи и одной ночи», не говоря уже вообще о самом тексте сказок, совершенно огромном. Мне до сих пор кажется, что поход, пусть и в такой посредственный, в сущности, фильм, может открыть для нас новый мир.

Только почему-то этого почти никогда не происходит.