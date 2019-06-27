Подкоп под военное сотрудничество с Японией Дональд Трамп начал еще в бытность кандидатом в президенты США. Помню удивление японских политиков, а у некоторых и испуг, вызванные заявлением будущего хозяина Белого дома о необходимости богатым Японии и Южной Корее «раскошеливаться» за свою оборону. При этом он допустил, что для своей защиты японцы и южнокорейцы могут обзавестись и собственным ядерным оружием.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тогда последовало поспешное заявление министра обороны Японии Инада Томоми о том, что-де Япония «не бесплатно ездит в трамвае», а исправно выплачивает немалые суммы на содержание на территории своей страны военных баз США.

«Я думаю, мы платим достаточно. Сейчас мы несем на себе то бремя, которое должны нести», — приводило тогда ее слова японское информационное агентство Киодо. Вместе с тем министр сочла необходимым ответить Трампу, что «японо-американский военный альянс является основой безопасности, а присутствие американских войск (в Японии) важно не только для обороны нашей страны, но и с точки зрения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также поддержания верховенства права».

(сс) Official U.S. Navy Page Союзники

По данным газеты деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай симбун», в год, когда прозвучала критика Трампа по поводу недостаточных расходов на оборону, Япония выделила около 760 млрд иен (порядка $7,18 млрд) на траты, связанные с содержанием баз вооруженных сил США. Чему равен вклад США, в Токио в точности не известно, однако эта сумма примерно равна $5,5 млрд, то есть затраты японцев на базы превышают американские.

Тем не менее избранный президентом США Трамп от своих намерений заставить Японию платить больше не отказался. Вот как объяснял его позицию японскому общенациональному телеканалу NHK советник президента по вопросам безопасности Берт Мидзусава: «Господин Трамп как бизнесмен рассматривает международные договоры в качестве контрактов. Он считает, что их нужно пересматривать, если договор не соответствует интересам американского народа». При этом советник отметил, что в нынешнем договоре безопасности с Токио нет элемента равенства. «Согласно нынешнему договору, США должны оборонять Японию, а Япония не имеет такого обязательства. Есть также большое различие в тяжести оборонного бремени двух стран и в распределении расходов между ними», — добавил он, выразив недовольство тем, что Япония тратит на оборону лишь 1% своего валового национального продукта.

О том, что бизнесмен Трамп не бросает слов на ветер, свидетельствует его новое довольно резкое высказывание по поводу недостаточности оборонных усилий Японии по обеспечению защиты не только своей страны, но и американского союзника. В интервью американским СМИ он заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно для Токио. «Если Японию атакуют, мы будем вести Третью мировую войну, (жертвуя) своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они могут смотреть это на своих телевизорах Sony», — с недовольством бросил президент.

Дональд Трамп

На этот раз в Токио огрызнулись. Правительство Японии считает, что договор Токио и Вашингтона о безопасности является сбалансированным, и у США нет планов пересматривать этот документ. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров страны Суга Ёсихидэ.

Суга Ёсихидэ «Обязанности двух сторон (в рамках договора) сбалансированы, и (договор) не применяется в одностороннем порядке. Разговоров о том, чтобы пересмотреть этот договор, между нашими правительствами не ведется».

Сообщая об этом, ТАСС напоминает, что действующий Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Абэ Синдзо — Киси Нобусукэ, занимавший тогда пост главы правительства. Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.

Высказывания Трампа едва ли свидетельствует о действительно существующих у него планах чуть ли не отказаться от военного союза с Японией. В нынешней геополитической и военно-стратегической обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе правящие круги США не позволят ему даже заикаться о том, чтобы лишить Пентагон плацдарма в Восточной Азии, превращенного в напичканный наступательным оружием американский «непотопляемый авианосец». Скорее всего, риторика Трампа направлена на то, чтобы вынудить японцев активнее продолжать курс на ремилитаризацию страны, увеличение ее роли и веса не только в региональной, но и глобальной военной стратегии Вашингтона. Видимо, принятое вопреки воле многих японцев и в нарушение «мирных» статей Конституции Японии законодательство о возможности участия японских вооруженных сил совместно с армией и флотом США в боевых действиях в любых «горячих точках» планеты уже не достаточно. И нынешняя американская администрация желает перераспределить еще и доли финансового бремени сторон в военном альянсе. Нельзя исключать и то, что предпринятый Трампом, по сути, шантаж в отношении японского правительства направлен на ослабление Японии как торгово-экономического конкурента США. Ибо дальнейшее увеличение военных расходов страны неизбежно скажется на японском бюджете, и без того испытывающем немалое напряжение в связи с продолжающейся в стране экономической стагнацией.