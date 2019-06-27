



Иван Шилов ИА REGNUM Архиепископ Паргев Мартиросян

На вопросы ИА REGNUM отвечает предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян.

ИА REGNUM Ваше Высокопреосвященство, чем сегодня живет священство и верные Арцахской епархии Армянской апостольской церкви?

Как и всегда, несем святое Евангелие нашему народу, пытаясь поднять на более высокий уровень его моральный облик, насаждая веру, добро и милосердие. Стараемся вернуть христианское духовное наследие наших праотцов, поскольку в 1930 году власти Советского Азербайджана закрыли Арцахскую епархию, у нас не было ни священников, ни духовной литературы. Продолжаем строить и реставрировать храмы. За эти 30 лет (с 1989 года) мы построили и отреставрировали 90 церквей, монастырей и часовен. Издали 95 книг на религиозную тему. Ежемесячно организовываем паломничество верующих к святым местам.

ИА REGNUM В этом году в Степанакерте открылся новый кафедральный собор. А какова история его строительства? Что это такое — построить кафедральный собор?

В Степанакерте живут 55 тысяч человек. В 1936 году старая церковь святого Георгия была разрушена, и на ее месте построили театр. В 2004 году мы построили небольшую церковь святого Иакова, но она не в состоянии вместить всех желающих. Чтобы иметь возможность полноценно окормлять население столицы, нужны еще храмы. По этой причине мы решили построить относительно большой кафедральный собор, чтобы как-то окормлять наших верующих. В конце концов, Степанакерт заслужил право иметь кафедральный собор. Мы его освятили 7 апреля на праздник Благовещения Святой Богородицы, сам этот храм носит имя Святой Богородицы. Он построен на основе двух древних стилей армянского церковного зодчества и по принципу средневекового храма Звартноц (храм Бдящих Небесных Сил), который представляет собой трехъярусное сооружение, но в то же время с внешней стороны он напоминает раннесредневековый храм святой Рипсиме. Я думаю, что каждая столица должна иметь свой кафедральный собор.

Armchurch.info Архиепископ Паргев Мартиросян

ИА REGNUM В христианской истории Арцаха было время Кавказской Албании, потом эпоха монастыря Гандзасар. Каким вы видите будущее с новым кафедральным собором в Степанакерте?

Да, в истории была Кавказская Албания, которая занимала левобережье и правобережье Куры. На правом берегу Куры были две исторические армянские провинции Арцах и Утик, кстати, я сам родом из Утика, из известного села Чардахлы. В 428 году Армения было поделена между Римом и Персией. Восточная часть Армении оказалась во власти Персии, и в том же году упразднили Армянское царство, а в конце V века персидский шах утвердил восточно-армянскую царскую династию Вачаганов и назвал ее Агванским (Албанским) восточно-армянским царством, где рядом с ним и был утвержден чисто армянский Албанский католикосат, который в течении времени менял свою резиденцию от монастыря Амарас до города Партава (Барда), потом центр обосновался в Гандзаке, после чего он переместился в монастырь святого Иакова в Мартакертском районе. Позже католикосат переехал в расположенный неподалеку Гандзасарский монастырь. И потому Албанский католикосат иногда стали называть Гандзасарским. По сей день Гандзасарский монастырь остается главной духовной резиденцией Арцахской епархии. Вне зависимости от освящения кафедрального собора в Степанакерте его статус остается прежним.

ИА REGNUM Чувствует ли Арцах внимание к себе со стороны армянских католикосатов, Эчмиадзинского и Киликийского?

Арцахская епархия — часть Эчмиадзинского католикосата и всегда находится во внимании католикоса всех армян. Хотя и представители Киликийского католикосата нередко приезжают к нам и иногда проводят службы. В качестве примера могу сказать следующее. Католикос всех армян Гарегин II перечислил нам на строительство кафедрального собора в Степанакерте 300 тысяч долларов, а Киликийский католикос Арам I в свою очередь выделил 100 тысяч долларов.

ИА REGNUM Вы поддерживаете общение с азербайджанскими духовными лидерами. Каковы настроения на той стороны в части желания жить мирно?

Обычно встречи такого рода проходят на уровне религиозных лидеров. Первая подобная встреча состоялась 6 марта в 1988 года в Ростове-на-Дону, друг с другом общались католикос Вазген I и шейх-уль-ислам Пашазаде. Я тогда присутствовал на этой встрече. Такая же встреча у нас состоялось в Женеве в феврале 1993 года. Потом я так же присутствовал на двух встречах в Москве, где со стороны армян был блаженнопамятный Гарегин I и потом нынешний католикос Гарегин II. После этого Гарегин II встречался дважды с духовным лидером Азербайджаном в Баку и в Эчмиадзине. На тех двух встречах меня не было. Но я более чем уверен, что духовные лидеры ратуют только за мир и попытаются внести свою посильную лепту, что естественно и логично.