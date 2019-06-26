При подготовке статьи в ИА REGNUM о борьбе мнений в 1733 году, где поставить Архангельское адмиралтейство — у селения Сийский бык или в Соломбале, автор этих строк решил осмотреть место на Быку. В нынешнем Архангельске — это берег Северной Двины между торговым центром «Макси» и городским водозабором. Есть смелое предположение Игоря Гостева, заведующего отделом военной истории краеведческого музея, что именно здесь было основано петровское адмиралтейство, здесь «колыбель русского флота». Версия изложена в журнале «Архангельская старина», который до недавнего времени выпускался И. Гостевым. Игорь Михайлович пишет: «В сложившихся условиях очень сомнительно, чтобы опытный кораблестроитель, адмиралтейский комиссар Елизарий Избрандт и один из видных военных советников царя — вице-адмирал Корнелиус Крюйс, прибывший в Архангельск из Воронежа, решили строить русские боевые корабли в незащищенном месте, доступном для любопытных глаз неприятеля» (1) — это про Соломбалу.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Берег Северной Двины в районе бывшей верфи купца Крылова на Быку, Архангельск

А это о месте на Быку: «Учитывая срочность порученного дела, они смогли обойтись без возведения фортификационных сооружений, расположив верфь выше по течению реки от Архангельска. Тем самым — обеспечив защиту от противника артиллерией города и стоящих на рейде судов и защиту от непогоды: от морских ветров — сложным изгибом русла Северной Двины и высоким правым берегом» (1).

Приводя косвенные свидетельства в пользу своей версии, известный архангельский историк упоминает одно, по его мнению, прямое свидетельство: «Сопоставление картографических материалов XVIII и XIX веков и документа, опубликованного в части 7 «Материалов для истории русского флота», позволяет нам однозначно указать место первого архангельского адмиралтейства — на правом берегу Северной Двины выше по течению города Архангельска, сразу за деревней Сийский бык… 14 марта 1734 года… новая верфь была образована на одном из соломбальских островов, «на котором уже и строение имеется, и по определению воинской морской комиссии велено, по мнению их, быть той верфи на Соломбальском острове». Адмиралтейств коллегия приняла во внимание, что «прежнее под оную верфь назначенное место, именуемое Бык, осталось к строению военных кораблей в неудобстве» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Прямоугольный водоем на месте доков верфи XVIII века купца Крылова

Совмещая две недатированные карты, которые, по мнению И. Гостева, были изготовлены между 1720 и 1733 годами, с фразой документа «прежнее под оную верфь назначенное место, именуемое Бык…», И. Гостев приходит к выводу, что место «колыбели» на Быку.

Мне представляется, что вывод спорный, и вот где слабое место версии Игоря Гостева. Во фразе «прежнее под оную верфь назначенное место» он относит к петровским временам, как будто здесь в тот период было первое адмиралтейство. Но он не припомнил тот период, когда место на Быку было отведено под казенную верфь спустя 8 лет после смерти Петра — в 1733 году. Упоминание об этом есть у историка Архангельского порта, полковника по адмиралтейству С. Огородникова. Излагая перипетии, связанные с выбором места под адмиралтейство 1733 года, он рассказывает, что был период, когда морская военная комиссия остановилась на урочище Бык. С. Огородников: «…Воинская морская комиссия… согласилась с мнением Брандта, и в 1733 году марта 15 дня, указом… предписала — «для строения в Архангельске военных кораблей учредить верфь на месте, называемом Бык. Верфь окопать рвом и огородить палисадом. Внутри строить суда и иметь магазины, а мастерские и казармы устроить вне верфи… В новое строение взять и употребить, что годится из старого, бывшего на Соломбале» (3). Прибывший новый командир над портом адмирал Бредаль убедил морскую комиссию остановиться на варианте Соломбалы и в «последний день декабря 1733 года устроить верфь на Соломбале» (4). То есть с 15 марта по 31 декабря 1733 года юридически и практически казенной верфью числилась верфь на Быку. Там даже кое-что поделали. Корабельный подмастерье Брандт сделал модель — камеру да заготовили кили для двух 54 пушечных кораблей. Вот этот период и упоминается в тексте, приводимом Игорем Гостевым, только он его почему-то относит к петровскому периоду. Таким образом, ничего, кроме частной верфи купца Крылова, получившего в 1732 году одобрение коммерц-коллегии на верфь на Быку, здесь не было.

Свернув с Ленинградского проспекта к берегу Северной Двины мимо авторемонтной мастерской, я увидел картину большого строительства: на площадке высились горы щебня и грунта, работал бульдозер. Из воды у самого берега реки торчали сваи и доски берегового укрепления то ли XIX, то ли начала XX веков. Слева, выше по течению, берег резко подымался. Взобравшись на него, увидел два интересных объекта. Подземное сооружение рядом с обрывом, с бетонными балками и рубероидом — период социализма. Второй был гораздо интереснее — это прямоугольный в плане водоем размерами примерно 150 на 30 метров, узкой стороной направленный к реке. На картах XVIII века, найденных в архивах Игорем Гостевым, здесь отмечены два дока или эллинга. Азимут на Ильинское кладбище, также нанесенное на карту, дал тот же результат — доки когда-то были на месте водоема. Правда, из него торчали две железобетонные сваи, одна возвышалась над водой на полметра, вторая — метра на два. То есть водоем мог быть как заброшенным сухим доком, так как частное судостроение на Быку продолжалось и в XIX веке, так и котлованом незавершенного строительства промсооружения — раньше территория принадлежала заводу.

Фрагмент чертежа XVIII века из архива РГАДА, обнаруженный И. Гостевым. Надпись в верхнем правом углу бывшая адмиралтейская верфь, называемая Бык

На следующий день на площадке собрались Игорь Гостев с археологом краеведческого музея, Евгений Тенетов, директор морского музея Архангельска, и я. Обнаружились следы второго водоема, недавно засыпанного строительной техникой. На берегу Евгений Тенетов нашел два бетонных мельничных жернова конца XIX — начала XX века.

Здесь Игорю Гостеву как историку и должностному лицу музея, в штате которого есть археолог, и карты в руки. Профессиональное археологическое обследование водоема и берега на месте частной верфи Крылова (а в XVIII веке рядом к ней перенесли из Вавчуги верфь и Баженины) показало бы, является водоем остатками дока или строительным котлованом.

В городе Архангельске, потерявшем в XX веке историческое лицо и роль, обоснование его ключевой роли в истории русского флота не просто желательно, но крайне необходимо.

Примечания: