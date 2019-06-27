Многие годы северодвинцы коллекционировали тома годовых подшивок «Вечернего Северодвинска», выпускаемых информационным холдингом Вячеслава Белоусова. Вячеслав Васильевич делал лучшую газету Архангельской области скорее для души, чем для денег. И, конечно, для уважения читателей, которые приветствовали его каждый день на улицах города. В приветствии была заложена благодарность за газету.

Восемнадцать лет выходили тома годовых подшивок газеты Вечерний Северодвинск. В них память о закрывшейся газете

Сегодня Вячеслав Белоусов разослал «друзьям по «Фейсбуку» сообщение: «Вышел последний номер «Вечернего Северодвинска». На звонок ответил сразу, голос уверенный, даже чуть бодрее, чем обычно, — Белоусов волнуется.

«Прекращение выхода «Вечерки» — это не чей-то план по удушению издания, мы никогда не брали и не надеялись на бюджетные деньги. «Вечерка» перестала выходить, так как денег на нее не стало. В холдинг «Северная неделя» входят 18 газет, все они федеральные, подписные, крупнейшая — «Пенсионерская газета» — имеет 34 тысяч общего тиража, «Завалинка» выходит 20 лет. Общий тираж газет —300 000 экземпляров. «Вечерка» — не самое тиражное издание, не самое эффективное экономически. Просто считали, что она лучшая газета области, а значит, должна выходить. И вдруг ее не стало. Почему? Причин несколько.

Во-первых, малый бизнес — главный рекламодатель — в Северодвинске скукожился. «Севмаш» и «Звездочка» выполняют срочные заказы, рабочим и ИТР платят хорошо, многие ушли из малого бизнеса на эти предприятия. Рекламы стало меньше.

Во-вторых, многие узнают о жизни города в соцсетях. Казалось бы, «Вечерка» объективно освещала «мусорную тему», не скрывала ничего, и все равно в 2019 году потеряла часть подписчиков. Потому что людям нужно узнавать новости «онлайн», ежечасно, ежеминутно. А к этому лучше всех готовы соцсети.

В-третьих, мы никогда не получали финансирования от власти. Газета или профессиональная, или служит власти — обречена не замечать многое. «Вечерка» была профессиональной газетой. Мы не брали денег ни у губернатора А. А. Ефремова, ни у мэра А. Н. Беляева.

Федеральные власти помогали финансово городским газетам, входящим в десятку лучших в России, выделяя без всяких условий тематические гранты. Сейчас мы не будем получать эти средства.

Мы сократили минимальное число журналистов — двух человек. Оставшиеся будут делать подписные газеты и их электронные версии на сайте холдинга. Информация будет обновляться ежеминутно. Конечно, сначала ждать рекламы в электронные версии газеты не стоит, будет отлив. Но потом мы надеемся на возвращение части рекламодателей. Обдумываем подписку на полную электронную версию газет. Это мировой опыт, от которого Россия отстает лет на 5. Хотя я сам, когда мне сайт «Ведомостей» настойчиво предлагает дочитать статью за подписку на электронную газету, — я ищу эту информацию в другом месте.

У «Пенсионерской газеты», «Завалинки» и других федеральных нет таких проблем, сейчас они — основной актив холдинга. Получается, что нишевые тематические газеты живучее городских. То есть людям интереснее тематический принцип, чем территориальный. А кому интересны проблемы города, откочевали в группы соцсетей, посвященные Северодвинску.

Вчера мне звонили читатели, выражали соболезнования, но я отвечал, что завершился естественный процесс. Два года назад я говорил журналистам «Вечерки», что она становится камушком на шее. Под Новый, 2019, год решили завершить издание, но пришли «акулы пера» и попросили еще полгода — вдруг произойдет чудо. Я в чудеса не верю, и чуда не произошло. Память о «Вечерке» осталась в 18 томах изданных подшивок.

При всем безумии советов, что если бы… Можно представить лишь один сценарий, по которому в свое время пошла архангельская «Правда Севера» — ее расходы взяла на себя областная власть. В случае с «Вечерним Северодвинском» власть не предложила помощи. И Белоусов, по его словам и биографии, рупором власти становиться не собирался. Как показывает практика, «Вечерка», взятая на бюджет, не принесла бы начальникам пользы. Вспоминается газета «Троицкий проспект» архангельского губернатора А. А. Ефремова, выходящая в начале 2000-х тиражом 150 тысяч экземпляров. В ней иногда было по 14 фотографий губернатора, а результат — на выборах 2004 года Анатолий Антонович набрал 17,5 процентов голосов избирателей.