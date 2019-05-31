Несколько недель назад стране было явлено имя ранее никому не известного журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в хранении наркотиков. Домашний арест корреспондента вызвал удивительный информационный резонанс, повлекший за собой снятие с него всех обвинений, отставку двух генералов, а также восхождение новой звезды медиасферы.

Usien Маски

Голунов был признан невиновным и отпущен на свободу, однако шумиха вокруг его имени не утихает до сих пор.

Как отмечают эксперты, дело против корреспондента «Медузы» было шито белыми нитками, но не в том смысле, что невиновному были подброшены наркотики с целью посадки в тюрьму, а в том смысле, что сделано это было крайне грубо с расчетом на последующий резонанс, с расчетом на дискредитацию правоохранительных органов, неумело избавляющихся от неугодных.

Резонанс оказался даже не последующим, а чуть ли не предшествующим — столь согласовано сработали либеральные СМИ, одновременно начавшие трубить о «ментовском произволе» и прочих ужасах кровавого режима.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Журналисты всевозможных российских и, разумеется, не российских изданий как будто заранее знали о готовящейся провокации, заранее знали о невиновности Голунова. Тут же были организованы пикеты, шествия и прочие давно испробованные методы борьбы с властью. Несмотря на то, что Голунов был полностью очищен от порочащих его честь обвинений, протестующие не успокаивались и отменять свои акции, утратившие повод, не собирались.

Примеру профессиональных московских манифестантов последовали и их не менее профессиональные пермские коллеги.

В провинции наблюдать за политической активностью всегда проще, а очевидная согласованность позиций между столицей и регионами позволяет на местном примере сделать достаточно понятные выводы о ситуации в целом.

Защитники Голунова в Перми

Не знаю, как в других регионах (подозреваю, что так же), но общественно-политическая жизнь в Перми вещь весьма предсказуемая. Приходя на очередное собрание горожан, уже заранее знаешь, кого там увидишь. В этот раз также обошлось без сюрпризов.

Заявленной целью мероприятия в поддержку Голунова был протест против полицейского беспредела, пыток и прочих страшных вещей, а также требование справедливого расследования дела журналиста. Странно, но собравшиеся ничуть не смущались того факта, что оно уже давно закрыто: когда хочется помитинговать, то повод — не самое важное. Однако это обнажает истинные их мотивы, далекие от переживаний за еще недавно незнакомого им журналиста.

Акция оказалась на удивление скучной, единственной нештатной ситуацией здесь стал приезд реанимации — от бессмысленности и беспощадности происходящего женщине стало плохо, и её вынуждены были увезти в карете скорой помощи.

Скорая помощь

Кто же мог прийти на данное мероприятие, антигосударственный посыл которого был очевиден? Разумеется, все те же лица, которые участвовали в протестах «За честные выборы» и прочих аналогичных акциях, разумеется, те, кто получает иностранное финансирование, разумеется, те, кто приходит на любую акцию, на которой во всех смертных грехах обвиняется власть.

Таким образом, сам по себе пикет является обычным и ничем не примечательным событием, одним из бесконечного количества прошедших и предстоящих. Однако важно понимать, что предстоящие акции могут быть весьма опасны, так как социальная несправедливость в обществе нарастает, а аккумуляция этого порой справедливого недовольства используется их организаторами в своих целях. Поэтому нам важно знать в лицо тех людей, которые собирают вокруг себя протест, способный стать в определенный момент инструментом уничтожения государственных институтов.

Лики майдана

1. Игорь Аверкиев

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев — завсегдатай подобных мероприятий. Моё знакомство с творчеством данного субъекта началось еще на университетской скамье, когда вместо лекций на историко-политологическом факультете ПГНИУ нам, зеленым студентам, навязчиво рекламировались его опусы. До сих пор вспоминаю нашумевшую статью, написанную Аверкиевым аж 11 лет назад, в которой президент России прямо сравнивается с не самым, мягко говоря, уважаемым руководителем, правившим в Германии в 30-е годы XX века. Бессмысленность и абсурдность выводов, которые спустя 11 лет после ее написания выносят неутешительный вердикт аналитическим способностям указанного господина, не должны смущать читателей. Всё самое главное было сказано в заглавии этого пропагандистского памфлета, рекомендуемого студентам в качестве вершины современной политической мысли.

Zampolit.com Игорь Аверкиев

Позже Аверкиев прославился своим сотрудничеством с американским консулом. Пойманный с поличным активистами движения «Суть времени», он был вынужден в этом признаться, действуя как бы на опережение. Тогда общественность города долго удивлялась той откровенности, с которой правозащитник признавался в своих, как кажется многим, предательских действиях.

2. Александр Калих

Руководитель пермского отделения всем известного общества «Мемориал» Александр Калих занимается пропагандой антисоветской деятельности в наиболее агрессивных ее воплощениях, строго по заветам Александра Солженицына.

Основная задача указанного общества — внушение чувства вины российским гражданам за их великое прошлое. Средством к реализации этой цели является бесконечное педалирование темы сталинских и в целом советских репрессий, преувеличение их масштабов до космических значений. Страшно представить, что происходит в голове человека, пропагандирующего ненависть к собственной родине на протяжении 30 лет. Поэтому если бы не растление им подрастающего поколения, то господину Калиху можно было бы только посочувствовать. Возможно, он и в этот раз пришёл на митинг с твёрдой убеждённостью в том, что Иван Голунов был расстрелян в застенках Лубянки.

3. Мария Черемных

Также член печально известного общества «Мемориал», успела прославиться соавторством не менее печальной методички для преподавателей, признанной Роскомнадзором вредной для использования в учебном процессе. В этом чуде педагогической мысли учителю предлагалось организовывать уроки таким образом, чтобы дети вместо изучения истории играли в заключенных ГУЛАГа, смотрели передачи Николая Сванидзе и посещали митинги общества «Мемориал». Всё это обрамлялось солидной дозой избитых мифов перестроечной эпохи, чтобы в конечном счете опуститься до прямой лжи в адрес своих политических оппонентов.

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4. Надежда Агишева

Еще одним постоянным клиентом протестных акций является депутат Пермской городской думы Надежда Агишева, помимо поддержки всех вышеуказанных грехов, она также успела отметиться организацией гендерных фестивалей, на которых рассказывались всевозможные псевдонаучные кошмары о многочисленных гендерах, нормальности сексуальных перверсий и прочий разврат. Более того, всё это выдавалось за результат самых передовых научных откровений, между прочим, внедренных в систему российского образования.

5. Виталий Ковин

Координатор Пермского представительства Ассоциации «Голос», признанной иностранным агентом. Данная структура прославилась своей подрывной деятельностью во время выборов 2011 года, утверждая, что народное волеизъявление было сфальсифицировано. Не стоит повторять, что господин Ковин, как и все вышеперечисленные герои, придерживается всё той же антигосударственнической линии.

Вывод

На пикете присутствовали и другие, не менее одиозные личности, разбирать послужной список которых не представляется возможным в отдельно взятой статье. Но будут еще митинги и пикеты, на них придут все те же люди, а значит, разговор о ликах майдана будет продолжен. Читатель может поверить мне на слово, если я скажу, что все они (разумеется, речь идет не о всех пришедших на мероприятие, а лишь о костяке) представляют собой членов одной тусовки, замеченной в продвижении одной и той же повестки, кратко описанной выше.

Все они являются организаторами, идейными вдохновителями и, вероятно, спонсорами протестной деятельности в Перми, целью которой является только одно — дискредитация (да, несовершенных) институтов власти. Поэтому не важна для них тема заявленного пикета и есть ли у него повод, важно одно — выйти на площадь и вытащить за собой как можно больше людей.

Илья Репин. Продавец новостей. 1873

Мысль либеральных активистов насквозь пропитана социальным высокомерием к российскому обществу, презрительно именуемому ими ватниками, колорадами, анчоусами или совками. Как следствие — пренебрежение и к социальным гарантиям государства, которые хоть и сокращаются, но тем не менее пока остаются. Указанные лица не раз высказывались и об образовательном цензе на выборах, и о презрении к социальным льготам, в том числе и пенсиям. Поэтому, когда (например, на митинг «Разгневанных горожан») все эти люди выходят с требованием решить все беды, носящие преимущественно социальный характер, становится очевидным, что истинная их мотивация — это аккумуляция протестной энергии. Поэтому жизненно важно, чтобы люди, приходящие на протестные акции, понимали, к кому они приходят, кому они передают этот потенциал, куда и как он будет направлен.

Конечно, если гражданин разделяет антигосударственнические взгляды организаторов пикета, то его полное право — на нём присутствовать, в этом смысле у меня нет никаких претензий к господину Аверкиеву и его друзьям. Российское общество, являющееся истинным наследником либерализма и просвещения, должно быть готово на любые жертвы ради права таких как Калих и Ковин высказывать свою точку зрения. Но каждый гражданин должен знать, что своим присутствием на протестных акциях он автоматически поддерживает не только заявленные цели мероприятия, но и взгляды его организаторов. А мое право как журналиста — об этих взглядах ему рассказать.

Что касается прошедшего мероприятия, то больше всего удручает факт очевидности того, что не будь Иван Голунов автором одиозного издания «Медуза», не исповедуй он либеральные взгляды, будь он, к примеру, умеренным консерватором, то никто бы из указанных в Перми активистов не пришел бы на пикет в его защиту.

И тут неважно, правду говорил Голунов или лгал в своих журналистских расследованиях (я ничего не знаю об этом товарище, поэтому по умолчанию стою на том, что он говорил правду). Торговал он наркотиками или нет (в данном случае, как установило следствие, он был обвинен несправедливо). Не за правду борются наши либеральные правозащитники. Поэтому будь Голунов лжец и наркоторговец, результат был бы тот же — футболки с надписью «Я/Мы Голунов» на площадях российских городов.