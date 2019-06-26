



Борис Хавкин. Расизм и антисемитизм в гитлеровской Германии: Антинацистское Сопротивление немецких евреев. М.: РГГУ, 2018

Книга опровергает характерный в первую очередь для бытового антисемитизма миф о том, что еврейство было не способно к самообороне, а потому никак не боролось с нацизмом. Профессор Борис Хавкин (Историко-архивный институт РГГУ) рассматривает участие «немцев моисеевой веры» (как называли евреев в Германии) в общенемецком Резистансе. Под Сопротивлением ученый подразумевает «проявление активного неприятия агрессивного, террористического, авторитарного или тоталитарного режима, навязывающего обществу и государству идеологию расовой или классовой исключительности». Протест против диктатуры может принимать формы «открытого или тайного, личного или группового морально-этического, религиозного, идеологического, экономического, политического, военного противодействия правящей системе».

И еврейское Сопротивление действительно принимало различные формы. Так, например, группа Вернера Шарфа («Рабочее сообщество за мир и свободу»), насчитывавшая около 30 человек, занималась распространением антигитлеровских листовок и спасением евреев. На подлежащих депортации выписывались свидетельства о смерти, а самим «умершим» выдавались паспорта этнических немцев. Схожей была деятельность и группы Евы Мамлюк. Ее члены также вели антинацистскую пропаганду, а также пытались «укрепить сотрудничество» между евреями, угнанными в Германию на принудительные работы.

Иначе действовала группа Герберта Баума: 18 мая 1942 г. ее участники организовали в Берлине поджог пропагандистской выставки «Советский рай».

Имели место и акции возмездия со стороны одиночек. Протестуя против преследования евреев, Давид Франкфуртер убил нацистского функционера, главу швейцарского отделения НСДАП Вильгельма Густлоффа, а Гершель Гриншпан — секретаря посольства Германии во Франции Эрнста фон Рата.

Отдельно Хавкиным рассматривается участие немецких евреев в боевых действиях на стороне армий стран антигитлеровской коалиции, в частности, в составе американской военной разведки («парни из Ричи»), среди которых был в числе прочих, писатель Стефан Гейм, описавший деятельность своей группы в романе «Крестоносцы».

Сколько всего «немцев моисеевой веры» боролись с гитлеризмом сказать сложно. Нередко единственным источником служат материалы следствий и судебных дел, которые вели против них нацисты, а многие из них погибли во время войны. По мнению исследователей только евреев, участников коммунистического и социал-демократического подполья, было около 2 000 человек. Много это или мало? В свое время Господь обещал Аврааму помиловать Содом, если в нем окажется 10 праведников. В Германии их было немного больше…

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».