Теракты против танкеров в Оманском заливе 13 июня и уничтожение силами ПВО КСИР Ирана 20 июня американского военно-разведывательного беспилотника MQ-4C Triton привнесли «новизну» в ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана в целом. В итоге стала возможной довольно давно анонсированная властями Израиля оригинальная встреча. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху явно хотел почувствовать себя «примирителем» США и России. Он выставил на эту встречу главу Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Собеседниками израильтян были советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совбеза РФ генерал армии Николай Патрушев. Вроде бы должны были говорить о Сирии, Ближнем Востоке, на самом деле разговор шёл про Иран. «Мы полны решимости выдворить Иран из Сирии, — заявил Нетаньяху. — Израиль продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападений на израильскую территорию, как уже делал сотни раз раньше». По его словам, три страны согласились с необходимостью вывода из Сирии всех иностранных сил, которые появились там с началом внутреннего конфликта в 2011 г. Нетаньяху не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться президентами России и США в Осаке в рамках саммита G-20.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Болтон подтвердил желание США «избавиться от иностранных сил в Сирии», имея в виду прежде всего Иран. Он также повторил традиционные обвинения Вашингтона в адрес этой страны. В частности, сказал об атаках на танкеры в Оманском заливе и на американский беспилотник — как считают США, за нападениями стоит Тегеран. «За последние пару месяцев Иран участвовал в длительной серии неспровоцированных и неоправданных атак», — отметил Болтон. И не забыл про «ядерные амбиции» Тегерана. Которых нет, я добавлю от себя, если ориентироваться на все официальные заявления высших должностных лиц Ирана. И которые опровергаются многочисленными докладами МАГАТЭ о том, что Иран чётко и последовательно исполняет свои обязательства по «ядерному соглашению» от 2015 г.

Navy.mil MQ-4C Triton

А вот российские и иранские СМИ акцентируют внимание на том, что генерал Патрушев фактически в своих заявлениях полностью и безоговорочно опроверг заявления Нетаньяху и Болтона. То, что заявлял Патрушев в Израиле, косвенно свидетельствует о том, что Россия, не исключено, принимала решение о направлении секретаря Совбеза на эту встречу в самый последний момент. Читатели вправе сами судить: так, по данным иранского агентства Fars News, Патрушев сказал на брифинге в Израиле: «Сбитый беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана. У меня есть неопровержимая информация Министерства обороны РФ, что американский дрон находился в воздушном пространстве Исламской Республики Иран». Говоря о нападении на два нефтяных танкера 13 июня в Оманском заливе, в котором США и Израиль обвиняют Иран, Патрушев отметил: «Проведите тщательное расследование по данному инциденту. Россия не принимает голословные обвинения против Ирана до проведения расследования и предоставления неопровержимых доказательств». Российский генерал также отметил, что предоставленная информация о нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе была «крайне непрофессиональной».

Итак, Москва подтверждает версию Тегерана, при этом Патрушев подчеркнул, что не обсуждал эту тему с иранской стороной. Зато он также назвал нежелательными налёты Израиля на Сирию. О выводе иностранных войск из Сирии секретарь Совбеза РФ ничего не сказал, но российские политики и дипломаты не раз поднимали эту тему. Общеизвестно, что для Москвы более насущен вопрос об уходе из Сирии американских военных и их марионеточных союзников, а не проиранских сил. В России придерживаются позиции, что раз иранцев пригласило сирийское руководство, то ему и решать, на каких условиях сотрудничать с Тегераном. Это многократно подчёркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, последний раз — 25 июня во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукрионом. Как следует из слов Патрушева, в Москве считают более эффективным разговор с Ираном, а не давление на него: «Мы понимаем те озабоченности, которые есть у Израиля, и хотим, чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы… В то же время надо помнить национальные интересы других региональных государств».

«Если мы не будем видеть интересы Ирана, знать, считаться с ними, я сомневаюсь, что мы сможем достичь конкретного результата», — подчеркнул Патрушев и добавил, что у России и Ирана «есть взаимная возможность влиять друг на друга», и имеется «возможность слушать друг друга». Секретарь Совбеза РФ предостерёг своих партнёров по переговорам в Израиле от попыток «представить Тегеран в качестве главной угрозы региональной безопасности» и подчеркнул, что «Иран был и остается союзником и партнёром» России. При этом, несмотря на разногласия, Патрушев дал понять, что всё же сторонам было о чём договариваться. В завершение своего выступления он подчеркнул, что участники встречи «во многом сошлись» во мнениях — прежде всего, по вопросу, какой должна быть Сирия в будущем. «О том, как это делать, нам предстоит вести диалог», — подчеркнул он.

Defense.gov Николай Патрушев

Расставались участники переговоров в Израиле как добрые и довольные друзья. Так выглядело внешне. Но анализ слов Патрушева говорит нам (вкупе со словами Лаврова от 25 июня), что Россия предъявила США и Израилю своеобразный мягкий ультиматум — главное требование России к США и Израилю состоит в том, чтобы американцы и израильтяне в Сирии не провоцировали бы Иран. И не провоцировали бы Сирию и шиитские силы. Позиция Москвы — безусловно, итог совместной работы России, Сирии, Ирана и Ирака в рамках четырёхстороннего багдадского Военно-информационного центра, который создавался в 2015 г. как раз для скоординированной борьбы с международным терроризмом. То есть российская точка зрения полностью согласована с Ираном, Сирией и Ираком. А вот после 30 мая этого года уже есть основания предполагать, что позицию этих четырёх государств разделяет и Китай. Во всяком случае, в плане того, кто же террорист на Ближнем Востоке и в мире в целом.

Тогда интернет-сайт Iran Today-News сообщил, что 30 мая представители спецслужб Ирака, России, Ирана и Сирии на своём заседании в Багдаде в рамках четырёхстороннего Военно-информационного центра обсудили текущую ситуацию в борьбе четырёх стран с международным терроризмом и операции террористических группировок в регионе Ближнего Востока. Иранскую делегацию на этом заседании представлял Мостафа Морадян — интересная личность, один из ответственных лиц за проведение спецопераций. Нынешний руководитель Военного-информационного центра в Багдаде, начальник военной разведки Ирака Саад аль-Алак, напомнив, что Центр создан в 2015 году, заявил: «Сотрудничество между Ираном, Россией, Ираком и Сирией в Центре оказало большое влияние на поражение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии». Представитель иранской военной разведки господин Морадян подчеркнул, что именно обмен информацией, в частности, передача информации иракским и сирийским войскам с целью определения и уничтожения важных стратегических позиций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «других такфиристских террористов в Ираке и в некоторых случаях в Сирии, является одним из наиважнейших и самых успешных достижений этого центра». Морадян выразил готовность Ирана к самому разнообразному сотрудничеству в этой области, с любыми странами, до полного искоренения терроризма в регионе.

Defense.gov Багдад

Конечно, подробностей о теме обсуждений в Багдаде ни иракские, ни иранские СМИ не публиковали. Но я обратил внимание на следующий нюанс. Уже 3 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, как сообщало иранское агентство Tasnim News, заявил: «Торговая война между Китаем и США, которая была одним из основных международных вызовов в последние месяцы, влечёт за собой аспекты и последствия, которые могут выйти за пределы уровня двусторонних связей между этими двумя странами и будут нацелены на развитие и благосостояние народов мира. Иран осуждает эту политику США как пример экономического терроризма». Хочу напомнить, что ранее, в мае этого года, политику США в отношении Ирана называли «экономическим терроризмом» практически все высшие должностные лица в Тегеране, начиная с президента ИРИ Хасана Рухани.

И в тот же день, 3 июня, как сообщало агентство IRNA, некий информированный, но не названный иракский источник сообщил, что Китай заявил о желании присоединиться к багдадскому Военно-информационному центру, что «является важным шагом на пути к укреплению региональной безопасности». Вопрос о готовности Китая присоединиться к Центру был поднят как раз на встрече 30 мая и приветствовался его членами. Иракский источник также сослался на заинтересованность других стран в присоединении к Центру, как признак успеха сотрудничества Тегерана, Багдада, Москвы и Дамаска в области безопасности в Ираке и Сирии, а также как шаг к развитию этих партнёрских отношений в целях обеспечения безопасности коренных народов и региона с участием всех стран. Он подчеркнул, что развитие сотрудничества в борьбе с террористами и принятие новых членов в состав Военно-информационного центра входит в планы Ирака, России, Ирана и Сирии.

Итак, вскоре ситуация на Ближнем Востоке, как и в Закавказье, даже в Средней Азии и в Афганистане кардинально изменится. Даже если к Центру в Багдаде присоединится один лишь Китай, это уже станет откровенным вызовом спецслужбам США и Израиля. Иран с 2014 г. обладает доказательствами причастности американцев и израильтян к созданию группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обладает доказательствами причастности США и Саудовской Аравии к группировке «Аль-Каеда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее. Когда в 2016 г. поступали сведения о том, что китайский спецназ в Сирии принимает замаскированное участие в уничтожение боевиков из группировки «Хизб ут-Туркестани» (Исламская партия Туркестана) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые являются гражданами КНР, и когда в 2017 г. появлялись сообщения о походе китайских военных кораблей к берегам Сирии, то эти сообщения как будто бы «не замечали» в мире. Но теперь, после того, как Китай вступит в багдадский Военно-информационный центр, игнорировать союзничество Ирана, России и Китая в антиамериканской борьбе будет трудно.

Navy.mil Китайская морская пехота

Вот почему мы считаем, что Россия думала и взвешивала, прежде чем направлять Патрушева в Израиль. Допустим, что Багдадский центр уже стал пятисторонним — это будет многое означать, прежде всего, для Москвы. Но и для противников Ирана — тоже. Недавние «новые санкции против Ирана», провозглашённые Дональдом Трампом, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави оценил так, сообщает агентство Mehr News: «Наложение бесполезных санкций на лидера Ирана и командующего дипломатией Ирана означает окончательное закрытие пути дипломатии с отчаявшимся правительством Соединённых Штатов. Администрация Трампа разрушает все установленные международные механизмы для поддержания мира и безопасности во всём мире». Новые антииранские санкции, объявленные США, являются не чем иным, как пропагандой, сказал Мусави, добавив, что Вашингтон уже использовал все свои возможности против Тегерана и ничего более придумать не может: «40 лет они санкционируют нас, и 40 лет мы противостоим им». Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является ещё одним свидетельством того, что Америка не придаёт никакого уважения международным законам и преобладающему международному мнению, и призвал США положить конец «экономическому терроризму» против Ирана. В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани назвал новые санкции актом отчаяния со стороны США, отметив, что «действия Белого дома означают, что он умственно отсталый». Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, возможно, на сей раз вообще ничего не скажет о глупых действиях США — ведь ни один лидер Ирана не держит своих денег или активов каких-нибудь экономических структур, имеющих к ним отношение, на Западе или в Израиле, вообще — в банках, руководимых или контролирующихся евреями-сионистами. Но вполне достаточно и заявлений Рухани, Мусави и Тахт-Раванчи, чтобы понять — в Тегеране еле сдерживаются, что не рассмеяться «в лицо» Дональду Трампу.

Tasnim News Agency Хасан Рухани

Но гомерический хохот в Иране, на всех уровнях, тем не менее уже стоит. Дело в том, что Дональд Трамп, объявляя о «новых санкциях против Ирана», заявил, что вводит санкции против главы Ирана… аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ. Но факт же в том, что сейчас страной руководит аятолла Хаменеи, а аятолла Хомейни умер ещё в 1989 году…

Впрочем, Иран не был самим собой, если б, несмотря на откровенные симпатии к нему со стороны России и Китая, не начал бы загодя готовиться к разным сценариям развития ситуации. Циркулировали же в июне 2019 г. слухи, что якобы есть «третий сценарий Трампа», и он заключается в том, что Израиль якобы «в одиночку», наплевав на США, нанесёт удары по Ирану. Это же в основном возможно через воздушное пространство Ирака. И 23 июня командующий ВВС Ирана бригадный генерал Алиреза Сабахи Фард встретился и провёл переговоры с председателем совместной ирано-иракской комиссии генералом Тариком Аббасом Ибрагимом Абдулом Хуссейном. Агентство Mehr News сообщало, что «говоря о сотрудничестве между ПВО Ираном и ПВО Ирака, Сабахи Фард отметил, что ПВО Ирана полностью готова удовлетворить потребности ПВО Ирака во всех областях», «ПВО Ирана готова помочь Ираку в производстве и технической поддержке различных систем ПВО, опираясь на местных экспертов». Встреча двух генералов говорит о том, что Тегеран не исключает попытки врагов атаковать Иран через воздушное пространство Ирака и уже заранее готовится взять под контроль всё небо над Ираком. 26 июня иракский президент Бархам Салих заявил телеканалу CNN, что «мы не хотим, чтобы наша территория была промежуточным пунктом для любых враждебных действий против кого-либо из наших соседей, включая Иран», и что Багдад не позволит Вашингтону использовать их военные базы для нападения на Иран.

Defense.gov Израильские ВВС

Ко всему вышеизложенному следует добавить, что в июне в Москве с визитом побывал и провёл переговоры секретарь Высшего совета нацбезопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирал Али Шамхани. Мы вряд ли вскоре узнаем, с кем и какие именно переговоры проводил господин Шамхани в России. Но 26 июня он по возвращении в Иран заявил, что 7 июля его страна внесёт дополнительные изменения в свои обязательства по ядерному соглашению, учитывая бездействие европейских государств по спасению одобренного на международном уровне соглашения и растущее увеличение санкций США. Суммируя все освещённые события и заявления, можно сказать, что последние заявления С. Лаврова, генерала Н. Патрушева и контр-адмирала А. Шамхани стали неприятнейшим сюрпризом для США и Израиля, как и в конце мая — известие о том, что Китай готов присоединиться к багдадскому Военно-информационному центру. Сотрудничество и партнёрство в антитеррористической борьбе трёх «китов» Евразии — это реальная и серьёзная помеха реализации любых планов США и сионистского окружения президента Дональда Трампа. И судя по заявлениям генерала Патрушева на брифинге, даже если Трамп встретится и переговорит в Осаке в кулуарах G-20 с президентом России Владимиром Путиным, прийти к единообразным оценкам ситуации на Ближнем Востоке и конкретно вокруг Ирана Вашингтону и Москве не удастся. Провал встречи в Израиле — это и личная неудача израильского премьера Нетаньяху, сколько бы и как бы израильские СМИ не нахваливали прошедшие переговоры.