Норинская, Иосиф Бродский: «…лучше – пожалуй, не было»
Дорога от Вельска в Коношу одна из лучших в Архангельской области. Это не значит, что она шире или асфальтовее. Она прекрасна холмами, резаными рекой Велью, не брошенными людьми полями, комбайнами, убирающими рожь. Селом Пежма с высоченной колокольней и удивительными в церкви красными звездами над фамилиями погибших в Великой Отечественной войне. За Пежмой еще удивительнее — грунтовка расширяется, ровная и прямая, как проповедь, — ни машин, ни пылищи.
Затем ущербный асфальт, которого лучше бы не было — грунтовка великолепна. Вот и Норинская, с легкой руки Бродского везде Норенская, как вымершая, — шесть вечера, а ни человека. Не совсем вымершая — прописан один человек. Двухсотлетняя изба с табличкой «В этом доме (1964−1965 гг.) жил поэт, лауреат Нобелевской премии, Иосиф Александрович Бродский» принадлежала во времена ссылки поэта Таисии Ивановне Пестеревой. Табличка «В этом доме (1964−1965 гг)…» лукавая, три дня жил, потом что-то случилось с печкой, и поэт перебрался через дорогу, к родственникам хозяйки.
Иду на крыльцо, вдруг кто откроет усталому путнику. Перед избой камни с норинских полей, о которых будущий нобелевский лауреат ворчал «половина времени … посевной уходила у населения на выворачивание валунов и камней с полей». Узорные годовые кольца сруба у двери — Бродский, верно, рассматривал их выходя на крыльцо с «пижонским» Chesterfield или с двусмысленным «Беломорканалом». Под это крыльцо Бродский закинул пустую банку растворимого кофе — диковинного, для СССР 1964 года, напитка. Нет, на стук ответа нет. В щель видно, что в сенях. Сейчас это «гостевой дом Мальцева», правда, неизвестно, куда звонить, чтобы остановиться, и достопримечательность приходится рассматривать в щель.
Напитавшись на крыльце духом Бродского, пошли ко второму дому с уже другим текстом «Здесь жил Иосиф Бродский, поэт, лауреат Нобелевской премии. Ссылка: апрель 1964 г. — октябрь 1965 г.». Не «в этом доме» — уклончиво, но верно: дом сгнил, сруб «поэтической» избы заменили новым, откуда-то из Вологодской области. В 1964—1965 годах хозяевами избы, стоявшей на этом месте, были Константин Борисович и Афанасия Михайловна Пестеревы. Здесь дом-музей Иосифа Бродского — нечастый случай, когда областная власть и общественность объединились и сделали хорошее дело. Самые ценные экспонаты — радиоприемник «Спидола» на батарейках, принадлежавший Бродскому, и подлинная крышка от посылки, в которых «ссыльному тунеядцу» друзья присылали американскую тушенку. Уже поздно, горит красный глаз сигнализации — едем к Коношу. Старый дом с крыльцом и камнями с полей, до свидания! Долгой тебе жизни не под охраной!
Бродский в Норинской с 25 марта 1964 по 4 сентября 1965 года отбывал пятилетнюю ссылку по решению Дзержинского суда города Ленинграда. Освободился через полтора года по ходатайству Жана-Поля Сартра и французских коммунистов. Написал в Норинской от 80, по разным данным, до 170 стихотворений.
Иосиф Бродский, ссыльный, по статье УК РСФСР о тунеядстве, поэт: «В Коноше меня расконвоировали… и послали… искать работу в окрестных деревнях… И так я нашел себе это село Норенское Коношского района…» (1).
К северному краюСеверный край укрой.И поглубже. В лесу.Как смолу под корой,спрячь под веком слезу.И оставь лишь зрачок,словно хвойный пучок,на грядущие дни.И страну заслони…Спрячь и зажми мне рот!Пусть при взгляде впередмне ничего не встретитькроме желтых болотВ их купели сыройот взоров нескромных скройслед, если след оставлюи в трясину зарой…Не перечь, не порочь.Новых гроз не пророчь.Оглянись, если сможешь —Так и уходят прочь.Идут сквозь толпу людей,Потом — вдоль рек и полей,Потом сквозь леса и горы.Все быстрей, все быстрей.
Май 1964 (4)
В деревне Бог живет не по углам,Как думают насмешники, а всюду.Он освящает кровлю и посудуИ честно двери делит пополам.В деревне он в избытке. В чугунеОн варит по субботам чечевицу,приплясывая сонно на огне,подмигивает мне как очевидцу.Он изгороди ставит, выдаетДевицу за лесничего и, в шутку,Устраивает вечный недолетОбъездчику, стреляющему в утку.Возможность же все это наблюдать,К осеннему прислушиваясь свисту,Единственная, в общем, благодать,Доступная в деревне атеисту.
1964 (6).
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Развивая КрыловаОдна ворона (их была гурьба,но вечер их в ольшаник перепрятал)Облюбовала маковку столба,другая — белоснежный изолятор.Друг другу, так сказать, насупротив(как требуют инструкций незабудки),контроль над телефоном учредив,в глуши, не помышляющей о бунте,они расположились над крыльцом,возвысясь над околицей белесой,над сосланным в изгнание певцом,над спутницей его длинноволосой.
17 мая 1964 (8).
Деревья в моем окне, в деревянном окне,деревню после дождя вдвойнеОкружают посредством лужКараулом усиленным мертвых душ…
26 октября 1964. Норенская (11).
ВечеромСнег сено запорошилСквозь щели под потолком.Я сено разворошилИ встретился с мотыльком.Мотылек, мотылек,от смерти себя сберег,забравшись на сеновал.Выжил, зазимовал.
Выбрался и глядит,как «летучая мышь» чадит,как ярко освещенабревенчатая стена.Приблизив его к лицу,я вижу его пыльцуотчетливей, чем огонь,чем собственную ладонь.
Среди вечерней мглымы тут совсем одни.И пальцы мои теплы,как июньские дни.
1965 (12).
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Ты выпорхнешь, малиновка, из трехМалинников, припомнивши в неволе,как в сумерках вторгается в горохворсистое люпиновое поле.Сквозь сомкнутые вербные усы— туда, где, замирая на мгновенья,бесчисленные капельки росыСбегают по стручкам от столкновенья…
Лишь ночь под перевернутым крыломбежит по опрокинувшимся кущам,— настойчива, как память о былом,безмолвном, но по-прежнему живущем.
24 мая 1964 (14).
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1 января 1965 годаВолхвы забудут адрес твой.Не будет звезд над головой.И только ветра сиплый войрасслышишь ты, как встарь.Ты сбросишь тень с усталых плеч,Задув свечу пред тем, как лечь,поскольку больше дней, чем свеч,сулит нам календарь.
Что это? Грусть? Возможно, грусть.Напев знакомый наизусть.Он повторяется. И пусть.Пусть повторится впредь.Пусть он звучит и в смертный час,как благодарность уст и глазтому, что заставляет наспорою вдаль смотреть.
И молча глядя в потолок,поскольку явно пуст чулок,поймешь, что скупость — лишь залогтого, что слишком стар.Что поздно верить чудесам.И, взгляд свой подняв к небесам,ты вдруг почувствуешь, что сам —чистосердечный дар.
Январь 1965 (16).
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Для школьного возрастаТы знаешь, с наступленьем темнотыПытаюсь я прикидывать на глаз,отсчитывая горе от версты,пространство, разделяющее нас.
И цифры как-то сходятся в слова,откуда приближаются к тебесмятенье, исходящее от А,надежда, исходящая от Б.
Два путника, зажав по фонарю,одновременно движутся по тьме,разлуку умножая на зарю,хотя бы и не встретились в уме.
31 мая 1964 (18).
«А. Буров — тракторист и я,Сельскохозяйственный рабочий Бродский.Мы сеяли озимые — шесть га.Я созерцал лесистые краяИ небо с реактивною полоской,И мой сапог касался рычага.Топорщилось зерно под бороной,И двигатель окрестность оглашал.Пилот меж туч закручивал свой почерк.Лицом в поля, к движению спиной,Я сеялку собою укрощал,Припудренный землицею, как Моцарт (19).
С грустью и с нежностью. А. ГорбуновуНа ужин снова была лапша, и ты,Мицкевич, отодвинув миску,Сказал, что обойдешься без еды,Поэтому и я без рискуМедбрату показаться бунтаремПоследовал чуть позже за тобоюВ уборную, где пробыл до отбоя.«Февраль всегда идет за январем.А дальше — март». Обрывки разговора.Сиянье кафеля, фарфора:Вода звенела хрусталем…
Так в феврале мы, рты раскрыв,таращились в окно на звездных рыб,сдвигая лысоватые затылки.В том месте, где мокрота на полу,Где рыбу подают порой к столу,Но к рыбе не дают ножа и вилки.
16 июня 1964 (24).
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Пророчество
Мы будем жить с тобой на берегу,отгородившись высоченной дамбойот континента, в небольшом кругу,сооруженном самодельной лампой.Мы будем в карты воевать с тобойи слушать, как безумствует прибой,Покашливать, вздыхая неприметно,при слишком сильных дуновеньях ветра.
Я буду стар, а ты — ты молода.Но выйдет так, как учат пионеры,что счет пойдет на дни — не на года, —оставшиеся нам до новой эры…
Придет зима, безжалостно крутяОсоку нашей кровли деревянной.И если мы произведем дитя,То назовем Андреем или Анной,чтоб, к сморщенному личику привит,не позабыт был русский алфавит,чей первый звук от выдоха продлится,И, стало быть, в грядущем утвердится…
1965 (26).
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Примечания:
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.235−236
- Там же. С.238−240
- Там же. С.236−237
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.116−117
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.236−237
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.118
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.241−242
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.87−88
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.242
- Там же. С.242
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.120
- Там же. С.124
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.243
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.84
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.244
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.123
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.244
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.89
- Я.Гольник. «Секрет». Сайт Русский базар
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.244−245
- Там же. С.245
- Там же. С.248
- Там же. С.245−246
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.113
- М.Гуреев. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М. 2017. С.249
- И.Бродский. Собрание сочинений в 6 томах к 75-летию со дня рождения. Том «Остановка в пустыне». СПб. С.90−91
- Я.Гольник. «Секрет». Сайт Русский базар