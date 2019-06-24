Дорога от Вельска в Коношу одна из лучших в Архангельской области. Это не значит, что она шире или асфальтовее. Она прекрасна холмами, резаными рекой Велью, не брошенными людьми полями, комбайнами, убирающими рожь. Селом Пежма с высоченной колокольней и удивительными в церкви красными звездами над фамилиями погибших в Великой Отечественной войне. За Пежмой еще удивительнее — грунтовка расширяется, ровная и прямая, как проповедь, — ни машин, ни пылищи.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Изба Таисии Пестеревой, в которой И.Бродский жил три дня, пока не сломалась печка. Сейчас здесь гостевой дом Мальцева

Затем ущербный асфальт, которого лучше бы не было — грунтовка великолепна. Вот и Норинская, с легкой руки Бродского везде Норенская, как вымершая, — шесть вечера, а ни человека. Не совсем вымершая — прописан один человек. Двухсотлетняя изба с табличкой «В этом доме (1964−1965 гг.) жил поэт, лауреат Нобелевской премии, Иосиф Александрович Бродский» принадлежала во времена ссылки поэта Таисии Ивановне Пестеревой. Табличка «В этом доме (1964−1965 гг)…» лукавая, три дня жил, потом что-то случилось с печкой, и поэт перебрался через дорогу, к родственникам хозяйки.

Иду на крыльцо, вдруг кто откроет усталому путнику. Перед избой камни с норинских полей, о которых будущий нобелевский лауреат ворчал «половина времени … посевной уходила у населения на выворачивание валунов и камней с полей». Узорные годовые кольца сруба у двери — Бродский, верно, рассматривал их выходя на крыльцо с «пижонским» Chesterfield или с двусмысленным «Беломорканалом». Под это крыльцо Бродский закинул пустую банку растворимого кофе — диковинного, для СССР 1964 года, напитка. Нет, на стук ответа нет. В щель видно, что в сенях. Сейчас это «гостевой дом Мальцева», правда, неизвестно, куда звонить, чтобы остановиться, и достопримечательность приходится рассматривать в щель.

Напитавшись на крыльце духом Бродского, пошли ко второму дому с уже другим текстом «Здесь жил Иосиф Бродский, поэт, лауреат Нобелевской премии. Ссылка: апрель 1964 г. — октябрь 1965 г.». Не «в этом доме» — уклончиво, но верно: дом сгнил, сруб «поэтической» избы заменили новым, откуда-то из Вологодской области. В 1964—1965 годах хозяевами избы, стоявшей на этом месте, были Константин Борисович и Афанасия Михайловна Пестеревы. Здесь дом-музей Иосифа Бродского — нечастый случай, когда областная власть и общественность объединились и сделали хорошее дело. Самые ценные экспонаты — радиоприемник «Спидола» на батарейках, принадлежавший Бродскому, и подлинная крышка от посылки, в которых «ссыльному тунеядцу» друзья присылали американскую тушенку. Уже поздно, горит красный глаз сигнализации — едем к Коношу. Старый дом с крыльцом и камнями с полей, до свидания! Долгой тебе жизни не под охраной!

Иосиф Бродский в Норинской

Бродский в Норинской с 25 марта 1964 по 4 сентября 1965 года отбывал пятилетнюю ссылку по решению Дзержинского суда города Ленинграда. Освободился через полтора года по ходатайству Жана-Поля Сартра и французских коммунистов. Написал в Норинской от 80, по разным данным, до 170 стихотворений.

Иосиф Бродский, ссыльный, по статье УК РСФСР о тунеядстве, поэт: «В Коноше меня расконвоировали… и послали… искать работу в окрестных деревнях… И так я нашел себе это село Норенское Коношского района…» (1).

Максим Гуреев, биограф Иосифа Бродского «Вот (Бродский) и решил от Коноши до Норенской идти пешком… Однако вскоре пыльная гравийка утомила… Мужики с МТС посоветовали в Пежму не ходить, там пежмари — народ драчливый, могут и убить… Дорога то выбиралась из-под черной талой воды и восходила на земляные осыпающиеся уступы, заросшие кустарником. То вновь проваливалась в топкие овраги… Однопутка тянется вдоль телеграфной линии Коноша — Вельск… И вот начинает постепенно смеркаться. Сваленные на обочине бревна темнеют… Буквально на глазах бревна превращаются в спящих, завернувшихся в бушлаты спящих сезонных рабочих с лесобиржи, приписанной к Вельскому лесхозу» (2).

Иосиф Бродский «Прежде всего, специфическая растительность. Она, в принципе, непривлекательна — все эти елочки, болотца. Человеку там делать нечего ни в качестве движущегося тела в пейзаже, ни в качестве зрителя… это колоссальное однообразие в итоге сообщает вам нечто о мире и о жизни… (белые ночи) вносили элемент полного абсурда, поскольку проливали слишком много света на то, что этого освещения совершенно не заслуживало. И когда вы видели то, чего можно, в принципе, и вообще не видеть дольше, чем нужно…» (3).

К северному краюСеверный край укрой.И поглубже. В лесу.Как смолу под корой,спрячь под веком слезу.И оставь лишь зрачок,словно хвойный пучок,на грядущие дни.И страну заслони…Спрячь и зажми мне рот!Пусть при взгляде впередмне ничего не встретитькроме желтых болотВ их купели сыройот взоров нескромных скройслед, если след оставлюи в трясину зарой…Не перечь, не порочь.Новых гроз не пророчь.Оглянись, если сможешь —Так и уходят прочь.Идут сквозь толпу людей,Потом — вдоль рек и полей,Потом сквозь леса и горы.Все быстрей, все быстрей.

Май 1964 (4)

Владимир Станулевич ИА REGNUM Крыльцо дома Таисии Пестеровой. Под ним нашли пустую банку из-под растворимого кофе с датой 1964 — ее явно закинул И.Бродский, у колхозников таких напитков не водилось