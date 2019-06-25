В начале июня в Москве прошло крупнейшее киберспортивное мероприятие в масштабах страны — чемпионат России по компьютерному спорту, организатором которого выступила Федерация компьютерного спорта России (ФКС РФ). Помимо уже классических дисциплин Dota 2 и CS: GO в рамках чемпионата прошли матчи по набирающей популярность мобильной игре Clash Royale.

Иван Шилов ИА REGNUM Игромир

Vk.com Нарек Марянян

Победителем в них стал Нарек «Narek» Марянян, начинающий киберспортсмен, получивший за свой триумф награду в размере 250 тыс. рублей. Корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Нареком и обсудить его победу, любимые игровые проекты и отношение к мобильному киберспорту.

Артем Дубровский: Как давно ты играешь в Clash Royale и почему из всех киберспортивных дисциплин выбрал именно мобильную игру?

Нарек Марянян: В Clash Royale я играю уже около трёх лет. Сначала просто пробовал ради развлечения, а со временем начал зарабатывать на ней деньги при помощи бустинга — бустил аккаунты других игроков (бустинг — прокачка игровых аккаунтов за деньги, прим. ред.). Поэтому не могу сказать, что я намеренно выбрал мобильную игру, чаще я всё же играю в проекты на PC. Просто так сложились обстоятельства.

Артем Дубровский: В какой момент ты начал участвовать в официальных соревнованиях?

Нарек Марянян: Мой первый официальный турнир случился этой осенью, а на мероприятии масштаба чемпионата России я вообще выступаю впервые.

Артем Дубровский: Какими киберспортивными дисциплинами, помимо Clash Royale, интересуешься?

Нарек Марянян: Пожалуй, никакими. В киберспорте я ещё новичок.

Артем Дубровский: Расскажи о своих любимых игровых проектах.

Нарек Марянян: Я люблю PC-игры и в основном отдаю предпочтение проектам в жанре RPG. Например, люблю «Ведьмака», Diablo и похожие на них игры.

Артем Дубровский: Ты смотрел E3 2019? Какие релизы ждёшь особенно?

Нарек Марянян: Из предстоящих игр, пожалуй, особенно жду Cyberpunk 2077 из-за любви к «Ведьмаку» (разработкой обоих проектов занимается польская студия CD Projekt RED, прим. ред.) и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Артем Дубровский: В каком формате проходил чемпионат России?

Нарек Марянян: Сначала шла стадия отборочных — около двух месяцев. Участники туда отбирались при помощи других внутриигровых турниров. Потом уже составлялась сетка соревнований, и по ней игроки должны были добраться до первых четырёх позиций. А из четвёрки лучших уже формировались полуфинальные и финальные матчи.

Артем Дубровский: С каким устройством ты выступал на чемпионате?

Нарек Марянян: На чемпионате мне выдали планшет, с помощью которого я и играл. Обычно я захожу в Clash Royale с компьютера — при помощи эмулятора мобильных игр. По этой причине мне было сложно и непривычно выступать с мобильного девайса. Но, как ни странно, я выиграл.

Артем Дубровский: В чём секрет победы, на твой взгляд?

Нарек Марянян: Не скажу, что у моей победы есть какой-то особенный секрет. Дело в том, что я готовился к конкретным соперникам: смотрел, как они играют, анализировал матчи. И свои колоды собирал специально под них, чтобы оказать достойное противостояние.

Vk.com Чемпионат России по киберспорту 2019

Ещё могу отметить, что на своих стримах я обычно играю агрессивно. Но на чемпионате старался действовать вдумчиво и не совершать опрометчивых поступков, пытался не тратиться по эликсиру (эликсир — это основной ресурс в Clash Royale, за счёт которого происходят битвы между соперниками, прим. ред.).

Артем Дубровский: Какой этап был самым сложным?

Нарек Марянян: Из всех этапов проведения чемпионата наиболее жёстким мне показался финал. Матчи проходили на сцене, у меня в руках был непривычный планшет, а руки тряслись от волнения. По этим причинам я допустил много ошибок.

Артем Дубровский: На что планируешь потратить призовые?

Нарек Марянян: Особых планов на выигрыш не строю — деньги пока ещё не дали. Но как появятся, так обязательно что-нибудь придумаю (улыбается). Как минимум соберу себе мощный игровой PC.

Артем Дубровский: Оцени уровень организации мероприятия. Что бы ты в нём поменял?

Нарек Марянян: Организация чемпионата России меня очень порадовала, всё на высоком уровне. Но, так как киберспорт в России — явление молодое, то и ажиотажа вокруг мероприятия было не так много: чувствовалось, что публики и болельщиков не хватает.

Артем Дубровский: Чем отличается мобильный киберспорт от классического?

Нарек Марянян: На самом деле, мобильный киберспорт кардинально ничем не отличается от классического: это спорт, в нём нужно анализировать каждое своё действие и обладать хорошей реакцией. Отличается лишь устройство, на котором проходят игры.

Артем Дубровский: Есть ли будущее у мобильного киберспорта? Какие проекты в нём востребованы?

Нарек Марянян: В последние три году на телефоне я играю только в Clash Royale, поэтому вряд ли смогу выделить даже пару достойных мобильных проектов. Знаю, что недавно выросла популярность мобильной версии Dota Auto Chess, её сейчас тоже активно продвигают на крупных чемпионатах. Но будет ли мобильный киберспорт востребованным в будущем — большой вопрос. Clash Royale сейчас только набирает обороты, поэтому судить пока сложно.

Артем Дубровский: Есть ли чемпионаты, в которых ты хотел бы принять участие?

Нарек Марянян: На будущие соревнования не загадываю, можно сказать, что и в чемпионате России я принял участие случайно — узнал о нём от знакомого. Потом рассказал об этом на одном из стримов, и у людей появился интерес. Без их мотивирования и поддержки я вряд ли стал бы играть на чемпионате. Да и до последнего не верил в собственный успех и уж точно не думал, что смогу добраться до финала. А в итоге выиграл.

Vk.com Нарек Марянян с победным кубком

Напомним, финал чемпионата России по компьютерному спорту 2019 прошёл 8 и 9 июня в киберспортивном комплексе Yota Arena. За звание победителя и призовой фонд в 3,5 млн рублей сражались по четыре команды (или участника) в следующих дисциплинах: Dota 2, CS: GO и Clash Royale.

В дисциплине Dota 2 победила команда FrendlyTeam (Ахиля, Kodos, Kaneki, Maden и Sayuw), они стала обладателями 800 тыс. рублей. В специальном турнире по Counter Strike: Global Offensive победил коллектив Neverlands (Leo, zorte, TRAVIS, Polt и RubeN), они также получили 800 тыс. рублей за победу.