Очный полуфинал конкурса «Цифровой прорыв», который состоялся в Великом Новгороде, показал: современные решения для цифровой экономики можно придумать буквально за пару дней, а призовой фонд в 10 млн рублей — лишь один из стимулов.

Иван Шилов ИА REGNUM
Цифровой террор

Алло, мы ищем IT-таланты

Конкурс «Цифровой прорыв» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Эта площадка призвана объединить кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России — всё то, что и должно привести страну к прорыву, в том числе в сфере цифровой экономики. Поиск талантов для цифрового прорыва в России начали в апреле 2019 года, объявив всероссийский конкурс, который в сентябре завершится в Татарии самым большим хакатоном страны с призовым фондом в 10 млн рублей.

Хакатон — ограниченное по времени соревнование, в течение которого участники в составе команд от трёх до пяти человек создают прототипы цифровых решений в рамках поставленных задач.

Saratov.gov.ru
Участники конкурса Цифровой прорыв

До финала — несколько этапов. Первый — онлайн-тестирование, к которому из больше чем 66 тысяч желающих были допущены 37,5 тыс. участников, и только чуть более 19 тыс. человек подтвердили свои компетенции. Следующий этап — региональный. В июне в 40 городах России начались очные полуфиналы — они тоже проходят в формате хакатона. Участники конкурса за 36 часов должны создать прототип своего цифрового продукта и публично защитить своей проект перед экспертами.

«Цифровой спецназ»

В хакатоне в Великом Новгороде, например, принимал участие «Цифровой спецназ». В отличие от многих молодёжно-университетских сборных, в этой команде собрались уже опытные профессионалы из Пскова и Твери, а её капитаном стала 56-летняя аудитор Лариса Лизунова.

У Ларисы Лизуновой — четыре высших образования в разных областях, в том числе по специализации «системное программирование», которое она получила первым. С тех пор в программировании многое изменилось, поэтому на конкурс «Цифровой прорыв» Лариса подавала заявку прежде всего с целью проверить себя.

«Я учусь всю жизнь, и мне, конечно, было интересно проверить свои знания. Как пользователь, я работаю с разными программными продуктами, и своё первое образование я косвенно использую и в своей нынешней деятельности в качестве аудитора, но всё-таки первой моей целью на стартовом этапе конкурса было именно проверить себя, пройти некий профессиональный тест», — рассказала Лариса Лизунова корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба проекта «Цифровой прорыв»
Полуфинал

На хакатонах командам предлагают конкретные темы, которые становятся известны участникам всего за два дня до испытаний. Все из них связаны с национальными проектами и теми задачами, которые стоят перед экономикой страны. Изначально команда Ларисы готовила другой проект — по лицензированию в сфере фармацевтики, но так получилось, что «Цифровому спецназу» пришлось оправдать своё название практически в боевых условиях: непосредственно перед хакатоном тему для команды изменили на другую, связанную и с космосом, и с образованием одновременно. А на реализацию задачи дано только 36 часов.

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Космическая география

Так появился проект под названием «Космическая география».

«В течение 20 лет Роскосмос делает высокоточные снимки Земли, но экономический эффект от них может быть гораздо выше, если качество снимков с космических спутников улучшить и адаптировать для применения в различных сферах жизни. Ведь они могут применяться и в сфере сельского хозяйства, и в строительстве, в решении кадастровых вопросов. Мы предложили специальный образовательный программный комплекс, чтобы снимки из космоса можно было бы применять и в образовании, в учебных целях».
Лариса Лизунова

По её мнению, в случае успеха проект может стать реально прорывным для образовательной сферы.

Роскосмос
Проект Цифровая Земля

Одновременно с Великим Новгородом хакатоны проводились в Якутске, Казани, Перми и Симферополе. Третья волна региональных хакатонов завершилась в Омске, Туле, Калининграде, Краснодаре, Махачкале. Впереди — испытания в Красноярске, Архангельске, Ульяновске, Ставрополе и Самаре. Всего в проекте задействованы 40 городов, участники хакатонов приезжают и из соседних регионов России. География конкурса действительно впечатляет, и это здорово: ведь мы уже так давно в ожидании цифрового прорыва.