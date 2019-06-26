Что такое музыка? Для некоторых людей музыка — то, что можно включить в качестве фона, когда занимаешься домашними делами и работой. Или то, что можно послушать на концерте знаменитой группы и потом хвастаться друзьям: «Вот, достал билеты, прорвался! У-у, круть! (или как вариант — не-е-е, эти монстры уже не торт…)». А есть люди, для которых музыка — это сама жизнь. То, что необходимо, как воздух. На воздух ведь не продают билеты, никто не идет в специальное место, чтобы всласть подышать. Он просто есть, струится вокруг и внутри, пронизывая каждую пору и клеточку.

Цитата из д/ф «Пространство музыки». реж Петр Келептришвили, Артем Ожогов. 2019. Россия Четыре друга отправились в Британию

Именно таковы герои фильма «Пространство музыки» Петра Келептришвили и Артёма Ожогова — молодые и не очень молодые британские музыканты. Они живут и дышат музыкой. Некоторые из них мечтают проснуться всемирно знаменитыми, как это случилось с Ливерпульской Четверкой, другие довольны более скромной популярностью, для них великое и ошеломляющее событие — впервые собрать стадион или заключить контракт с крупной звукозаписывающей компанией. Третьи понимают, что их поезд ушел или никогда не придет, и просто радуют своей игрой посетителей пабов или прохожих на улице. Но для всех них музыка — это не что-то, чем занимаются на досуге, а главное содержание жизни. Крылья для взлета или лазейка для бегства из тоскливой обыденности. Или просто нечто неотделимое от самого их существа, как стук сердца.

Цитата из д/ф «Пространство музыки». реж Петр Келептришвили, Артем Ожогов. 2019. Россия «Ты собираешь вокруг тех людей, которым нравится та же тема, что и тебе»

Формат фильма полностью соответствует содержанию. Съемочная группа могла бы солидно погрузиться в поезд или микроавтобус и чинно проехать небогатую просторами родину «Битлз» из конца в конец, снимая пейзажи, записывая интервью. Вышла бы обычная творческая командировка, и даже, наверное, с крепким, качественным результатом. Но в том и дело, что музыка и нечто обычное плохо сочетаются между собой. Музыка — всегда экстрим, даже если это не тяжелый рок, а негромкая лирическая песня. Потому для погружения в ее стихию был выбран идеальный способ — прочувствовать источник, из которого она рождается, не только глазами и ушами, а всей кожей и натруженными мускулами ног. Велосипед прекрасен тем, что не издает шума и не отделяет своего седока от окружающего мира никакими стенами, даже прозрачными. Не мешает слушать Музыку с большой буквы — шум ветра, шелест листвы, разноголосое блеяние овечьего стада, пастушью дудочку, детский смех в парке, уличную разноголосицу… Ведь мелодии, которые способны рождать герои фильма, — всего лишь отражение этой Музыки, побеги этого священного Древа.

Идея поместить музыку в пейзаж, среди которого она рождается, наверное, не очень новая. Но создатели фильма не пошли по хроникерски-видовому пути документального «роуд-муви». Композиция фильма не линейна, хотя съемочная группа движется по маршруту от Ливерпуля до Лондона, честно отмеривая десятки километров, упорно стремясь днем и ночью сквозь равнины и горы, пробираясь с объемистыми вьюками аппаратуры сквозь калитки в изгородях и узкие тоннели. Но, встретив в одном из городов своих героев, авторы не всегда оставляют их за спиной, переместившись в другое место, перекличка исповедей, мнений, отрывков мелодий продолжается. В результате создается гармоничная симфония, соединяющая музыкальную Британию в единое целое.

Цитата из д/ф «Пространство музыки». реж Петр Келептришвили, Артем Ожогов. 2019. Россия Уличный музыкант

Авторы и их герои (впрочем, авторы и сами являются не отстраненными наблюдателями, а активно действующими героями) пытаются дать совместные ответы на важнейшие вопросы. Как рождается музыка? Что есть слава и так ли ужасна безвестность? Возможно ли в наше время появление столь же ярких созвездий, как The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin? Чем отличается современная музыкальная эпоха, каковы ее плюсы и минусы? Как отыскать драгоценную жемчужину в захлестнувшем мир музыкальном океане? Ну, и, конечно же, в чем смысл жизни? В данном случае, смысл жизни музыканта.

Пожалуй, в фильме мир музыки немного идеализируется. О зависти, сплетнях и подсиживании в среде лондонских музыкантов, о том, как трудно хотя бы ненадолго пробиться к широкой публике, если ты всего лишь выступаешь в провинциальном пабе, о грустной судьбе бездомного уличного музыканта «без таланта, но со способностями» — обо всем этом мы тоже слышим, но о радостях творчества и о том, что красота в итоге может все-таки спасти мир, авторы и герои рассуждают гораздо больше. Впрочем, может быть, это и правильно? В конце концов, слишком часто к творческим людям относятся либо как «чудикам» и «бездельникам», либо как к кумирам — в зависимости от раскрученности. В то время как быть творцом заложено в самой природе человека — не важно, талантливый он или всего лишь «способный». Это ни в коем случае не исключение, не аномалия. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, возможно, в каждом человеке от рождения живет Моцарт, но этого гения губит несправедливая окружающая действительность, враждебная творчеству. Может быть, настанет время, когда ничто и никто больше не будет убивать ни Моцартов, ни маленьких птичек, скромно насвистывающих в глубине куста.

Цитата из д/ф «Пространство музыки». реж Петр Келептришвили, Артем Ожогов. 2019. Россия

Право, лучше быть немного идеалистами-романтиками и верить, что мир музыки — это и в самом деле Рай, на входе в который нет фейс-контроля. Достаточно лишь приоткрыть свое сердце и позволить ему зазвучать.