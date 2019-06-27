



Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Кто сказал, что суть союзнических отношений заключается в том, чтобы везде и повсюду одобрять и поддерживать?» — казахстанский политолог Замир Каражанов ответил на резонансное интервью «Дело может закончиться оккупацией Казахстана», опубликованное 25 июня на сайте ИА REGNUM.

Евгения Ким: В оспариваемом вами интервью Дмитрий Верхотуров озвучил ряд претензий, которые накопились у Москвы в отношении Нур-Султана, включая тему Крыма, перехода на латиницу и господдержку темы «Голодомора». Как отреагируют на подобные высказывания в Казахстане?

Замир Каражанов: Я бы не реагировал. Во-первых, спикер — писатель. Его мнение не оказывает влияния на принимаемые в России решения. Во-вторых, он неверно истолковывает ситуацию.

Каждый его тезис при пристальном анализе не выдерживает критики, является ошибочным и вводит в заблуждение читателей. Его мнение в основном основано на неправильном понимании внешней политики Казахстана, и не только Казахстана. Высказывания представляют собой набор мифов, клише и стереотипов, которые сейчас в ходу у российских СМИ. Они носят поверхностный характер и не имеют ничего общего с реальностью.

Евгения Ким: Вы можете привести пример стереотипов?

Замир Каражанов: Конечно. Один из них — вопрос латинизации казахского языка, к которому спикер предъявляет претензии. Это внутреннее решение Казахстана, и касается оно только реформы языка, относящегося к тюркской группе. Напомню, что все страны, кроме Казахстана и Киргизии, уже перешли на латиницу. Это необходимая модернизация и важный переход на международный формат, которые учитывает Нур-Султан при оценке перспектив развития казахского языка. Он не может развиваться сам по себе, изолированно от других тюркских языков.

Переход Казахстана на латиницу не означает, что страна отказывается от русского языка, и уж тем более не говорит о том, что на внешней арене отворачивается от России.

Главный индикатор отношений — не латиница, как утверждают некоторые ангажированные СМИ, а стабильность подписанных договоров. Украина пересматривала их, а Казахстан, напротив, только углубляет сотрудничество с Россией.

В 2013 году стороны подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который по духу схож с конституционным Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был подписан 25 мая 1992 года.

Поэтому проведение каких-то параллелей между Казахстаном и Украиной неуместно.

Непонятно, зачем подменять существующие отношения между странами языковым вопросом, если они никак не связаны. В интервью же вопрос латинизации сознательно политизируется, и я не могу понять, с какой целью.

Казахстан не отказывается от своих договорных обязательств. Тем более что большинство из них носят долгосрочный характер и являются чувствительными для наших стран.

Взять, к примеру, соглашение по космодрому Байконур. Его невозможно разорвать за один день. Для Казахстана актуально развитие моногорода, который тесно связан с космической отраслью России. Россия не может разорвать соглашение, т.к. не имеет на своей территории требуемой инфраструктуры для запусков и приземления пилотируемых космических аппаратов. Аналогичная ситуация по ракетному полигону Сары-Шаган. И подобных договоров много. Очевидно, что сотрудничество позволяет нашим странам развиваться.

Roscosmos.ru Космодром Байконур

Третий момент — соглашение о статусе Каспийского моря. Россия попросила, чтобы ни одно государство не предоставляло свою прибрежную зону для военных баз нерегиональных государств. В том числе стран НАТО. Эту просьбу в Казахстане услышали и учли. Вот это — настоящий показатель партнёрства, о котором почему-то не упоминается.

Нур-Султан с пониманием относится к мерам Москвы по обеспечению безопасности. Хотя мы помним, что Россия на Каспии имеет самый мощный военный флот, что вызывает беспокойство у некоторых стран, которые уже сейчас говорят о равной безопасности.

Евгения Ким: Насколько, по-вашему, объективна оценка позиции Казахстана по Крыму?

Замир Каражанов: Россия и Украина являются равнозначными партнёрами для Казахстана. В конце концов, мы не такие и чужие страны и народы, учитывая, что все «родом» из СССР. Поэтому Нур-Султан стремится сохранять отношения, а не портить их.

И призывает так же поступать своих партнёров, решать проблемы посредством переговоров, искать компромисс и достигать консенсуса. От такой позиции выиграют все.

Что же касается вопроса, почему Казахстан не признает Крым? Хочется таким людям задать встречный вопрос: а что поменяется от позиции Казахстана? Очевидный ответ — ничего!

Отношения России с Украиной, США или странами Евросоюза от этого не потеплеют, санкции никто не отменит. Все останется на прежних местах. Потому что проблема не в позиции Казахстана, а в российско-украинских отношениях, европейской системе безопасности и т. д.

Второй момент. Кто сказал, что суть союзнических отношений заключается в том, чтобы везде и повсюду одобрять и поддерживать? Такого даже в блоке НАТО нет.

Сегодня забыли, что США начали военную кампанию против Ирака в 2003 году в команде с Испанией и Великобританией. Хотя в НАТО состоят 29 государств. Можно взять свежий пример — непростые отношения Турции и США по поводу покупки российской системы ПВО С-400. Американская сторона не говорит о союзнических отношениях, а только обращает внимание, что покупка российского оружия делает невозможной поставку истребителей F-35 Турции по соображению защиты технологий.

Что касается Нур-Султана, то он не нарушил ни одного союзнического договора. Ни в одном документе не говориться, что он обязан следовать в фарватере политики России. Со своей стороны, Казахстан постоянно укрепляет связи с Россией. Более того, в своё время страна приложила усилия к тому, чтобы отношения между Анкарой и Москвой нормализовались.

Хочется обратить внимание на то, что свой первый зарубежный визит казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев совершил в Россию, что также говорит о долгосрочных приоритетах республики.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Евгения Ким: Насколько обоснована критика внешней политики Казахстана?

Замир Каражанов: В российских СМИ критикуют не внешнюю политику, а многовекторную внешнюю политику, проводимую Казахстаном. Это странная тенденция, т.к. многовекторная политика нашей страны не несёт угрозы России. Более того, она является комфортной для Москвы, поскольку носит бесконфликтный характер.

Она направлена на укрепление доверия и сотрудничества между странами. Благодаря ей между нашими государствами сложились самые премиальные отношения на постсоветском пространстве.

Поэтому критикам лучше задаться другим вопросом: а если не многовекторная политика Казахстана, то какая? И будет ли эта новая политика комфортной для России, будет ли она укреплять доверие и сотрудничество между странами? Или Казахстан начнёт дрейфовать в сторону Турции, исламского мира или Китая.

Мне кажется, прежде чем критиковать внешнюю политику другой стороны, уместно сперва трезво её оценивать. На мой взгляд, именно незыблемость многовекторной политики выступает гарантией добрососедских отношений. Поэтому считаю, что те, кто критикуют многовекторную политику Казахстана? подрывают доверие между нашими странами, сложившиеся за 27 лет добрососедских отношений.

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