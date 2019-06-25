Трехстороннюю встречу в Иерусалиме секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и советником по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабатом одни западные эксперты называют «стратегической и «беспрецедентным дипломатическим шансом». Другие, как правило, из ближневосточных стран, заявляют, что «в международную политику возвращается практика тайных договоров, на основе которых распределяются сферы влияния». Но истина тут в том, что встреча российского, американского и израильского консильери по безопасности в Иерусалиме является важным событием хотя бы потому, что переговоры в таком составе и в таком месте были организованны по предложению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ведь если брать обычные правила, то Россия могла обсуждать будущее Сирии с Турцией и Ираном, а США — с Саудовской Аравией и государствами Персидского залива.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Публично повестка дня переговоров в Израиле не была обозначена, и стороны не афишировали процесс их подготовки. И после их завершения не было вброшено никакой дополнительной информации. Но понятно, что обсуждался ряд проблем, что было бы невозможно без фактора совпадения или соприкосновения интересов в перегруженном конфликтами и проблемами Ближнем Востоке. Есть сирийское и палестинское досье, есть отдельное иранское, связанное с соглашением по ядерной программе, Йемен, ситуация в Персидском заливе… В этом ворохе сложно назвать главную нить, потянув за которую, можно было бы распутать весь клубок проблем, определить эпицентр ближневосточной игры. Тем не менее такое возможно только при желании сторон искать общие политические решения, что не просто, так как необходимы серьезные побудительные причины добиваться компромиссных соглашений.

С чего-то надо начинать. По версии Нетаньяху, изложенной им при открытии переговоров в формате Россия — США — Израиль, нужно в первую очередь «создать механизм деконфликтинга в Сирии и дальше продвигать стабильность в регионе». Это ноу-хау, так как переговоры о послевоенной Сирии в основном велись между Россией, Ираном и Турцией, без участия американских и израильских представителей. Есть и другой подход: США ослабляют или снимают санкции в отношении Ирана и оговаривают приемлемые условия для заключения нового соглашения по ядерной программе, останавливая курс на столкновение между Израилем и Ираном. При этом США могут предоставить России место за столом переговоров или даже ключевую посредническую роль. Но тогда возникает вопрос об изменении карты сложившихся региональных альянсов, создании нового геополитического уравнения, открывающим путь для нескольких сценариев по формированию нового Ближнего Востока.

Как считает The Washington Post, «теоретически США могут возродить альянс Турция — Израиль и использовать их в качестве главных партнеров в регионе». Но в американо-турецких отношениях наступил сложный кризис, а в формуле Израиль — Турция важную роль играют уже не США, а Россия, которая также состоит в альянсе с Ираном на сирийском направлении. Возникает еще один вопрос: является ли нынешнее российское влияние Москвы на Ближнем Востоке для Вашингтона «более приемлемым», чем иранское или турецкое? Израиль однозначно дает понять, что российское влияние для него намного предпочтительнее, но перетянуть Россию на свою сторону ему вряд ли удастся. Исходя из этого, Междисциплинарный центр в Герцлии, признавая важность трехсторонней встречи Патрушев — Болтон — Бен-Шабат, считает, что не стоит преувеличивать, но и преуменьшать ее значимость. Тем более что заявления, сделанные российской стороной, противоречат версии некоторых западных изданий о «сделке», которую США и Израиль якобы готовятся предложить России.

«Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции, — заявил в этой связи президент России Владимир Путин. — Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем». По его словам, страны, заинтересованные, в частности, в урегулировании сирийского конфликта, «должны работать консолидировано для достижения прогресса в этом направлении». В свою очередь Патрушев накануне встречи в Израиле отметил, что «Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и принимает активное участие в противодействии терроризму». И «поэтому, конечно, мы должны будем учитывать интересы Ирана». То есть поиск решения сложных проблем региона продолжается с шансами дальше продвигать диалог.

После переговоров в Израиле появилась основа для рабочих контактов между профильными ведомствами трех стран. Теперь очередь за президентами России и США, которые встретятся и продолжат дискуссию на саммите G20 в Осаке.