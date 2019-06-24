



Андрей Сахаров (отв. ред.). История и художественная литература. М.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2018

В предисловии к настоящей книге подчеркивается, что «художественное, образное, индивидуально окрашенное восприятие истории и ее действующих лиц, свойственное писателям, нередко не совпадает с построенными на изучении конкретно-исторических фактов результатами исследований историков, старательно избегающих привнесения эмоций в свои работы. Литературные произведения с позиций науки строгой «грешат» значительными отступлениями от принятых в научной литературе трактовок многих событий истории, предпочитая им художественный вымысел». Вместе с тем творческая интуиция писателя позволяет глубоко проникать «в психологию исторических личностей и потаенный смысл событий».

Последнее утверждение, как представляется, более чем спорно, так как подлинность писательской интуиции не всегда может быть подтверждена научной верификацией.

Тем не менее именно через писательскую трактовку исторических образов и событий можно лучше понять картину мира литераторов. В данном издании рассматривается в числе прочих творчество Ивана Никитина, Всеволода Соловьева, Ивана Бунина, Алексея Толстого и Сергея Довлатова.

Так, для Никитина идея непрерывности человеческой истории связана с мыслью о бессмертии души. Одновременно, отмечает автор исследования Виталий Тихонов, никитинская поэзия демонстрирует тесную связь исторических образов и пейзажной лирики, которая напоминает, как Русь

…на жизнь и смертьВела спор с ЛитвойИ дала урокЛяху гордому.

Интересно и исследование Юрия Емельянова об Алексее Толстом, в котором анализируются не только созданные писателем произведения на исторические темы («Граф Калиостро», «Заговор императрицы»), но и замыслы или неоконченные сочинения (роман «Падение Рима», киносценарий о Серго Орджоникидзе). Касаясь уровня достоверности толстовских книг, ученый справедливо отмечает, что их «критика была не столько литературоведческой, сколько идеологической».

Одновременно описание литераторами современности выступает спустя годы в качестве исторического источника даже в тех случаях, когда писатель не придерживался точности при изложении фактов (Довлатов). Как отмечает Любовь Сидорова, «эта черта творческого почерка Довлатова — умение раскрыть быль через небыль — делает его произведения чрезвычайно интересными для историков».

Но главное, чтобы попавшие на страницы книг события не были, как писал Николай Глазков, печальны для их современников.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».