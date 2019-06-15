Я заметил, что среди многих способов заявить о своей уникальности в сетях начал появляться и полукомический способ заявить, что я «не». Когда все «да». Мол, существуют такие люди, которые никогда не смотрели «Игру престолов» и гордятся этим. Да, я вот такой. Из них. Не смотрел. Моя вина. Признаюсь. Каюсь. И не планирую… А я не люблю «Джоконду» или вхожу в клуб людей, никогда не пробовавших популярное сливочное масло… Нас таких только пять на планете. Завидуйте. Но вот не так давно попалось в руки книжка с «Игрой престолов» на обложке, а оказалось — про лингвистику. И я пал. И сподобился массе, черни. Сам фильм, впрочем, не смотрел. И не планирую. Интересно про него фантазировать. Там, говорят, много замков и секса, доспехов под снегом, интриг, измен, подвязок. Не знаю, что больше возбуждает мои фантазии. Думаю, что всё-таки вымышленный язык… Как бедные богатые актёры играют эротические сцены на вымышленном языке? Как матерятся? Как сдают выпускные сочинения?

Иван Шилов ИА REGNUM

Разумеется, книга написана «якобы легко», «для чайников» и так далее… Но её просветительский пафос остаётся осязаемым, то есть, если вдруг ваш сосед по дачному участку мечтает заняться компаративной грамматикой вместо борьбы с колорадским жуком, то можете подсунуть… Вы и сами сможете много узнать здесь про языковые универсалии, фонетику и грамматику, парадоксы и курьёзы, которых очень много в языках. Даже такие простые вопросы, как: что такое слово? Или сколько падежей в языке и зачем они нужны? Или куда сдвигаются гласные со временем? Оказывается, они имеют ох насколько непростые ответы. В этом смысле книжка помогает понять, насколько мы не знаем то, что, казалось бы, знаем прекрасно. То есть для ЕГЭ по русскому она не подойдет — увы. Но сделать из вашего ребёнка чёртова лингвиста — поможет.

Цитата из т/с «Игра престолов». Реж. Дэвид Наттер. 2011. США, Великобритания Победа или смерть

Но, пожалуй, самое интересное в книжке другое, как ни странно, её посыл, идеология… Это не просто «просвещение», это разговор дружеский вполне, который показывает, что тропа к языковому творчеству не заросла еще окончательно… Это странная и грустная, но безумно трогательная тема. Грустная, потому что «изобретателей вечных двигателей» и прочих «чудаков на разные буквы» сколько угодно… В профессиональной лингвистике даже есть понятие «лингвофрик», если вы наберете это слово в поисковой строке, то перед вами рассыплются бисером человеческие амбиции и судьбы, совершенно безумные теории, которые их создатели принимают всерьез… Иногда считая делом жизни. Есть довольно много людей, которые занимаются «любительской лингвистикой», об этом есть известная лекция авторитетнейшего Зализняка. Сейчас изобретение языков стало популярным занятием. Можно найти сотни, если не тысячи энтузиастов! Каждый из которых хочет придумать «свой язык». На худой конец улучшить старый или открыть его тайны…

Вообще история искусственных языков крайне примечательна и сложна. Тут есть и научные языки (не говоря об языках программирования), и попытки создать универсальные языки (в духе эсперанто), и художественные проекты. При этом не стоит забывать, что мы живём в мире, где постоянно умирают НАСТОЯЩИЕ ЖИВЫЕ ЯЗЫКИ, естественные языки!.. Каждый год с лица планеты исчезает уникальный язык. А то и парочка… или десяточка… В России многие языки под угрозой исчезновения, со своей культурой, мифологией и так далее… Как на этом фоне рука поднимается придумывать новые? Зачем? Честолюбие? Безумие? Желание славы? Избранности? Творчество? Желание ощутить себя «богом»? Интересный вопрос.

Светлана Иванова ИА REGNUM Мысли

Для меня лично с этой книжкой связываются несколько, возможно, самых тонких душевных струн, который постепенно становятся цепями узника. Как начать творчески переосмысливать, казалось бы, очевидные вещи? Ведь язык по обыкновению не заметен людям, которые на нём говорят, как рыбе незаметна вода. Его ограничения, структуры, законы, смыслы и логики — остаются за пределами «наивного сознания» говорящего. С другой стороны, мотив: придумывания своего мира, поэтики… Попытка стать творцом с маленькой или большой буквой… Вспомним про Толкиена. Однако книга имеет и прагматическую ценность, перед нами хороший популярный учебник, и что более важно, книга, которая может стать антидотом против «скучной школьной грамматики». Если бы я был школьным учителем, то рекомендовал бы её к прочтению… Это поможет преодолеть страх перед чужими языками. Мол, приходишь к училке английского на экзамен и говоришь: «А вы сами не хотите сдать мне экзамен по языку, который я вчера придумал?!»

Конечно, и у нас есть авторы, собственные, быстрые разумом, которые пишут про смежную тематику. Например, Плунгян, «почему языки такие разные?», тоже великолепная книга. Но господину Плунгяну и в голову не приходит «придумывать языки». Разве что в курилке. Уж во всяком случае относиться к придумыванию языков как к произведению искусства или даже получать «гонорар за придуманный язык» — точно нет… В этом смысле автор книжки делится своим уникальным и успешным опытом. И ему можно только позавидовать… Я вот завидую такой судьбе. Крупные мировые университеты, создание языков для популярных сериалов, сёрфинг, конференции. Что может быть лучше? Смерть, а-ля Мандельштам. Вряд ли.

Andrey Mironov Вилли Мельников

Увы, в жизни судьба фанатиков и любителей «придумывания» языков обычно, особенно в России, не слишком хорошо складывается. Хотя и у нас были замечательные образцы творческого подхода к языкам. Интересную попытку создания своих «поэтических языков» предпринимал Вилли Мельников, очаровательный полиглот (часто критикуемый как раз за близость к лингвофрикам), блистательный и сложный поэт и «лингводайвер», который не так давно покинул наш мир. Хочется надеяться, в сторону более интересных миров. Где ангелы говорят на своих прекрасных языках с птицами и облаками. А учителя школьных грамматик прощают ошибки детям. Я пишу про это не только потому, что его светлой памяти мне хотелось бы посвятить какие-нибудь строки на придуманном языке, если бы я мог их сочинить, но и потому, что ныне в критическом состоянии находится его уникальный архив, а книга стихотворений так и не вышла даже после смерти.

Впрочем, зачем, когда можно издавать книги тех, кто есть в «Игре престолов».