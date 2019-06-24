Пока страна увлечённо обсуждает итоги и смыслы очередной «прямой линии» президента, шумя в блогах о том, что и как сказано, из внимания выпал фон, который создаёт контекст данному событию. А без понимания контекста оценить и понять сам текст невозможно. «Мысль изречённая есть ложь» — сказал гениальный Тютчев, не только имея в виду, что словами точно выразить мир тонких интуиций невозможно, но и что оторванная от контекста прямая речь поймётся превратно.

Иван Шилов ИА REGNUM

А чтобы понять суть политики нынешней власти, нужно посмотреть на феномены Алексея Кудрина и Михаила Бабича. Их судьбы — лучший знак того, что намерена делать власть, и куда она поведёт страну.

Алексей Кудрин откровенно старается навязать себя нынешней власти, которая от Кудрина старается всячески деликатно уклониться. Михаил Бабич никак не навязывает себя, и его судьба определяется исключительно волей президента и позицией его администрации.

Навязывание себя Кудриным происходит публично, означает крик отчаянья и пока не заканчивается для него карьерной катастрофой. Бабич предельно непубличен, подчёркнуто дисциплинирован, а вздумай он начать себя навязывать, его карьера немедленно закончится, и он навсегда попадёт в чёрные списки как неуправляемый и ненадёжный чиновник с завышенными амбициями и неадекватными запросами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Функционал Кудрина, поставленного на Счётную палату, намеренно сужен. Функционал Бабича не только расширен до рамок СНГ, но и явно выстроен на перспективу в случае успешного прохождения им нынешнего этапа. Фронт работ Бабича детально освещён в статье Юрия Баранчика «Возвращение Михаила Бабича», что позволяет сопоставить две эти фигуры не только в аппаратном плане, но и с точки зрения влияния на российскую политику.

Карьера Кудрина откровенно буксует, его не двигают президент и АП, в результате чего он сам принялся себя продвигать разными эпатажными заявлениями. Кудрина задвинули в угол, откуда он всячески стремится вылезти, чем вызывает глухое раздражение власти. Можно сказать, что пик карьеры Кудрина пройден, он уже много лет старается вернуть утраченные позиции, и это ему не удаётся. Кудрин откровенно не нужен власти, и его опасаются, он предельно токсичен.

Карьера Бабича на подъёме. Его явно «ведут», как восходящую звезду профессионального бокса, где ведомый идёт от вызова к вызову и по мере их преодоления приобретает вес и авторитет. Бабич лишён личных амбиций, он не оператор, а функция, инструмент политики Путина, солдат, который не лезет в генералы, а думает лишь о лучшем выполнении приказа.

Если продолжить военную аналогию, Кудрин — это выросший в тылу начфин дивизии, который почему-то всё время лезет давать советы комдиву и начальнику штаба, как лучше проводить сражения. Неудивительно, что в советах начфина всё в итоге сводится к идее обсудить с врагом условия почётной капитуляции. И даже когда он говорит о плохом питании личного состава, «отцом солдату» он не становится по простой причине — он не «слуга царю», который возглавляет воюющую армию. И это все в армии понимают.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Бабич же — типичный фронтовой генерал, выросший из лейтенантов на передовой, привыкший, что приказы не обсуждаются, а выполняются, причем, если надо — ценой собственной жизни. Он не боится лезть в гущу сражения, принимать на себя ответственность за решения и способен быстро овладеть ситуацией и прекратить хаос отступления и панику в войсках. Пока мы видим постепенное превращение Бабича в некоего «маршала Жукова» периода битвы под Москвой — только без жуковского гонора и амбициозности. По личным качествам Бабич, скорее, более похож на Рокоссовского.

То, что власть придерживает Кудрина и осторожно даёт возможность проявить себя Бабичу, говорит о её будущих намерениях больше, чем все пресс-конференции президента, где он вынужден быть дипломатичным и осторожным в оценках. Но дела говорят больше слов: линия Кудрина исчерпана, но для ее полного дезавуирования просто не пришло время.

Линия Путина постепенно вытесняет либеральный дискурс, и образно говоря, армия наполняется новыми командирами типа Бабича. Это очень много говорит о характере предстоящих операций и кадровой политике Верховного Главнокомандования. То, каких командиров подбирают в войска, показывает, какой будет стратегия войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Попытки Кудрина и его медийной обслуги путём саморекламы удержать уходящее время весьма показательны. Ситуация характеризуется падением потенциала либерального клана, связанного с так называемой «Семьёй», и ростом потенциала «реформаторов реформы», восходящих и тщательно подбираемых под будущие задачи политиков.

Ведь за темой расклада сил в трансфере-2024 выпадает из внимания то, какие задачи будет решать трансфер, какова будет политика после него. Ответы на эти вопросы уже не дают «вопли Видоплясова», в последнее время льющиеся как из рога изобилия из разных СМИ, а дают эти ответы тихие кадровые назначения тихих политиков, за плечами которых первые выигранные сражения в войне нового типа и за совершенно другие цели.

Грядёт поколение тех, кто не будет договариваться с Западом по Кудрину, а поставит Запад перед лицом факта. И то, что Кудрин так громок, а Бабич так тих, лучше всего говорит о том, куда Путин ведёт Россию, и что будет с нами после трансфера-2024, и для чего вообще нужен сам трансфер.

Будет интеграция в разных формах, но неукоснительная и непреклонная. Под эти цели строится «офицерский корпус» и разрабатываются планы. А пиар-мероприятия с выходом на первые роли выходящих в тираж шоуменов пока ставят задачей отвлечь внимание противника от ведущейся перегруппировки сил и средств.

Наступление начнётся скоро.