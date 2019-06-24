Состоявшаяся 20 июня 2019 ежегодная прямая линия с президентом России стала уже национальной традицией. В этом году она проводилась в семнадцатый раз. И хотя рекорда по продолжительности не получилось — в 2013 общение длилось на 27 минут дольше, тем не менее нынешний итог оказался во всех смыслах примечательным. Абсолютное большинство времени Владимир Путин отвечал на вопросы внутренней повестки, и они стали своего рода зеркалом, отобразившим не только состояние структуры государства, но и рельефно показавшим фактический уровень зрелости самого общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По всем доступным каналам — смс, телефонные и видеозвонки, интернет и бригады тележурналистов — население задало почти 2 миллиона вопросов, реакция на которые вызвала неоднозначное впечатление. Как, впрочем, и сами вопросы тоже. Позиция абсолютного большинство людей сводилась к банальному — что конкретному мне государство может дать еще, помимо уже полученного, и почему оно (государство) работает так плохо?

В ряде случаев этот подход основания действительно имел. В то время как простых граждан интересуют конкретные частности про воду, электричество, цены на коммуналку и уровень зарплат, оказалось, что руководство страны в основном занимается какими-то малопонятными им глобальными национальными проектами. Судя по реакции аудитории, особенно комментариям зрителей прямой трансляции на ютубе, внятный и обстоятельный ответ Владимира Путина остался большинством совершенно не понят.

И это действительно проблема, так как запущенные 12 национальных проектов не просто направлены на практическое повышение уровня жизни граждан страны, они фактически формируют системную основу того самого экономического роста, без которого запросы населения удовлетворить невозможно в принципе. Максимум, что аудитория услышала, это количество нацпроектов и сумму в 28 трлн рублей их планового финансирования на период до 2024 года. А вот как конкретно эта работа должна сказаться на жизни каждого россиянина и когда именно — люди переспрашивали в течение всей прямой линии.

Kremlin.ru Обработка обращений на прямую линию

Тем самым обозначился явный дефицит в информационной работе, объясняющий и множество последующих возникших проблем. Когда общественный запрос на информацию есть, а внятный ответ на него отсутствует, возникает понятийная пустота, неизбежно заполняющаяся самым разным шлаком. Как правило, далеким от реальности и чаще всего негативным по смыслу. Особенно благодаря стараниям либеральной части так называемой оппозиции и работе разного рода «наших зарубежных партнеров».

В результате деятельность правительства и президента сходу воспринимается как бесполезное разбазаривание народных денег при полном отсутствии необходимого результата. К примеру, вторым по значимости крупным блоком народных вопросов оказалась броская максима — когда жизнь в стране наконец наладится? С широкой гаммой практических обоснований примерами из жизни в виде низких зарплат учителей, врачей и особенно рельефным обращением к президенту командира отделения пожарных из Калининградской области.

Однако далее в разборе всплыл целый ряд моментов, явно демонстрировавших очевидную неоднозначность картины. Проблема с доходами действительно есть. Но в реальности она выглядит и складывается совершенно не так, как ее принято рисовать в общественном представлении. В частности, мало денег получают далеко не все сотрудники МЧС, а лишь некоторые их категории.

Более того, государство вопрос уже диагностировало, выработало решение и нашло на него необходимые средства. Оказалось, что по итогу уже принятых мер доход этих категорий увеличится со второго полугодия нынешнего года. И будет далее повышаться в течение всего следующего года, с выходом на средний уровень окладов в 32 тысячи рублей в месяц.

Причем точно такая же картина оказалась и по двум следующим по важности блокам — общему уровню доходов населения и здравоохранению. Большинство вопрошавших сходились в убеждении, что жить в стране из года в год становится стабильно тяжелее. Доходы падают, жизнь дорожает, а правительство занимается черте чем. Хотя на практике — президент привел эти цифры — средняя зарплата по стране за 2018 год составила 33,2 тыс. рублей в месяц, поднявшись относительно предыдущего года на 8,5%. Притом, что средний уровень инфляции за тот же период оказался 4,3%.

Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

За первое полугодие 2019 темпы роста доходов действительно просели в 3,4 раза (до 2,5%), но, во-первых, это именно темпы увеличения, а не сам ее фактический размер, во-вторых, Владимир Владимирович озвучил, какие суммы выделены из бюджета на увеличение зарплат на вторую половину текущего года. Таким образом, итоговый рост по итогу будет точно выше зафиксированного на данный момент времени.

И не только в зарплатах. В 2019 году на 7,05% увеличились пенсии, а вообще в результате уже предпринятых правительством мер повышение доходов коснулось 44 млн человек или практически каждого третьего гражданина России. Но оказалось, что большинство этих людей воспринимают имеющееся как что-то само собой разумеющееся и не являющееся какой бы то ни было заслугой государства. Во всяком случае, спасибо за результат не сказал никто, тогда как требовали практически все. Что примечательно, без сколько-нибудь внятного пояснения — больше и лучше, это как конкретно.

В общественном представлении совершенно спокойно уживаются прямо противоположные вещи. Допустим, практически сорокадвухпроцентный дефицит медицинского персонала и ожидание получать в небольшом поселке с населением в 9 тыс. человек такой же объем и состав медицинских услуг, как и в столичном мегаполисе с 12 млн жителей. Сюда же как-то помещается естественность возмущения низкими окладами врачей в сочетании со сложностью найти работу где бы то ни было.

Возникает вопрос: если даже на текущем уровне зарплаты медперсонала явно выше других видов трудовой деятельности в регионе, то почему люди не считают нужным идти учиться, чтобы потом работать врачами? За такую работу в частных клиниках платят в 3−4 раза больше? Так ведь и прием в них ведется по расценкам, существенно превышающим возможности большинства пациентов, тогда как государственная медпомощь оказывается по бесплатным медицинским полисам. Пусть страна немедленно повысит оклады врачам до уровня частных клиник? Оно бы хорошо, но где на это взять деньги?

ИА REGNUM Государственная поликлиника

Впрочем, важнее другое. За исключением моментов, связанных с какими-то локальными сбоями, неизбежными в общем хозяйстве масштаба десятков миллионов сотрудников (в 2017 году насчитывалось 991 600 гражданских и муниципальных служащий при общей численности госсотрудников всех уровней, включая муниципалитеты, в 2,14 млн человек) практически в каждом блоке вопросов оказывалось, что озвучиваемые претензии к государству не просто диагностированы, решение по ним уже найдено и даже реализовано. Где-то прямо сейчас, где-то — со следующего квартала или полугодия, где-то — с января 2020 года.

Хотя спору нет, хозяйство большое, и текущих рабочих проблем в его функционировании имеется достаточно. Например, деньги на обеспечение льготными лекарствами бюджет выделил еще в начале января текущего года, и к концу февраля деньги дошли до конечных получателей в регионах, многие местные власти с дальнейшей работой справились плохо. На складах лекарства есть, а в аптеках отсутствуют. Это недостаток? Безусловно, да. Но ведь и тут сбой вскрыт, и работа по его устранению начата. Почему поздно? А кто-нибудь может привести пример аналогичного по размеру, но абсолютно идеального по функционированию государства? Нет?

Вот в этом и кроется главный итог прошедшей прямой линии с Президентом-2019. Очень много совершенно абстрактных хотелок, решительное требование навести порядок, без какого-то ни было внятного собственного представления — порядок это что конкретно? Как в одной некогда популярной рекламе: сколько вешать в граммах?

Общество по отношению к государству занимает позицию безответственного требователя в худших традициях «страна обязана сделать мне красиво и бесплатно». Путин рассказывал про последствия санкций, про то, как России пришлось в сжатые сроки создавать целые ранее отсутствующие отрасли, которых не существовало даже в РСФСР, про то, сколь много на это страна оказалась вынуждена отвлечь денег и каких получилось достичь успехов, но аудитория всё это слушала вполуха. Нация словно полностью забыла провал уровня жизни в 90х и начале нулевых, а также принципиально не заметила всех потом состоявшихся улучшений.

Kremlin.ru Владимир Путин

Мы разучились ценить не только полученное ранее, но и достигнутое буквально сейчас. Вот про 50 рублей субсидии на ребенка от 0 до 1,5 лет с едким возмущением не говорил разве что старый сломавшийся холодильник на даче. А что государство постановило довести к 2020 году эту выплату до 10,5 тыс. рублей — об этом по сей день пресса и социальные сети молчат. Хотя, казалось бы, вот он, очевидный успех. Народ добился от государства существенного улучшения. Оно касается 70% всех семей. Чем не повод для радости? Однако нет. Тишина.

Во всяком случае, тональность комментариев трансляции в интернете оставалась негативной. Президент врет, лидер отмазывается, всё неправда, успехов нет, он лишь пытается замаскировать всем очевидные провалы. На их фоне упрямо вспоминался известный афоризм про то, сколь много в России живет гениальных управленцев, способных в два счета лучше Путина решить все проблемы страны, но, к сожалению, все они уже трудоустроены таксистами, сантехниками или еще учатся в школе.

Прямая линия этого года показала еще один любопытный момент. По мере того, как руководство страны справляется с одними «самыми главными проблемами, ведущими к неизбежному краху России», фокус общественного критического дискурса немедленно находит другие.

Внезапно выяснилось, что в целом по стране стало хватать жилья. Проблемы, конечно, остаются. Далеко не каждый проживает в собственной благоустроенной квартире. Есть ветхое. Есть нуждающееся в ремонте. Но в целом на одного человека в 2019 году уже по нормам положено 12 кв. метров жилой площади, а по факту имеется от 14 до 18. Если считать в общей, то вообще в среднем до 24. Тогда как в 1980 году норма составляла 6,9 квадратного метра жилья на человека. И что? И ничего. Словно так и должно быть. Не успех, а само с неба свалилось. Государство хвалить решительно не за что.

А вот ругать… типа, ладно, жилье стоите, а причитающиеся садики и школы где? Проблема действительно имеет место быть. И решение, как оказалось, тоже прорабатывается. Осталось доделать нормативно-правовую базу и запустить механизм строительства. Но нет, мало. Президент должен испытывать личную ответственность за недостатки, мол, Владимир Владимирович, срочно посодействуйте, ибо государство на благо граждан совершенно не работает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство дома

Кстати, про школу. Большой острейшей животрепещущей проблемой общество назвало кризис с бытовым мусором. Вот почему в стране на эту тему ничего не делается, тогда как цена на вывоз мусора постоянно растет? Вопрос президенту задала школьница пятнадцати лет от роду, известный видеоблогер с четырьмя миллионами подписчиков. Правда, на ее канале в ютубе ролики только про музыку и танцы, но вопрос экологии ее «тоже очень волнует». И не важно, что проблематику она, по собственному признанию, знает лишь на уровне «читала в интернете». Президент всё равно обязан доложить.

Ирония заключается в том, что сама тема свалок привлекла общественное внимание только после позапрошлой прямой линии, хотя формировалась она еще с 70-х годов прошлого века, то есть со времен СССР. Но тогда, видимо, хватало других требований, а теперь вот очередь дошла. Что президент и правительство делает для решения?

Откуда берутся 70 млн тонн твердых бытовых отходов, создаваемых в России ежегодно, как и с чем они связаны, куда их девать, где брать деньги на переработку — вопрошавших не интересовало ни разу. Разбираться в тонкостях и искать решение должно только правительство. Остальных интересует исключительно профит. Как и за счет чего он возьмется — проблема одного президента. Общество вправе требовать. Не знаем как, но государство должно, и точка!

Вот это вот явное несоответствие масштаба мировосприятия требовательщиков реальному уровню сложности объектов претензий в этом году проступило особенно сильно. Никому не интересно, как в жизни всё устроено, что от чего зависит и сколько на самом деле стоит. Мы хотим, потому что имеем право, а раз государство вот буквально завтра к утру желаемое не предоставит, значит, оно работает плохо. Как оно там на самом деле — никому решительно не интересно. Ведь при Брежневе такого не было!

Печально, однако явное непонимание происходящего демонстрировали даже люди в целом довольно грамотные и в своих областях очевидно успешные. Например, фермеры. Вот почему государство им мало помогает, отдавая предпочтение большим агроходингам, хотя львиную долю продукции дают именно они?

Президенту пришлось объяснять, что картина в действительности, мягко скажем, сильно иная. На поддержку сельского хозяйства Россия в прошлом году израсходовала 250 млрд рублей. В 2019 на эти цели заложено 300 млрд. Непосредственно холдинги получают 45% субсидий, тогда как фермеры — 16%. При этом доля фермеров на рынке составляет лишь 12%. То есть именно с помощью субсидирования государство стимулирует фермеров наращивать объемы производства. Но кто это видит, тем более публично признает?

(сс) Skitterphoto Корова на ферме

А местами требования озвучивались вообще фееричные. Нет, на уровне рядового человека оно действительно кажется как бы логичным. Вот, к примеру, почему страна не строит давно желаемый общественностью большой мост через реку Лену? Дорога, мост, нужно же! А что для него нет дальнейшей логистической перспективы, то есть отсутствует объем перевозок, способный окупить весьма немаленькие расходы на строительство, — у вопрошавших остается за кадром.

И таких несоответствий между уровнем понимания и высотой хотелок — подавляющее большинство. Почему страна до сих пор не определилась с выбором глобальной экономической модели и не вернулась к социалистическим принципам, ибо капитализм народ не удовлетворил? И снова президенту пришлось объяснять, что она вообще-то уже давно определилась и строит смешанную модель, как показывает в том числе и мировая практика, обеспечивающую наибольшую экономическую эффективность.

Но общество по сей день ностальгирует по революциям и уравниловке. Почему это министры получают зарплату больше, чем рядовые работники? Разница в сложности решаемых задач? Не, не слышали. Зато множество критиков убеждено — проблемы российской экономики проистекают из того, что страной по сей день управляют «экономисты из 90-х». И плевать, что в действительности их таких там остался один Кудрин, да и тот уже, по словам президента, склоняется к экономическим идеям Сергея Глазьева.

Впрочем, из всего сказанного вовсе не следует примитив — государство хорошее, это народ плохой. Проблема в другом. Являясь обществом с собственной уникальной культурой, историей, территорией, географическим положением, мы и проблемы имеем уникальные, какими бы внешне типовыми они не казались.

Другое дело, что в плоскости взаимоотношения общества и государства общество продолжает слишком сильно полагать себя только требователем самых разных преференций, отводя государству строго подчиненную роль в лучшем случае бесправного слуги, обязанного ежедневно и бесплатно творить чудо.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Маловато будет!

Отсюда и доминирующее пока убеждение, что народ живет отдельно, а государство его только эксплуатирует, причем нередко бездарно. А что одного лишь золота в резервах накоплено на 500 млрд, так ведь это где-то в закромах страны, а не в кармане граждан, радоваться тут как бы нечему.

Однако при всем этом прямая линия показала, что кроме работы с многочисленными практическими хозяйственными и политическими вопросами, страна обязана серьезно задуматься над формированием масштабной информационной программы. Именно ее отсутствие в конечном итоге и лежит в основе масштабного уровня критичности отношения населения к действиям государства. Особенно в части его успехов и динамики решения сейчас волнующих проблем.

Отвечая на вопросы, Владимир Путин называл вовсе не секретные цифры и не выдавал управленческий тайн. Всё им сказанное при желании находится в открытых источниках в интернете. Например, про нацпроекты существует большой раздел на сайте правительства. Но информация, во-первых, слишком обширна по масштабу, во-вторых, слишком сильно фрагментирована, в-третьих, для полноценного восприятия требует навыков системного мышления, имеющихся далеко не у каждого.

Это нормально. В конце концов, не каждый встречный может быть выдающимся композитором или талантливым конструктором космических ракет. Именно потому как раз государство должно всерьез заняться решением задачи полноценного информирования общества о реальном положении вещей по всей картине в целом. Чего пока, к сожалению, делается плохо и мало. Отсюда и возникает в обществе информационный вакуум, который пока заполняется демонами.

Очень хочется надеяться, что соответствующие выводы правительство страны из итогов «прямой линии» с президентом — 2019 таки сделает, и мы вскоре увидим позитивный результат.