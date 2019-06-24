СМИ полны сообщений о беспорядках в Грузии, поводом к которым стало проведение в Тбилиси Межпарламентской Ассамблеи Православия, чей президент Сергей Гаврилов, согласно протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента, который в результате последовавших за этим беспорядков ушел в отставку.

(сс) George Melashvili Антироссийские протесты в Грузии

Сергей Гаврилов был вынужден немедленно вернуться в Россию, а все самые острые вопросы, в первую очередь проблема создания патриархом Варфоломеем нового церковного раскола на Украине и состоявшийся 20 июня провал этой аферы в связи с воссозданием Филаретом Денисенко «Киевского патриархата», так и не были обсуждены МАП. То есть проведение Ассамблеи МАП в Тбилиси было контрпродуктивным.

СМИ справедливо возмущены русофобией исполнителей провокации и беспорядков, сжиганием ими флага России, неадекватными и абсурдными словами президента Грузии о якобы антирелигиозной политике России, чей президент Владимир Путин словом и делом укрепляет православие.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин в храме

Но, к сожалению, большинство СМИ не замечают заказчиков и бенефициаров провокации из Киева и Львова. Только сайт гонимого Союза православных журналистов Украины обратил внимание на самое главное. Подстрекателем беспорядков выступила делегация МП из Верховной Рады, которую представляли раскольники из «ПЦУ», депутаты Арьев (БПП), Лозовой (Партия Ляшко) и униат, автор антицерковных законов, идеолог уничтожения УПЦ Виктор Еленский («Народный фронт»).

Последний чуть ли не лично возглавил штурм парламента Грузии, на который, кстати, прибыли и участники «свердловского майдана» против возрождения собора св. Екатерины.

Униат Еленский лично натравливал православных грузин на православных русских и кричал, что Россия якобы напала на православные Грузию и Украину. Эту геббельсовскую ложь (все уже прекрасно помнят, кто, на кого и почему напал) борца с православием Еленского повторила «православный» президент Грузии С. Зурабишвили.

Итак, заказчики провокации в Тбилиси — в уходящей провальной Верховной раде Украины, возглавляемой униатом, палачом православной русской Одессы А. Парубием, в Украинской греко-католической церкви и ее «мозговом центре «Украинском католическом университете» (УКУ), с которым тесно связан В. Еленский. Убежден, что вопрос об УГКЦ, УКУ, «парубиях» и «еленских» будет в центре переговоров президента Путина и Папы Франциска на их переговорах 5 июля.

Еще одна заинтересованная в провокации сторона — это греческая делегация депутатов скандальной «Сиризы» во главе с г-ном Михайлидисом. Они являются проводниками линии расколоучителя Варфоломея (Архондониса). Архондонис оказался с «Томосом» «ПЦУ» у разбитого корыта и провокация в Тбилиси ему более чем выгодна потому, что она медийно затмила его позорный провал в Киеве, где состоявшийся в этот же день «Поместный собор» «Киевского патриархата», восстановил эту структуру и этим свёл «ПЦУ» и «Томос» на нет.

Center for American Progress Варфоломей

Но Михайлидис и «Сириза» являются «хромыми утками», запятнавшими себя «политическим рабством» послу США в Греции Джеффри Пайетту, вся деятельность которого сводится к попытке «сломать» и коррумпировать руководство Элладской Церкви и афонских монастырей с целью заставить их признать «секту Думенко» и беззакония Варфоломея.

Но православные греки праведно ненавидят Ципраса и «Сиризу» за то, что они устроили войну с православием в Греции — выкинули упоминание о православии из греческой конституции, выгнали Церковь из школы и общества, легализовали «браки» ЛГБТ. На парламентских выборах 7 июля им ничего не светит.

Но это будет 7 июля, а сейчас им в интересах Варфоломея была необходима эта провокация, им было необходимо проведение Ассамблеи МАП именно в Тбилиси, куда не могли по известным причинам поехать российские депутаты-члены МАП, способные задавать неудобные и канонически безупречные вопросы по поводу Архондониса и «ПЦУ» — Ирина Яровая, Дмитрий Саблин, Дмитрий Вяткин, Константин Затулин и другие.

«Прощупывал почву» в Тбилиси и скандально известный фанариотский митрополит Эммануил (Адамакис), ключевой соавтор всей авантюры с «Томосом», и, вероятно, тбилисской провокации, чьё вероучение с апологией вышеупомянутых «гомосексуальных браков» какое угодно, только не православное.

И с их мотивацией ясно.

President.gov.ua Эммануил (Адамакис) с Петром Порошенко

В таком случае невозможно пройти мимо вопроса ответственности и компетентности президента МАП, главы думского комитета по делам религиозных и общественных организаций Сергея Гаврилова. Он, как глава МАП, не мог не знать обо всех этих рисках и угрозах. Разве он не понимал линию и логику депутатов «Сиризы»? Не ожидал такого от Адамаксиса и Зеленского? Не знал, с кем имеет дело, не насторожился тем, что российских депутатов от него отсекли, а Еленского с Арьевым привезли (гонители православия записались в МАП, а президент МАП молчит!)? Но он даже не высказал никаких недоумений по этому поводу.

Многие были шокированы встречей С. Гаврилова с Патриархом Варфоломеем сразу после разрыва евхаристического общения с ним и его нелепых оправданий по этому поводу. С осени 2018 года, казалось бы, можно было провести серьезную работу над ошибками. Но что мы видим.

Уже после бегства из Тбилиси, при наличии массы фактов о заказчиках провокации, вместо компетентного раскрытия всей этой «кухни», в результате которой все провокаторы будут разоблачены, а правда Русской Церкви, православия и России восторжествует, мы слышим от Сергея Гаврилова дипломатичные комментарии, где есть всё, кроме сути происходящего.

(сс) Kodru Сергей Гаврилов

Православные верующие всех Поместных Церквей хотят видеть в МАП действенную организацию по защите их ценностей и прав, а не собрание людей, бегающих от того, чем обязаны заниматься и позволяющих использовать себя и имя МАП для антиправославных провокаций.