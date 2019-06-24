



MHIRM Предвыборный плакат. Экрем Имамоглу

Официальных итогов проходивших вчера повторных выборов мэра Стамбула пока нет — но уже сейчас можно смело сказать, что на них вновь победил оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу. И правящая партия Турции — Партия справедливости и развития (ПСР) — на этот раз признала свое поражение.

Напомним, что Имамоглу, представлявший блок Республиканской народной партии (РНП) и «Хорошей партии», впервые победил на выборах мэра Стамбула 31 марта 2019 года. Перевес над кандидатом от правящей партии, бывшим премьером и бывшим спикером парламента Бинали Йылдырымом оказался очень незначительным, и тогда ПСР завалила Высший избирательный совет Турции (ЦИК) многочисленными жалобами. После колебаний 6 мая ЦИК отменил результаты выборов в Стамбуле. Сейчас Имамоглу получает 53,6%, Йылдырым — 45,4%. «Я желаю, чтобы результаты выборов мэра Стамбула принесли благо. Народная воля еще раз проявилась сегодня. Поздравляю Экрема Имамоглу, который, по предварительным данным, выиграл выборы», — написал в Twitter президент Турции и глава ПСР Реджеп Тайип Эрдоган, не дожидаясь официального объявления результатов. Почему? Только ли дело в том, что разрыв между Имамоглу и Йылдырымом настолько серьезен?

Mueller Бинали Йылдырым

На первый взгляд, существующая картина не может устраивать правительство и Эрдогана. Бывший автор текстов выступлений президента Айдын Унал размышляет в своем блоге в социальных сетях. По его мнению, выражения типа «он лжет, он оскорбляет, шарлатан», которые ПСР применяла в адрес кандидата-соперника, пошли на пользу оппозиции во время предвыборной кампании. Унал отмечает, что «существует потребность в скромном, искреннем, эмоциональном, вселяющем надежду языке, который бы обратился к сердцам обиженных и оскорбленных людей. То есть ПСР нужен свой естественный язык». И нельзя злиться. Вспомним, как Эрдоган во время совместного прямого эфира, транслировавшегося в соцсетях и по телевидению, разозлился на вопрос корреспондента государственного телеканала TRT 1 Ышил Ачиккар, которая спросила его:

«Общий кандидат от РНП и «Хорошей партии» критикует очень многие моменты политики, проводимой вашим правительством в Стамбуле, и продолжает критиковать. Он вселяет в людей надежду, высказывает всеобъемлющие обещания и так далее… Естественно, это оказывает сильное влияние на общественность. И теперь, извините меня, но вы — президент этой страны. Ваш язык резкий? Вы жесткий человек? Мы знаем вас как человека, по-отечески заботящегося о людях, очень эмоционального, нацеленного на людей человека, люди вас полюбили именно таким. И, начиная с этого момента, есть ли необходимость во всеобъемлющем, более мягком языке?»

На самом деле этот вопрос, разозливший Эрдогана, резюмирует очень многое. То есть всеобъемлющий, объединяющий людей, обращенный ко всем слоям населения подход ПСР был утрачен за последние годы. А сейчас люди обратились к поиску альтернативного правления. Еще одно не одобряемое народом изменение касается политики относительно курдов. ПСР, оказывающая давление на весь курдский народ сквозь призму Рабочей партии Курдистана (РПК), нацелилась на голоса националистов. На местных выборах 31 марта стало понятно, что эта политика, используемая на протяжении последних пяти лет, оказалась ошибочной.

Kurdishstruggle Девушки в боевых отрядах РПК

Заведующий кафедрой университета Мунзур в Тунджели, профессор Али Кемаль Озджан обнародовал письмо, написанное 18 июня лидером РПК Абдуллахом Оджаланом из тюрьмы Имралы. Отметив, «что он направился в Имралы по поручению государства», Озджан опубликовал мнение Оджалана относительно выборов, намеченных на воскресенье, 23 июня. Лидер РПК «в ходе дискуссий относительно текущих выборов» признал, что «не следует занимать сторону и поддерживать понимание демократического альянса, воплощенного в Демократическую партию народов (ДПН)». Оджалан этим сообщением призвал партию курдского народа, ДПН, не поддерживать Имамоглу. А президент Эрдоган относительно сообщения Оджалана, опубликованного государственными изданиями, заявил от имени лидера ПСР, что тот «считает, что его предали».

Также Йылдырым во время своего визита в Диярбакыр впервые использовал словосочетание «Курдистан», чтобы угодить курдам. Но изменение стратегии ПСР накануне новых выборов в Стамбуле, конечно же, не оказалось убедительным для курдских избирателей. И это не отразилось положительно на итогах выборов для правящей партии. Ведь одной из причин, оказавшей влияние на итоги выборов в Стамбуле, является спад в экономике и огромные расходы. Это подвергается постоянной критике. Эксперт по экономическим вопросам Мурат Муратоглу, осветивший данный вопрос в своей колонке в газете Sözcü, отметил:

Ахмет Недждет Сезер, за время своего 7-летнего правления (с 16 мая 2000 года по 28 августа 2007 года) потратил из резервного фонда в общей сложности 197 миллионов лир. Тогда как президент Эрдоган лишь за один месяц потратил 200 миллионов лир. Я даже не говорю о других расходах президента». «Один из предыдущих президентов,за время своего 7-летнего правления (с 16 мая 2000 года по 28 августа 2007 года) потратил из резервного фонда в общей сложности 197 миллионов лир. Тогда как президент Эрдоган лишь за один месяц потратил 200 миллионов лир. Я даже не говорю о других расходах президента».

Турецкая лира

Описывая серьезность ситуации, Муратоглу подчеркивает, что «дефицит бюджета за период с января по май 2019 года составил 66,5 миллиарда турецких лир. Годовой дефицит бюджета, то есть с мая 2018 года по май 2019 года, составил около 112 миллиардов лир… В то время как все в Турции урезают свои расходы из-за кризиса, государство не может насытиться тратами, и наряду с тратами денег, которых и так нет, оно оказалось в долгах как в шелках! При таком высоком дефиците вы, наверное, считаете, что тратятся только собранные налоги? Вы ошибаетесь! Существуют также денежные средства, поступающие с платной военной службы, льгот на строительство и ЖКХ, а также с налоговых каникул. Они также были потрачены, словно на десерт. Наш внешний долг чрезвычайно велик. Также есть проценты с долгов. Уплаченные проценты также записываются как расходы. Налоги на этот раз идут на проценты по займам Казначейства. И снова разницу от поступлений и расходов списывают и вам, и нам, то есть людям. Действительно, как же будет сбалансирован «бюджет»? Счета снова будут отражены на людях в виде повышения цен».

Но предоставит ли правящая партия кандидату Имамоглу возможность занять пост мэра Стамбула? Эрдоган в одном из интервью журналистам уже указал на некоторые знаки. По его словам, тот «вылетит с поста мэра так же, как и я слетел в свое время. Потому что я через это уже проходил». Стиль, используемый в турецкой политике после выборов в Стамбуле, определит будущее Турции. Если он будет конфронтационным как внутри страны, так и за ее пределами, это будет означать, что нас ждет новый хаос.