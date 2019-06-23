Изучение истории взаимоотношений России с балканскими народами всегда будет актуальным сюжетом для российских и зарубежных исследователей. Одним из самых животрепещущих вопросов в этом сюжете является возникновение кровавых балканских вендетт, когда во имя «Великого Нигделанда» вырезаются целые народы. Поиск ответа на вопрос, почему национализм балканских наций превращает регион в пороховую бочку Европы, выводит на вопрос о происхождении балканских национализмов.

Автор книги, Денис Вовченко, профессор из США, занимающийся проблемами национализма и религиозных движений на Балканах и на Ближнем Востоке, создал эту книгу на основании своей докторской диссертации. Целью её он объявил рассмотрение процесса того, как русское влияние на Балканах создало балканские национализмы.

Книга Вовченко рассматривает Восточный вопрос в контексте националистических настроений XIX века. В это время национальная идентичность становится выше религиозной, что автор показывает, исследуя вопрос о церковной болгарской автономии и реакции на неё в России. Этим процессом он как бы иллюстрирует процесс становления балканских наций, ибо церковная независимость в глазах болгар виделась как шаг к независимости национальной.

Он помещает историю балканского национализма и его взаимоотношений с Россией в контекст модернизации Османской империи. Автор поднимает проблему процесса демонтажа мусульманской теократии в Османской империи и попытки заменить её гражданским национализмом, в том числе путём расширения прав славянских народов. Однако национализм оказался джинном, выпущенным из бутылки, — молодые народы имели своё видение будущего. В том числе, что это будущее не зависело от взглядов интеллектуалов, церковников, дипломатов и военных из России.

Автор сделал большую работу, подняв громадный пласт русской периодики, в частности церковной, проанализировав публикации известных панславистов, и пришёл к выводу, что общеславянская парадигма ими рассматривалась как создание зависимой от России в политическом и церковном плане федерации балканских народов. Причём он выводит эти стремления из средневековых концепций «Москва — Третий Рим» и стремления московских царей покровительствовать единоверцам, видя в этом свою имперскую миссию. Однако в объяснении происхождения этих теорий, взглядов — он опирается на англоязычную литературу, в результате чего получается диковинная смесь русских источников и англоязычных фантазий.

Однако, увлекаясь идеями панславизма и церковной политикой, он игнорирует военно-политические вопросы, в том числе стремление России контролировать Проливы с целью защиты своего черноморского побережья, слабо освещает британский фактор присутствия в регионе, как и политическую борьбу держав за «османское наследство», что сказывалось на балканских государствах и их политике — как проанглийская ориентация Греции или прогерманская — в Болгарии.

Однако и то, что представлено в книге, несмотря на недостатки, является очень хорошей проработкой вопроса, в частности как исследование роли России в становлении балканских национализмов в контексте исторических процессов XIX века. Поэтому данная книга является добротным и полезным исследованием.