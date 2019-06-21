На днях ИА REGNUM комментировало статью в авторитетной японской газете The Japan Times профессора Джеймса Брауна, в которой высказано определенное мнение о том, что беспрецедентные по своей активности и интенсивности переговоры премьер-министра Японии Абэ Синдзо с президентом РФ Владимиром Путиным об условиях заключения мирного договора окончились фиаско. И не стоит на саммите G20, который состоится в конце июня в Осаке, ожидать подписания рамочного соглашения по урегулированию «спора» России и Японии вокруг Курильских островов.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

О том, что опубликованная в японском официозе оценка ситуации на переговорах разделяется не только профессором Брауном, но и является теперь общепринятой, свидетельствует и перепечатка статьи с собственными комментариями одной из главных газет США The Washington Post. Газета, ссылаясь на экспертное мнение, утверждает, что «мечта (видимо, Абэ-сан — А.К.) умерла».

В официальном Токио, похоже, не знают, что делать и с российскими предложениями. Здесь неоднозначно воспринято предложение Москвы вместо форсирования подписания мирного договора попытаться достичь в Осаке соглашения о введении безвизового режима между Сахалинской областью России и северным островом Японии Хоккайдо. «Бдительные» японские дипломаты усмотрели в этом предложении «подвох русских», ибо всерьез остерегаются, что согласие с «безвизом» с Сахалинской областью и входящими в нее Курилами будет означать признание «северных территорий» российскими. А это-де противоречит «законодательству Японии», по которому южные Курилы незаконно в 2009 году объявлены японскими. Вот и The Washington Post считает, что «в министерстве иностранных дел Японии опасаются, что это может стать признанием спорных островов частью Сахалина и снизить давление в вопросе разрешения территориального спора».

Ляховец Сергей Сахалин

Не знаю, ошибаюсь или нет, но чувствуется и разочарованность в «друге Синдзо» российского президента, когда японец, с одной стороны, на встречах с ним дает понять чуть ли не о готовности к «хрущевскому компромиссу» по поводу Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), а вернувшись домой, под давлением оппозиции и недовольных «уступками русским» внутри своей партии вынужден заявлять о незыблемости «базовой позиции» о «возвращении всех северных территорий». Что сводит на нет предложение вести переговоры «на основе Совместной декларации 1956 года».

К тому же геополитическая и военно-стратегическая обстановка вокруг «территориальной проблемы» не позволяет Верховному главнокомандующему вооруженными силами РФ опасно экспериментировать и вести конкретные переговоры о сдаче японцам и американцам какой бы то ни было части российской земли. Видимо, осознание того, что с японцами «каши не сваришь», пришло. И Путин решил, хотя иносказательно, но поставить точки над i, заявив об отсутствии планов «спускать российский флаг» на Курилах, что было воспринято как в нашей стране, так и за рубежом, и уж, конечно, в Японии как отказ рассматривать возможность сдачи наших островов.

Хотелось бы, чтобы эти слова были конвертированы в твердое и окончательное политическое решение о прекращении бесполезного и оскорбляющего народ-победитель навязанного «нашими японскими друзьями» со стоящими за их спиной американцами «территориального спора». Как мы и формулировали опубликованный в ИА REGNUM наш вопрос на «прямую линию» президента Путина о необходимости отказаться от дальнейшего будирования надуманного «курильского вопроса». А то трудно отвечать на упреки в свой адрес в доверчивости читателей, напоминающих в связи с заявлением президента о флаге, что он обещал и «пенсионный возраст не повышать»…

См. также об этом: Флаг России над Курилами спущен не будет — Путин