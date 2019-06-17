«Новотранс» расширяется в Усть-Луге

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Компания «Новотранс» закрыла сделку по приобретению ООО «Глобал-Сервис» — это стивидорная компания, которая работает в порту Усть-Луга. Компания выступает генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на Автомобильно-железнодорожном паромном комплексе (АЖПК), а комплекс, в свою очередь, обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями. Площадь комплекса составляет порядка 30 га, протяженность подъездных железнодорожных путей — более 8 км.

Есть надежда, что смена владельца агента может повлиять на проблемы с паромным сообщением между «большой Россией» и эксклавом. В начале мая паромное сообщение между Усть-Лугой и Калининградской областью было приостановлено, так как один паром находился на ремонте, а второй был не способен покинуть порт Ленобласти из-за долгов. Речь идет о паромах «Амбал» и «Балтийск».

Gc-novotrans.ru Поезд компании Новотранс

Как в конце мая сообщило региональное издание «Новый Калининград», паром «Балтийск», который совершил два рейса после длительного простоя в Усть-Луге, ушел на плановый ремонт. «Амбал» также вышел на линию, но, по заявлению директора компании «Транс-Эксим» (агент «Балтийска») Юрия Пятанова, прекратил перевозки из-за нехватки вагонов.

Сообщается, что паромная линия не выдержала конкуренции с сухопутной доставкой грузов в Калининградскую область. Однако важно отметить, что АЖПК является единственным в России транспортным объектом, через который осуществляется доставка грузов в Калининградскую область и обратно без пересечения границ других государств. А значит, наличие паромного сообщения напрямую влияет на уязвимость удаленного региона.

Напомним, что компания «Новотранс», помимо этого, реализует проект Lugaport в порту Усть-Луга. Проект предусматривает создание комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов и терминала по перевалке зерновых. Совокупный проектный объем перевалки после строительства всех объектов составит порядка 25 млн тонн грузов в год. Инвестиции в проект превысят 36 млрд рублей. Предполагается, что создание новых мощностей позволит перевести в российские порты грузы, которые на сегодняшний момент переваливаются в Прибалтике.

Centurion1 Паром «Балтийск»

Анаклию снова поставили на паузу

Правительство Грузии в очередной раз продлило «Консорциуму развития Анаклия», который строит порт Анаклия, сроки закрытия финансовой сделки, сообщили грузинские СМИ. Речь идет о соглашении по покрытию коммерческих рисков.

Все документы должны быть подписаны до конца года, сообщила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили. Однако, по ее словам, данная отсрочка «не может не отразится на сроках строительства порта».

«Вместе с тем консорциуму вновь необходимо привлечь не только капитал международных финансовых институтов, но и собственный, над которым он должен поработать. Это то обязательство, в которое правительство никак не включено», — подчеркнула Цкитишвили.

При этом в консорциуме положительно относятся к откладыванию сроков, так как это должно помочь успешно завершить процесс переговоров с международными банками. Сам «Консорциум развития Анаклия» был основан грузинской компанией TBC Holding и американской Conti International LLC. В организацию также входят оператор порта SSA Marine (США), British Wondernet Express (Центральная Азия) и G-Star Ltd. (Болгария).

Грузинской правительство возлагает большие надежды на новый порт, так как он, по их мнению, должен усилить транзитный потенциал государства. Речь идет в том числе об участии Грузии в проекте «Нового шелкового пути». Однако проект Анаклии напоминает ситуацию вокруг строительства другого «суперпроекта», но в другой части бывшего СССР — в Прибалтике. Как и в случае с Rail Baltica, громкие заявления грузинских экспертов и политиков о ценности глубоководного порта не способны доказать экономическую обоснованность проекта.

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Gov.ge Старт морских строительных работ глубоководного порта «Анаклия»

Все дороги ведут в Китай

Тем временем транспортная группа FESCO объявила об очередном расширении географии сухопутных сервисов по перевозкам грузов между Китаем и Россией. Компания запустила регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Пекин через пограничный переход Гродеково в Приморском крае и Суйфыньхэ в КНР.

Первый состав из 62 сорокафутовых контейнеров с пиломатериалами из Красноярска прибыл на станцию Суйфыньхэ 18 июня, где он был перегружен и далее отправлен в пункт назначения на станцию Сянин. Как уточняют в компании, поезд будет отправляться один раз в неделю, и общее время в пути составит 12 суток. Предполагается, что основной грузопоток нового сервиса будет формировать продукция несырьевого экспорта.

Новые сервисы по перевозкам между Россией и Китаем, а также Китаем и ЕС (перевозки «РЖД Логистики», FESCO, компании «Евросиб») являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений в транспортной отрасли.

Сегодня перевозки из Китая в страны ЕС являются одними из наиболее перспективных. К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450—500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году.

Китай недоволен Казахстаном

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан — Китай

Китайская сторона выступает с критикой по отношению к властям Казахстана по вопросу железнодорожного транзита. Об этом заявил заместитель председателя президиума Союза транспортников Казахстана Kazlogitics Юрий Лавриненко во время круглого стола о перспективах транспортно-логистических услуг, передает «Sputnik Казахстан».

В частности, недовольство касается отсутствия инфраструктуры, необходимой для реализации совместных проектов. Как сообщил Лавриненко, претензии связаны с отсутствием порядка в отрасли — дроблением рынка перевозок и операторов в Казахстане, передаче вагонов частным перевозчикам. В других странах подобных проблем, по его словам, удается избежать за счет сохранения монополии национальных компаний.

Кроме этого, с китайской стороны не раз поступали претензии относительно необходимости радикальной модернизации железнодорожных магистралей Казахстана под более высокие скорости. Так, если в Китае на данный момент пропускная скорость железнодорожного транспорта составляет 160 км/ч, то в Казахстане этот показатель равен всего 90 км/ч.

Через Казахстан проходят шесть международных трансконтинентальных транзитных коридоров Европа — Азия, а также существенная часть сухопутного транзита Китай — Европа, который за 7 лет вырос в 200 раз.

Игры в независимость

На минувшей неделе в литовский порт Клайпеда прибыл груз сжиженного природного газа с российского завода «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области. Объём поставки составил 10 тыс. кубических метров, и, предположительно, партия СПГ доставлена для нужд завода по производству азотных удобрений Achema.

Lettered Порт в городе Клайпеда

При этом напомним, что СПГ-терминал в Клайпеде Литва арендовала у Норвегии для «энергетической независимости от России». Литовские должностные лица публично декларировали, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения. Однако «Газпром» по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк».

Напомним, что в конце апреля был дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленобласти. На терминале будет осуществляться загрузка СПГ на экспорт, в частности в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона. Завод является совместным предприятием ПАО «Новатэк» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год.