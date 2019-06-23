Турция направила второе буровое судно к Кипру

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным газеты Sözcü, Турция направила второе буровое судно «Явуз» к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе острова, на котором найдены большие месторождения природного газа и нефти. Выступая с речью на церемонии отправки в путь судна, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о том, что бурение начнётся в июле. «Работы будут проходить в течение трёх месяцев, в которых будет пройдено тысяча метров воды и три тысячи метров грунта», — отметил министр.

Европа негодует

На саммите глав государств и правительств стран Европейского союза, который состоялся в Брюсселе 20−21 июня, ЕС осудил действия Анкары в Эгейском и Средиземном морях, жестко отреагировав на «незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра». Было подчеркнуто, что геологоразведочные работы могут оказать негативное воздействие на отношения между Брюсселем и Анкарой. Главы государств и правительств поручили Еврокомиссии подготовить точечные меры в отношении Турции, а также призвали Анкару к сдержанности и уважению суверенных прав Кипра.

Греция призывает ввести санкции против Турции

А накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал в свою очередь Евросоюз ввести санкции против Турции. После внеочередного заседания Совета по иностранным делам и обороне Ципрас прокомментировал деятельность Анкары по добыче природного газа на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ. Премьер отметил, что этот вопрос он обсудил по телефону с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. «Мы сообща решили подготовиться к саммиту ЕС. Если подтвердится, что Турция провела буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, то мы потребуем, чтобы были предприняты нужные меры, включая введение санкций в отношении Анкары», — заявил Ципрас. Кроме того, он подчеркнул, что Европейский совет выразил полную поддержку Кипра и Греции, таким образом укрепив их позиции. «Нарушение суверенных прав Греции и Кипра не останется безнаказанным», — пригрозил Ципрас.

dimitrisvetsikas1969 Европейская комиссия

Новый рекорд безработицы

Согласно турецкой деловой газете Dünya, Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал уровень безработицы в стране за март месяц. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год он вырос до 14,1%. В абсолютным цифрах число безработных в марте 2019 года (по сравнению с мартом 2018-го) в Турции в возрасте от 15 лет и старше выросло на 1,334 млн человек и составило около 4,544 млн. Безработица в сферах, не связанных с сельским хозяйством, выросла на 4,2% — 16,1%. Институт статистики отмечает, что в возрастной категории от 15 до 24 лет безработица выросла на 7,5% (до 25,2%), в то время как в возрастной категории от 15 до 64 лет — на 4% (достигнув 14,3%).

Словесная битва между конкурентами

Согласно TR724, кандидат от турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу и кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым встретились лицом к лицу во время телевизионных дебатов в прямом эфире. Ранее Высший избирательный совет (YSK), отменив итоги мартовского голосования, назначил новые выборы на 23 июня. Комментируя вопросы Имамоглу, кандидат от правящей партии выразил согласие с тем, что манипулирование темой муниципальных выборов, состоявшихся 31 марта, со стороны государственного агентства Anadolu было не нормальным. «Anadolu Ajans должен сделать заявления по этому вопросу», — отметил Йылдырым. Дебаты продлились более трех часов. Ведущий Исмаил Кучуккая задал около 15 вопросов. Внимание зрителей привлекло выступление Имамоглу, который оказался очень хорошо подготовленным к дебатам.

MHIRM Экрем Имамоглу на билбордах Стамбула

Нидерланды аннулировали лицензию турецкого университета

Согласно информации обозревателя TR724Басри Догана, министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгельсховен заявила, что в результате расследования, начатого инспекцией по надзору образования, была аннулирована лицензия Исламского университета Европы, который был открыт при поддержке турецкой правящей Партией справедливости и развития. Ранее в 2016 году финансовая полиция Нидерландов возбудила уголовное дело, обвинив сотрудников теологического университета в «отмывании денег, мошенничестве, различных фальсификациях и невыплате зарплаты работникам». В рамках расследования полиция провела рейд в Исламском университете, в ходе которого была конфискована часть имущества университета.

Bloomberg о трех вариантах санкций США против Турции

Агентство Bloomberg сообщило о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три варианта пакетов санкций против Турции в ответ на планы Анкары закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Согласно сведениям Bloomberg, полученным изданием от трех знакомых с ситуацией неназванных источников, наиболее радикальный вариант пакета ограничительных мер обсуждается между членами Совета национальной безопасности США, Государственного департамента и министерства финансов. Такого рода санкции могут нанести вред турецкой экономике, которая и так переживает трудные времена. Агентство пишет, что любой из выбранных пакетов станет дополнением к давнему обещанию Вашингтона заморозить поставки Анкаре истребителей F-35, если турецкие власти оставят в силе договорённости по покупке С-400. Отмечается, что наибольшую поддержку нашла идея введения санкций против нескольких турецких компаний в оборонном секторе, опираясь на закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Он был принят в 2017 году и направлен против ключевых оборонных предприятий, сотрудничающих с российскими компаниями. Планируемые ограничения отрежут турецким предприятиям доступ к финансовой системе США, что сделает невозможным закупку Анкарой деталей американского производства, а также продажу их продукции на территории Соединенных Штатов.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Эрдоган назвал сделку по С-400 завершенным делом

Газета Hürriyet цитирует слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что тема С-400 «для нас и для России является завершенным делом». Он также отметил: «Я думаю, что Трамп не поддержит резолюцию Палаты представителей Конгресса США, которая содержит призыв к применению санкций». На пресс-конференции для зарубежной прессы Эрдоган подчеркнул, что у Америки возникли некие проблемы с Турцией, но «наши отношения с Трампом совсем иные, и отношения с его подчинёнными тоже совсем другие». Турецкий президент сказал: «Тема С-400 для нас и для России является завершенным делом. Наши специалисты прошли необходимое обучение. Мы ожидаем, что в первой половине следующего месяца начнутся поставки». Комментируя вопрос о НАТО и санкциях, Эрдоган подчеркнул, что США не имеют полномочий отстранять какого-либо члена НАТО. Кроме того, он выразил уверенность, что американская администрация «будет осторожна с введением санкций, и прежде всего изучит все возможные последствия».

Новые детали в деле о смерти Хашогги

Согласно новости Sputnik, специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства Агнес Калламар заявила о том, что турецкие спецслужбы передали группе экспертов ООН часть звукозаписей, сделанных в день убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам Калламар, эти записи и другие доказательства свидетельствуют о том, что Хашогги стал жертвой жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии. Она отметила, что убийство было заранее спланировано, и ответственность за эту внесудебную казнь несет среди прочих кронпринц Мохаммед бин Салман. Докладчик подчеркнула, что есть записи, которые доказывают причастность принца к убийству журналиста, но для окончательных выводов потребуется дальнейшее расследование. На аудиозаписях, зафиксированных в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в момент убийства и переданных турецким разведывательным службам, слышно, как убийцы разговаривают между собой. В жилах стынет кровь. «Я впервые режу на полу. Расчленим и положим в полиэтиленовые пакеты», — говорит голос на записи. Ранее аудиозапись, на которой зафиксированы пытки и расправа с Хашогги, была передана Анкарой главе ЦРУ Джине Хаспел, которая лично прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста.

Kremlin.ru Мохаммед бин Салман

Гражданам Турции стали чаще отказывать в шенгене

Пиар-агентство B2Press пишет о том, что, по данным визовой статистики, в 2018 году количество отказов гражданам Турции в шенгенской визе выросло на 18%, что составило 74 360 случаев. Кроме того, в 2018 году турки подавали на шенгенскую визу на 5% меньше заявок, чем было зафиксировано в 2017 году.

В Турции появился армяно-турецкий канал. Впервые

Согласно телеканалу NTV, в Турции впервые за всю историю начинается трансляция армянского телеканала Luys TV. Об этом сообщил основатель телекомпании Арам Куран. Название Luys TV в переводе с армянского означает свет. Куран отметил, что идея по созданию телеканала появилась еще два года назад, пришлось преодолеть много трудностей. Телеканал, который ведет трансляцию также в интернете, освещает разные темы, от политики до культуры, значимые для армянской общины события и планирует транслировать различные мероприятия. Ежедневно в 8:00, 12:00 и 19:00 на телеканале будут выходить новостные блоки на армянском и турецком языках.

Сирия надеется на вывод турецких войск из Идлиба

Согласно интернет-изданию SHaber, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что надеется на то, что Турция выведет из Идлиба свои войска и что Анкара работает над этим вопросом. «Мы живем в эпоху, в которой нет такого понятия «оккупация», — отметил Муаллем. Выступая на канале Al-Mayadeen, министр подчеркнул, что Турция должна выйти из Идлиба. Кроме того, он заявил, что Сирия хочет освободить страну от террористов — и это ее законное право. «На территории Сирии скоро не останется терроризма, — отметил Муаллем. — Мы не хотим войны между нашими и турецкими войсками. Но это не касается террористических организаций». Глава МИД напомнил, что Идлиб находится на территории Сирии.