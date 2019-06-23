То, что продолжает происходить на центральном проспекте столицы Грузии, очень похоже на образец грубо, но тщательно сколоченного плана, главной целью которого является отстранение от власти «Грузинской мечты». Хотя, возможно, происходящее задумано с целью отвлечения и смягчения протеста и сохранения нынешней власти, потому что призывы к штурму парламента здесь больше не звучат, участники акции утверждают, что будут проводить только мирные митинги, и продолжат их до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.

ИА REGNUM Грузия

А требований пока три: отставка главы МВД Георгия Гахарии, освобождение всех «политзаключенных», то есть тех молодчиков, которые были задержаны во время и после разгона акции на проспекте Руставели 20 июня и которые помимо попыток штурма парламента совершили немало других противоправных действий. А третье требование — проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. С такими лозунгами стояли участники акции у парламента Грузии 22 июня. Были и иные плакаты с нецензурными выражениями в адрес президента России, а также лозунги «Россия — оккупант», «Грузия оккупирована Россией»…

კალისტრატე Георгий Гахария

Список выступающих был составлен заранее и строго ограничен. К трибуне допускали только по записи. Говорили одно и то же: Россия «оккупант», представитель России «оккупировал» кресло председателя парламента Грузии, нынешнее правительство выступило в роли исполнителя плана Путина, Гахария должен уйти в отставку, потому что руководимая им полиция применила силу, выборы должны состояться по пропорциональной системе.

Выступали в основном молодые люди, юноши и девушки, представлявшиеся рядовыми грузинскими студентами, эмигрантами, а то и посланниками Грузии в ООН. Те, кто начинал говорить нечто, не устраивавшее организаторов, моментально уводились от трибуны сконцентрированными здесь юношами. Так убрали от трибуны девушку-студентку, которая пыталась напомнить о бесчинствах 9-летнего правления «Единого национального движения», убрали и молодого человека, попытавшегося сказать что-то плохое о Михаиле Саакашвили. Но «студенты», которым выступать разрешили, в своих речах резко отмежевывались от «всех политических сил» и утверждали, что протест организован по их воле.

В отличие от митинга 21 июня, на этот раз к трибуне всё же допустили оппозицию — членов «Национального движения», «Европейской Грузии», Лейбористской партии, представителей различных неправительственных организаций прозападного толка, которые призывали молодежь не сдаваться, идти до конца и обещали свою поддержку, а также говорили о необходимости смены власти и отстранения «главного зла страны» — олигарха Бидзины Иванишвили.

Что касается той части граждан, которая стояла на проспекте Руставели и выступала в роли рядовых зрителей, значительная часть их порой не могла ответить на элементарные вопросы: с какой целью они пришли сюда, чего требуют и сколько будут стоять. Остальные повторяли то, что было написано на плакатах, и заявляли, что они здесь защищают Грузию от «российской оккупации». В чем конкретно на данный момент они обвиняли Россию, кто и что стало поводом для этой акции, определенно сказать не могли.

Кульминационных моментов на акции было немало, один из них вылился в мини-концерт, когда к микрофону вышел один из ведущих митинга и затянул на мотивы грузинских рок-исполнителей позаимствованный с украинских митингов лозунг про Путина. А все участники митинга дружно подхватили мотив и представили своеобразный образец грузинского многоголосия. Те, кто лицезрел происходящее у себя дома, у экранов телевизоров, моментально переписали видеозапись этого «исполнения» и распространили ее в соцсетях, подчеркнув, что именно так и поступают «истинные грузинские патриоты».

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

В адрес России и ее руководства на акции зазвучали новые обвинения. В Тбилиси, на проспекте Руставели ответили на решение России об отмене авиарейсов в Грузию. Заявили, что грузинскому народу это никакого ущерба не нанесет, потому что грузинские студенты едут получать лучшее образование не в Россию, а в вузы США и Европы, потому что вместо российских туристов в свободную Грузию приедут туристы из других стран Европы и Азии, потому что рынки сбыта грузинского вина диверсифицированы и его теперь будут больше вывозить в другие страны, потому что энергетически Грузия от России уже никак не зависит… Но само решение и возможные санкции, которые «Кремль» может применить к экспорту грузинских товаров и, вероятно, к находящимся в России гражданам Грузии, заранее осудили.

«Мы должны окончательно вырваться из-под влияния России, потому что все эти годы она лишь препятствовала нашему развитию, и продолжить идти путем, который приведет нас в ряды цивилизованного мира» — примерно так говорили выступавшие, многие из которых перемежали свои речи нецензурными словами в адрес северного соседа и его политического руководства. Автор

Еще одним моментом на акции было выступление мужчины, представившегося «грузинским эмигрантом». Он заявил, что приехал сюда специально из Греции и привез послание от других эмигрантов. А послание состояло в том, что Миша Саакашвили должен вернуться в Грузию и отобрать власть у нынешнего правительства. Правда, его освистали, но недостаточно усиленно. Он несколько раз повторил свое послание и сошел с трибуны.

Были на акции и отдельные инциденты, и на трибунах, и в толпе зрителей. Один явно нетрезвый мужчина средних лет, которого журналисты попросили ответить, с какой целью и с какими требованиями он пришел к зданию парламента, отреагировал на просьбу нецензурной бранью и обвинениями в адрес журналистов, «посмевших» задать ему такой провокационный вопрос. Его «усмирили» и отвели в сторону, вероятно, организаторы этого митинга. Другой также явно нетрезвый гражданин попытался выступить на акции, но язык его настолько заплетался и настолько налицо было его опьянение (от алкоголя ли или от наркотиков — неизвестно), что его тут же увели с трибуны.

George Melashvili Антироссийский протест в июне 2019 года

Шумная акция у здания парламента продолжалась в таком духе до поздней ночи, после чего, когда политики уже разошлись по домам, организаторы построили митингующих в колонну, выставили вперед людей с плакатами и устроили шествие к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта». Несли в руках написанные на плакатах три своих основных требования и, несмотря на поздний час, громко скандировали: «Грузия, Грузия». Затем постояли около получаса у офиса «Грузинской мечты», где никого, кроме охраны и отряда полиции, не было, еще раз повторили свои требования и обвинения и разошлись по домам. По пути справили нужду у припаркованных в узких переулках Тбилиси автомобилей. Пообещали собраться и сегодня и проводить митинги до тех пор, пока все их требования не удовлетворят.

То, что происходит в Грузии, каждый оценивает по-своему. Но в стране сформировалась одна точка зрения и одна версия, которую все «открыто поддерживают» и так же открыто выражают. Иначе и нельзя. Любое инакомыслие в данном случае будет считаться предательством, изменой и антинациональным деянием. А состоит эта версия в том, что в случившемся виноват гражданин России, севший в кресло председателя парламента Грузии, причем сделавший это явно по выстроенному в Москве плану с целью нанесения Грузии очередного оскорбления от «оккупанта». Оппозиция добавляет к этой версии свои обвинения: виновно правительство Грузии, спланировавшее заседание ассамблеи и позволившее депутату Гаврилову занять почетное место в парламенте. А посему это правительство, доказавшее свою истинную суть, должно уйти и уступить место другому. Попытки добиться от властей такого решения были предприняты еще на первой акции 20 июня, но закончились неудачно для оппозиции: полиция всё же подавила митинг, применив для этого спецсредства. Точно так же, как это неоднократно делал Михаил Саакашвили. А подавлял и применял спецсредства обученный правительством Саакашвили спецназ. Но именно его соратники сегодня сыплют обвинения в адрес «Грузинской мечты», посмевшей разогнать штурмовавших парламент «мирных» граждан.

Было ли случившееся в Тбилиси провокацией? Судя по развитию событий, было. Вопрос лишь в том, кто устроил ее и кого устраивала эта провокация. А здесь мнения расходятся. Правящая партия обвиняет оппозицию и… Россию. А оппозиция — Россию и «Грузинскую мечту». Так что без России здесь никак не обойтись.

А ведь планировалось достаточно мирное и никак не связанное с темой «российской оккупации» мероприятие — 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, предыдущие 25 заседаний которой прошли в других странах-членах. Нынешнее же, по просьбе и приглашению грузинской стороны, должно было состояться в Тбилиси, в здании парламента Грузии.

Rvs.su Грузинское гражданское общество на Дне семьи

Параллельно в эти дни в Тбилиси готовился так называемый «гей-прайд», на котором представители сексменьшинств собирались «отыграться» за непредоставление им возможности празднования Дня борьбы с гомофобией, потому что в Грузии этот день объявлен Днем святости семьи. Правда, планам ЛГБТ серьезно мешали активисты различных «националистических» организаций и представители православной общественности, которые буквально преследовали организаторов гей-прайда по пятам и обещали сорвать мероприятие. Развитие событий в столице Грузии перенесло эту тему и противостояние вокруг нее на второй план. А самые активные члены общества ЛГБТ, организаторы гей-прайда, зафиксировались на акциях у здания парламента и даже выступали с поддержкой лозунгов и призывов организаторов этих акций.

В ответ на события в Тбилиси специальное заявление сделала и МАП. Она подчеркнула, что решение о проведении 26-й сессии в Грузии было принято после приглашения от председателя грузинского парламента. К сведению протестующих сообщила, что представитель России был избран президентом ассамблеи на заседании в Афинах в 2018 году, что президент ассамблеи председательствует в сотрудничестве с генеральным секретариатом ассамблеи и обычно в зале заседаний парламента принимающей страны занимает место, отведенное для председательствующего лица. Место же, которое занял Гаврилов, «было предоставлено президенту Генеральной ассамблеи МАП принимающей стороной». К сведению тех, кого возмутило выступление Гаврилова на русском языке, ассамблея сообщила, что ее официальными языками являются греческий, русский, английский и арабский.

Интересную реакцию вызвало это заявление среди пользователей грузинских соцсетей. Одна из активных гражданок написала, что готова отказаться от христианства и православия и принять мусульманство, лишь бы не состоять в одной организации с «оккупантом». Ее пост вызвал лишь массу положительных отзывов и аналогичных комментариев.

События в Тбилиси на этом не закончились, и граждан Грузии, судя по всему, ожидает довольно «жаркое» — не только в смысле погоды, но и в политическом плане — лето.