Варшава сегодня — это современная польская столица, крупнейший по численности населения и площади город, зеленый и удобный для жизни. Однако каких-нибудь 140 лет назад Варшава считалась архаичной и напрочь застрявшей в Средневековье. А вытащил ее «из XVIII века сразу в XX век» русский генерал Сократ Иванович Старынкевич, по мнению некоторых польских исследователей, лучший президент (мэр) города, который когда-либо был в его истории, начиная с 1300 года.

Генерал Старынкевич, президент Варшавы с 1875 по 1892 год

Родом Старынкевич из Таганрога, где родился в 1820 году. Окончил Дворянский институт в Москве и Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. Его карьера до 1868 года была связана с военной службой, после чего он проработал несколько лет херсонским губернатором, в 1871 году вышел в отставку и управлял земельными владениями князя Павла Демидова в Подольской и Киевской губерниях. Знакомый со Старынкевичем варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского военного округа Павел Коцебу в 1875 году предложил Сократу Ивановичу занять пост президента Варшавы, правда, в итоге все 17 лет свой службы на благо города генерал носил приставку «исполняющий обязанности». Поначалу варшавяне встретили его довольно прохладно, еще не утихли страсти со времен Январского восстания 1863−1864 годов. А закончилось всё тем, что когда в 1902 году Старынкевича хоронили в Варшаве, провожать его вышло более 100 тысяч горожан из проживавших 450 тысяч. Чем же он завоевал их сердца?

pl.wikipedia.org Похороны генерала в 1902 году

Обратимся к такому важнейшему делу, как строительство канализации и водопровода. Как описывает в своей книге «Война в каналах» польский писатель Себастиан Павлин, быстро растущая Варшава становилась всё хуже и хуже для жизни из-за расширения населения, производящего всё больше и больше мусора и отходов. Застарелая всякая дрянь, фекалии на задних дворах, канавки, напоминающие реки, через которые иногда приходилось перебрасывать небольшие мосты, чтобы добраться до дома, были повседневностью города в середине 1870-х годов. Всё это ужасно смердело, да так, что приходилось забивать ставни гвоздями, чтобы никто не испытывал соблазн открыть окна. Когда и это не помогало, с вонью боролись водой с уксусом, табаком и специальной смесью сухих цветов. В течение многих лет выгребные ямы очищались самым примитивным способом — содержимое вычерпывали ведрами. Было понятно, что тут недалеко и до вспышки эпидемий инфекционных заболеваний. Старынкевич это прекрасно понимал. Генерал обратился к британскому инженеру Вильяму Линдлею, работавшему в Германии.

Весной 1876 года ему было поручено подготовить строительный проект, который Линдлей представил через два года, еще спустя год планы отослали на утверждение в Санкт-Петербург, который, впрочем, не торопился дать свое согласие. В итоге строительство канализации и водопровода в Варшаве проходило в 1881—1889 годах, и занимался им Вильям Линдлей-младший, старший сын британского инженера. Однако, как ни удивительно, главными противниками обустройства бывшей столицы Польши стали не царские бюрократы, а сами горожане. В ожидании высочайшей резолюции Старынкевич устроил что-то вроде общественных слушаний о полезности водопроводных и очистных сооружений. Поначалу варшавяне поддержали своего президента, но вскоре начались протесты. Генерала начали обвинять в неумелом руководстве, использовании иностранных подрядчиков, досталось даже Линдлею ввиду его заграничного происхождения. «Чтобы успокоить настроения, надзор за выполнением проекта был поручен инженеру Альфонсу Гротовскому, старому городскому служащему и, что было самым важным в этой ситуации, поляку», — пишет Павлин. В итоге на помощь пришел Санкт-Петербург.

Pb.pl Варшавская станция фильтрации

Во вторник, 7 января 1879 года газета Kurier Warszawski сообщила, что вскоре после возвращения казаков из азиатской Турции в Астраханской губернии разразилась эпидемия, которую врачи охарактеризовали как моровое поветрие. До принятия карантинных мер чума успела распространиться в нескольких деревнях. Астраханский губернатор предпринял энергичные шаги для установления строжайшего карантина. Озабоченный российский император Александр II отдал распоряжение о запуске строительства. В этой ситуации варшавян возмутило то, что присоединение домов и квартир к системе планируется провести за их счет, а также то, что «сумасшедший русский генерал» запланировал строительство канализации и водопроводов в расчете на двукратный рост населения города, что вызвало обвинения в расточительстве. Но самая «оригинальная версия» была выдвинута в изданной в 1900 год в Кракове брошюре, где доказывалось, что устройство канализации в Варшаве — это «инструмент иудаизма и шарлатанства», поскольку она «разрушает польское общество» и «отдаляет его от природы».

Водопровод и очистные сооружения, конечно, не являются единственным, что сделал для города Старынкевич. На его счету и модернизация уличного освещения, ввод в эксплуатацию конки, расширение и мощение дорог, запуск телефонной сети, открытие нового кладбища и многое другое. А еще полякам очень импонировало то, что президент Варшавы был кристально честным человеком, к его рукам не прилипло ни копейки, более того, иногда он даже докладывал свои деньги на те или иные проекты. Как отмечает портал Puls Biznesu, «Старынкевич, несомненно, был русским патриотом и, почитав его мемуары, можно даже сказать, что он был националистом. Однако после двух польских восстаний он, по-видимому, решил, что не кнут, а морковка приблизит Варшаву к Санкт-Петербургу. Он не говорил по-польски, но прекрасно понимал наш язык и позволял использовать его в ходе приватных встреч. Однако он не принимал мысль о независимости Польши, что отражено в мемуарах, история которых также чрезвычайно интересна».

pl.wikipedia.org Заседание магистрата Варшавы с участием Старынкевича

Год назад, прогуливаясь по центру Варшавы, автор этих строк был приятно удивлен, услышав от польского коллеги, что тот считает «русского генерала» лучшим градоначальником Варшавы. К сожалению, не так часто сегодня мы вспоминаем, что когда-то Польшу и Россию объединяло многое, что поляки помогали развивать Российскую империю, а русские — Польшу, пусть в то время и не имевшую независимости.