



Иван Шилов ИА REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео и посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк представили вчера, 21 июня, в Вашингтоне ежегодный доклад о состоянии свободы религии в мире. В нем анализируются события и тенденции, происходящие в 2018 году, и также даются рекомендации. На презентации Помпео выступил с кратким вступительным словом, Браунбэк ответил и на вопросы журналистов.

Gage Skidmore Сэм Браунбэк

Обычно в докладах такого рода главные «страны-нарушители», обвинениями которых в нарушении религиозных свобод Вашингтон подкрепляет всю совокупность своих претензий к конкурентам, прячутся среди второстепенных государств. Обычно хорошо информированная газета The Washington Post решила эту дилемму просто, озаглавив посвященную мероприятию статью так: «Государственный департамент осуждает Иран и Китай за преследование религиозных меньшинств». Издание отмечает, что Пекин и Тегеран «входят в число 10 стран, вызывающих особую озабоченность, когда речь идет о свободе вероисповедания, что означает — они могут столкнуться с санкциями», и подчеркивает, что «доклад был опубликован на фоне растущей напряженности между США и Ираном, а также Китаем».

U.S. Department of State Майк Помпео

Действительно, Тегерану и Помпео, и Браунбэк уделили особое внимание. Правда, госсекретарь отделался одной фразой, заявив, что «репрессии иранского режима против бахаистов, христиан и других продолжают шокировать». Посол был более многословен, включив в число «пострадавших» от Тегерана «бесчисленных представителей иранских религиозных меньшинств, включая бахаистов, христиан, евреев, зороастрийцев, суннитов и суфиев», которые «сталкиваются с дискриминацией, преследованиями и несправедливым тюремным заключением из-за своих убеждений». Также он сообщил, что «их религиозные книги запрещены, им отказано в доступе к образованию, их кладбища осквернены, богохульство и прозелитизм в отношении мусульман караются смертной казнью». Как заключил Браунбэк, «Ирану мы говорим: мы наблюдаем и будем защищать всех тех, чье право на свободу вероисповедания нарушается».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Обама

Впрочем, использовать религиозный фактор Вашингтону в отношении Тегерана не очень просто. Во-первых, потому, что администрация президента США Дональда Трампа сама пересмотрела предшествующую политику Барака Обамы в части облегченного режима въезда в Соединённые Штаты. Иранские христиане и другие религиозные меньшинства относятся к числу тех, кто потерял возможность эмигрировать. Во-вторых, критики всегда могут попенять Вашингтону на то, что он закрывает глаза на Эр-Рияд. Один из журналистов поинтересовался у посла на презентации доклада, как обстоят дела в Саудовской Аравии с точки зрения «защиты прав меньшинств, особенно шиитского меньшинства». На это Браунбэк ответил, что «в нашем докладе упоминались казни, которые имели место, и мы будем продолжать поднимать эти вопросы с Саудовской Аравией». И все.

Китаю в этом смысле «повезло» меньше. Формально КНР считается страной атеистической, рядом с ним нет соседей, которые бы одновременно являлись союзниками США и серьезно нарушали религиозные свободы. Более того, госдепартамент разыгрывает карту Тайваня. В прошлом году их представителей пригласили на совещание на уровне министров иностранных дел и представителей общественных организаций о состоянии религиозной свободы во всем мире. Есть план позвать людей с острова и в этом году на аналогичное совещание, оно запланировано в Вашингтоне на 16−18 июля. Но ведущей темой остаются уйгуры-мусульмане, внимания к которым американская дипломатия не скрывает с некоторого времени. «У меня была возможность встретиться здесь с некоторыми уйгурами, но, к сожалению, большинство китайских уйгуров не имеют возможности рассказать свои истории, — заявил Помпео. — Вот почему, пытаясь задокументировать ошеломляющие масштабы злоупотреблений религиозной свободой в Синьцзяне, мы добавили специальный раздел к части доклада о Китае в этом году».

Gage Skidmore Майк Пенс

Вместе с тем складывается ощущение, что уйгурскую тему Белый дом может использовать инструментально и в краткосрочной динамике. Как рассказал Reuters на условиях анонимности представитель администрации, вице-президент США Майк Пенс принял решение отложить выступление, в котором, как предполагалось, он должен был уделить внимание нарушению религиозных свобод в Китае. Пенс планировал сделать свое заявление 24 июня, но сейчас Белый дом хотел бы «избежать обострения напряженности с Пекином до переговоров на высшем уровне по американо-китайской торговой войне между Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке», который пройдет 28−29 июня. По словам чиновника, «после позитивного разговора с председателем Си президент и (вице-президент) сочли более целесообразным выступить после G20». Не исключено, что уйгурам-мусульманам придётся потом долго ждать, когда о них вновь вспомнят в Вашингтоне.