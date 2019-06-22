То, что мы можем наблюдать в Персидском заливе, — это конфронтация между президентом США Дональдом Трампом, который не понимает, в какой именно момент он начинает выигрывать, и Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который не может понять, когда он начинает проигрывать. Если Трамп вновь передумает и прикажет атаковать иранские цели, то его решение сыграет на руку Хаменеи, пишет Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Вечером 20 июня президент США отменил своё решение о нанесении военного удара по иранским целям, однако пока слишком рано выдыхать с облегчением. Однажды Трамп уже приказал нанести авиаудар, не оповестив Конгресс и не проконсультировавшись с союзниками, он может сделать это снова. В следующий раз своё решение он может не отменить. Однако это означало бы обречь себя на поражение на фоне надвигающейся победы.

Трамп, похоже, упустил из виду тот факт, что его санкционная кампания «максимального давления» против Ирана действительно работает: экономика Ирана находится в упадке, её изоляция нарастает. Несмотря на заявления о своей стойкости, очевидно, что иранский режим не на шутку встревожен.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Паникуя, Иран стал задействовать меры, которые вредят его собственным интересам и подрывают симпатию, которая возникла к Ирану в международных кругах после выхода Трампа из ядерного соглашения в 2018 году. Угрозы Ирана о возобновлении обогащения урана и нарушении установленных ограничений, равно как нападения на нейтральные суда вблизи Персидского залива, уже в определённой степени лишили Иран поддержки со стороны европейских стран. Унижение, которое во время своего официального визита в Иран испытал японский премьер-министр Синдзо Абэ, нанесло дополнительный удар по репутации Тегерана. Сбитый американский беспилотник — это очередная демонстрация того, как Иран наносит ущерб собственным интересам.

На этот раз Трамп показал неплохую игру. Он заявил о своей открытости к переговорам и желании избежать войны. Трамп назвал «очень незначительными» приписываемые Ирану действия, включая атаки на танкеры в Оманском заливе, а также заявил, что только очень «распущенный и глупый» человек мог сбить американский беспилотник. Государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что в случае, если будущие действия Ирана приведут к смерти американского военнослужащего, Тегеран столкнётся с ответными репрессиями.

Вашингтон занял исключительно верную позицию в ответ на провокации со стороны Ирана. США отмахнулись от действий Ирана, предоставив ему возможность самостоятельно подрывать свои позиции в глазах международной общественности. Впервые после выхода США из ядерного соглашения у Трампа появилась отличная возможность продемонстрировать всему миру, что действительно представляет из себя иранский режим. Теперь Трамп может указать на ту опасность, которую Иран представляет для соседних стран и всего мира.

Кадр из видео опубликованного Центральным командованием США на котором, по словам американцев, видно, как сотрудники иранских спецслужб снимают с борта одного из танкеров неразорвавшуюся мину

Один американский военный удар по иранским целям может уничтожить всё это. Международному сообществу и гражданам США будет очень трудно доказать, что в ответ на сбитый беспилотник стоило наносить военный удар. Американской администрации было бы очень трудно убедить всех в своей правоте, даже если бы Вашингтон предоставил неопровержимые доказательства того, что американский беспилотник не вторгался в воздушное пространство Ирана.

Хуже того, нет никаких оснований полагать, что военный удар США мог бы изменить поведение иранского режима. Гораздо более вероятно, что Хаменеи использует любую американскую агрессию для сплочения вокруг себя граждан Ирана, даже тех, кто его презирает. Непропорциональный военный ответ США также позволил бы Тегерану вернуть себе симпатию международного сообщества, которую он в определённой степени утратил из-за своего недавнего безрассудного поведения. Именно по этим причинам Иран может продолжить провокации, чтобы подтолкнуть Трампа к военному удару.

Само собой разумеется, что военный удар вызовет панику на нефтяных рынках и поставит под угрозу мировую торговлю, при этом США столкнулись бы с гораздо более масштабным ущербом, чем Иран. Хаменеи может прийти к выводу, что иранская экономика находится в руинах и ему нечего терять. Другими словами, военный удар по Ирану причинит вред как США, так и Ирану, но Хаменеи сможет извлечь из этого пользу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеготовность

Что должен делать Трамп? Он должен сохранить невозмутимость и проявить терпение, позволив Ирану и дальше копать себе яму. Иран должен окончательно лишиться симпатий со стороны международной общественности. Трамп должен позволить своей кампании «максимального давления» и дальше ослаблять режим. Хаменеи может так и не увидеть, что он проигрывает, а Трампу пора уже осознать, что США начинают выигрывать.