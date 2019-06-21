Короткий золотой век Украины: Скоропадский и первая германская оккупация
Василий Зеньковский. Пять месяцев у власти [Воспоминания]. М., 2011
Мемуары историка философии протопресвитера Василия Зеньковского (1881−1962) относятся ко времени его участия в Гражданской войне. С 15 мая по 19 октября 1918 г. он служил министром исповеданий в правительстве гетмана Павла Скоропадского на Украине, которое было назначено германскими оккупантами.
Помимо рассказа о профессиональной деятельности, книга содержит интересные оценки государственного строительства молодой державы и характеристики коллег по правительству будущего автора «Истории русской философии».
По мнению Зеньковского,
Правда, сам Скоропадский воспринимался им достаточно критично:
Подобные мысли и оценки Скоропадского сохранились у Зеньковского и в отношении деятельности гетмана уже в эмиграции, где тот
Также Зеньковский указывал на опасность для Скоропадского опуститься и «превратиться в типичного обывателя».
Одновременно протопресвитер в своих мемуарах рассуждал о причинах революции, видя их в неразрешенности социальных и национальных проблем. «Я думаю также, что до тех пор, пока не насытится жажда русской жизни в правильном решении этих двух задач — не будет достигнуто равновесие в русской жизни», даже после падения большевизма. В качестве одной из таких национальных проблем теолог указывал непростые русско-украинские отношения. Возможность будущей войны между украинцами и русскими мыслилась им как трагедия.
И в этом историческом контексте, несмотря на уже упоминавшееся более чем амбивалентное отношение к генералу Скоропадскому, Зеньковский призывал внимательно отнестись к гетманскому периоду украинской государственности.
Конечно, гетман Скоропадский не был военным, сочетавшим в себе полководческие таланты и мудрость политического деятеля, как Наполеон, но и философ Зеньковский оказался отнюдь не Марком Аврелием, что, впрочем, не отменяет позитивного опыта их государственного строительства.