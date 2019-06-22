Это наша война. Это моя война. Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня — ежегодная личная минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В истории нашего народа День Победы 9 мая — главный день его жизни и борьбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. Жертва защитников — священна. Перед лицом угрожавшего всем нам гитлеровского геноцида даже служившие врагу предатели и коллаборационисты были не более чем расходным материалом. Их жертва — бессмысленна и преступна. А война в защиту Отечества — священный урок равенства и справедливости.

Наш «Бессмертный полк» — это не только каждый день иссякающий поток участников и детей войны. Это каждый день растущее море благодарной памяти, живых, всё новых наследников бессмертного подвига, — все тех, ради кого была принесена та страшная жертва.

Вечная память героям.