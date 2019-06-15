«История игрушек» была логично выстроенный и законченной трилогией, не требующей никакого продолжения: мальчик Энди повзрослел, трогательно попрощался с главными героями и передал их новой хозяйке. Прощались с ними и зрители — многие фанаты франшизы выросли на мультфильмах о храбрых игрушках и вместе с Энди уже перешли во взрослую, самостоятельную жизнь. Поэтому решение Pixar сделать ещё одну «Историю игрушек» как минимум вызывало опасения. Что стоит за этой идеей: желание продолжить популярную историю, дать ей новый глоток воздуха или элементарная жажда наживы, которая то и дело двигает крупные студии к созданию многочисленных сиквелов и ремейков?

Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США Ковбой Вуди и Вилкинс

Картина начинается с трогательной сцены, в которой зрителям помогают вспомнить события предыдущих частей: знакомство Энди с игрушками, взросление мальчика, его переезд в колледж и передача команды протагонистов малышке Бонни. Всё это, как заведено в «Истории игрушек», под песню Рэнди Ньюмана «You've Got a Friend in Me». Так мы оказываемся в комнате новой хозяйки игрушек во время одной из игр. И сразу видим главное изменение — ковбой Вуди перестал быть любимчиком своего ребёнка.

Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США Забытая игрушка

На этой идее в дальнейшем будет строиться всё повествование картины, которое, к слову, стало ощутимо более мрачным и по-своему взрослым. Вуди пылится в шкафу, в то время как его друзья продолжают радовать ребенка во время импровизированных чаепитий и игры в прятки. К тому же ковбой по старой памяти пытается быть лидером среди игрушек, вот только советы тряпичного человечка больше никому не нужны — в команде есть более «молодые» и востребованные кандидаты.

Вдруг в рядах главных героев становится на одного персонажа больше — в первый день в школе Бонни делает из различного мусора (и на этом ещё не раз будет акцентировано внимание в картине) новую игрушку по имени Вилкинс (Forky в оригинальной версии). Забавный столовой прибор отказывается признавать своё предназначение и не планирует становиться личной вещью какого-то ребёнка. Единственным вариантом своего существования он видит жизнь на помойке — месте, где он появился. Во время семейной поездки Вилкинс сбегает, Вуди отправляется на выручку, и вся команда игрушек оказывается втянута в очередное приключение со множеством трогательных и смешных моментов.

Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США Ковбой Вуди и Вилкинс

Первое, на что зрителю предстоит обратить внимание в новой «Истории игрушек», — это влияние современных тенденций. Сколько бы ни было шуток в интернете на тему того, что в каждом новом фильме обязательно должна появиться «сильная и независимая героиня, выручающая глупых мужчин из любых передряг» (привет всем последним картинам от Marvel Studios), — здесь она тоже есть. Роль местной Мэри-Сью взяла на себя милая пастушка Бо Пип, которая осталась без хозяина ещё во время третьего фильма и теперь ведёт самостоятельную жизнь в парке аттракционов.

Бо действительно сильная, действительно независимая, и почти каждую минуту своего появления на экране она спасает Вуди из какой-нибудь переделки. В определённый момент становится обидно за ковбоя, которого хотя и показали очень храбрым, но абсолютно неспособным на самостоятельные действия. При этом Бо — этакий мультяшной «чайлдфри» — она категорически против детей и ставит свою свободу и личный выбор выше природы.

Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США Ковбой Вуди и пастушка Бо Пип

Изменился и подход к подаче юмора в картине. Шутки в «Истории игрушек» всегда были актуальными и достаточно «острыми», но всё же добрыми и детскими. В новой картине градус дозволенного значительно поднялся: теперь в мультфильме можно встретить и уморительную фантазию на тему того, как бабушка — хозяйка магазина расслабляется в ванной с бокалом вина после тяжелого дня, и плюшевого единорога, который постоянно пытается предъявить уголовное обвинение отцу главной героини. При этом сценаристы балансируют на грани дозволенного с ловкостью циркового артиста — ни одна из «взрослых» шуток не вызывает отторжения, а все полтора часа хронометража в зале стоит гомерический хохот.

Уже традиционно юмор в картине завязан на ярких и харизматичных персонажах. Вуди и Базз в этот раз отошли на второй план и передали пальму первенства новым игрушкам: Вилкинсу, канадскому каскадёру Дюку Бубумсу (которого озвучил актёр и новая звезда интернета — Киану Ривз) и парочке плюшевых оболтусов Зае и Уте. Последние откровенно «вытаскивают» на себе большинство сцен фильма: смешно говорят, смешно действуют и очень смешно фантазируют о том, что могли бы сделать. Многие юмористические сцены с участием Заи и Ути уж очень сильно напоминают скетч — вставки из Гриффинов (к счастью, по форме, а не по содержанию). А их «взрыв плюша» — одна из тех уморительных вещей, которые зрители будут вспоминать и после выхода из кинотеатра.

Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США Зая и Утя

Отдельно хочется сказать и о технической реализации мультфильма. С развитием технологий многие моменты новой «Истории игрушек» (в особенности изображение погодных явлений) практически неотличимы от реального фильма. У персонажей-людей прорисован каждый волосок и складочка на одежде, а персонажи-игрушки теперь ощутимо различаются по виду и материалу: фарфоровая Бо-Пип и пластиковый Базз выглядят настолько реальными, что в их игрушечную природу верится безоговорочно.

Но всё же главное отличие «Истории игрушек 4» от предыдущих мультфильмов франшизы заключается не в юморе и качественной графике, а в общем настроении и посыле. Теперь это не только история о дружбе и слепой преданности. Новая «История игрушек» — это картина об умении оставить прошлое позади, выходе из зоны комфорта и становлении личности путём принятия неприятной правды. Пожалуй, четвёртая часть стала самой взрослой во всей франшизе. Все её составляющие так и кричат о том, что мультфильм создавали не для современных детей, а в первую очередь для тех взрослых, которые были детьми на момент выхода самой первой «Истории игрушек».

И если третья часть была законченной, но оставляла простор для воображения и намёк на возможность сиквела, то четвёртая поставила жирная точку в истории полюбившихся всему миру игрушечных ковбоя и космонавта. Спустя долгих 24 года (спойлер!) Вуди и Базз расстаются, чтобы выбрать для себя новую счастливую жизнь. В одной из финальных сцен герои прощаются. Правда, прощаются они не столько друг с другом, сколько со зрителем, для которого эти пластиковые человечки были неотъемлемой частью взросления и познания мира. Увидим ли мы когда-нибудь дуэт этих героев на большом экране? Что ж, «бесконечность — не предел!»

Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США Вуди и Базз

«История игрушек 4» — это достойное завершение франшизы, которая принесла мировую популярность студии Pixar. Из года в год мультфильмы о говорящих игрушках не только не снижают собственной планки качества, но и умудряются раз за разом перепрыгивать её. В новой части приключений ковбоя Вуди и космического рейнджера Базза Лайтера стало лучше буквально всё: юмор, графика и мотивация персонажей. Да, создатели могли остановиться на третьей части и навсегда закрыть «Историю игрушек» в ящике завершённых проектов. Но они сделали правильный выбор и подарили всем фанатам франшизы (как совсем маленьким, так и взрослым состоявшимся людям) финал, который будет не стыдно вспомнить.