



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Многотысячные митинги в Тбилиси спровоцировал скандал вокруг приезда в Грузию депутата российской Государственной думы Сергея Гаврилова в качестве президента Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, предоставив Гаврилову почетное место — кресло главы парламента. Власти со своей стороны заявили о «протокольной ошибке» организаторов мероприятия. Заседание было прервано, после чего оппозиция призвала народ штурмовать парламент, однако сотрудники правоохранительных органов преградили им путь. В ответ на это протестующие начали кидать в полицейских пластмассовые бутылки и другие предметы, а спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по митингующим у здания парламента. По последним данным, в ходе протестов в Тбилиси получили различные травмы и ранения около 70 человек, среди них 30 активистов и 38 сотрудников правоохранительных органов.

Патриарх Грузии Илия II призвал власти остановить применение силы по отношению к участникам акции протеста в Тбилиси, назвав в то же время протест справедливым «в связи с оккупацией Россией грузинских территорий». Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что оппозиция пытается политизировать протесты. Он тоже назвал инцидент с российским депутатом справедливым протестом, отметив однако, что оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД) пытается использовать ситуацию для дестабилизации. Прибывший вчера днем, 20 июня, в Баку спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал свой визит и вернулся в тот же день в Тбилиси. То же самое сегодня, 21 июня, сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещавшая Минск. Основатель ЕНД, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и «перейти на сторону народа». Полиции ночью удалось очистить центральный проспект Руставели в Тбилиси, где расположено здание парламента, оппозиция вновь призвала народ к протестам.

Патриарх Грузии Илия II

Комментируя POLITIK.AZ ситуацию в Тбилиси, известный бакинский политолог Тофик Аббасов напомнил, что в Грузии такие бурные события, связанные с участием российских представителей, происходят уже не в первый раз, поэтому властям следовало бы принимать превентивные меры. «Если у властей имеются претензии к каким-либо персоналиям, то лучше заранее уведомлять россиян о нежелательности приезда… Вся соль момента в том, что им разрешают пересекать границы страны, а далее в ходе мероприятий, на которые они приезжают, устраиваются столь неподобающие демонстрации… Невооруженным глазом видно, как некоторые силы вбивают клинья в отношения с Россией, которые и так находятся в разобранном состоянии. Грузия нужна России, так же как и Россия нужна Грузии, и обе стороны нуждаются в контактном процессе ради урегулирования связей», — высказал свое мнение политолог.

Аббасов подчеркнул, что правые силы воспользовались моментом и устроили настоящий революционный дебош, от которого больше всех страдает грузинское общество: «Такое впечатление, что отдельным силам доставляет удовольствие постоянное раскачивание национальной лодки. От этого выигрывают лишь те стороны, которые заинтересованы в дестабилизации внутриполитического положения страны, а также ситуации в регионе». Говоря о сути возникшей проблемы, политолог пояснил, что случай, которым воспользовались протестующие депутаты, не самый подобающий, ведь речь-то шла о судьбе Православной Ассамблеи:

«Думается, что сама сущность и формат мероприятия требовали особого подхода, более деликатных действий, ведь известно, что за последние годы православный мир переживает свой нелегкий период. Этим, безусловно, пользуются недружественные силы, которые исстари видели в православии корень зла или же некую раскольническую опасность для других течений христианства. Понятно, откуда дуют ветры неприятия и вражды. Налицо политизация религиозной сферы… Полагаю, что грузинские парламентарии из непримиримых и крайних выбрали не самый подходящий момент и повод, чтобы выразить отношение к России и ее представителям. Раз они заявляют, что Гаврилов призывал к признанию независимости Абхазии, стало быть, они заранее готовились к такому крикливому демаршу».

Jafo Photography Протесты в Тбилиси

Аббасов обратился к примеру Азербайджана, внешнеполитическое ведомство которого в таких случаях использует вполне цивилизованный механизм и не допускает в страну политиков и деятелей из других сфер, которые проявили когда-либо неуважение к суверенитету Азербайджана, поставив под сомнение территориальную целостность республики. «Их вводят в черный список и заранее оповещают о невозможности приезда в страну. Что мешает грузинским властям практиковать аналогичный метод?! В этом, как мне кажется, кроется интрига, которую сотворили на ровном месте не в меру беспокойные политики Грузии», — заключил эксперт.

Руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде считает ситуацию в Грузии кризисом доверия грузинской общественности к существующей власти, отмечая, что это также является показателем серьезного кризиса между оппозицией и правящей партией.

«С другой стороны, мы видим, что нынешнее руководство не в достаточной мере оценивает риски, связанные с внешнеполитическими инициативами. Этот инцидент в грузинском парламенте показывает, что грузинское политическое руководство недостаточно учитывает интересы населения и вместе с тем не подходит к чувствительным темам с должным пониманием. Дело в том, что среди общественности Грузии, и само же политическое руководство страны тоже принимает активное участие в этом процессе, сформировался образ России как врага. Когда составлялся протокол этой встречи (сессии Межпарламентской ассамблеи православия), когда главе российской делегации давалась возможность вести сессию, сидя в кресле спикера, должны были учитываться эти настроения, эмоции в грузинском обществе, отношения с оппозиционными политическими деятелями. Но они не были учтены, и в результате мы увидели, как латентный кризис в политической системе Грузии проявился активно, открыто», — прокомментировал Велизаде ситуацию.

Gov.ge Правительство Грузии

Между тем оппозиция вновь анонсирует акцию протеста сегодня в 19:00. Председатель «Национального движения» Григол Вашадзе собирает сторонников у парламента. В своем призыве (в подтверждение прогнозам Велизаде) он отметил: «Акция возобновится и потому, что тут уже не важна ни политическая партия, ни политики. Это противостояние граждан и так называемой власти, которая оформилась как режим. У граждан Грузии отняли конституционные права, неоднократно сфальсифицировали выборы и теперь пожертвовали гражданским миром и правами человека негодяю Гаврилову», — заявил Вашадзе. Что ж, события в Грузии, как видно, будут развиваться по нарастающей.

Оппозиционный лидер Вашадзе, на президентских выборах идущий «ноздря в ноздрю» с кандидатом Иванишвили (Зурабишвили), который с незначительным отрывом вырвал победу у оппозиции, собирается теперь по максимуму использовать ситуацию. Нам остается только наблюдать за процессами…