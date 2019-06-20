Любимый город Тбилисо умеет любить приходящих с миром и улыбкой. Однако не всегда щадит своих детей.

Грузия

Не в первый раз воздух сказочно приветливого проспекта Руставели отравлен слезоточивым газом. Десятки демонстрантов сегодня оставили после себя кровавые следы, столкнувшись с полицией.

Этот город умеет бушевать. Забылось уже, как десятки человек там пожертвовали своими жизнями в ходе протестов против развенчания Сталина. Больше помнятся массовые выступления за независимость конца восьмидесятых.

Площадь Свободы помнит, как толпы сотрясали все горы вокруг криками «Зви-а-ди — Зви-а-ди». Это было в 1990-м. А год спустя там уже шли перестрелки, и к власти пришел Шеварднадзе.

Затем взлет Саакашвили и крушение его образа, превратившегося в антиобраз. В пору его правления полиция действовала решительно и жестоко против протестовавших. Сегодня прямых и косвенных поклонников неукротимого Саакашвили разгоняла та же полиция. Саакашвили обратился к через СМИ к полицейским не выполнять приказ. Он напоминал полицейским, что именно он создал правоохранительную систему Грузии. Но никто не послушал.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Всё закрутилось после в высшей степени странной истории, когда российскому представителю предоставили место спикера парламента в ходе Межпарламентской ассамблеи православия. Это был представитель КПРФ, который успел провозгласить приверженность независимости Абхазии и Южной Осетии.

Несомненно, партия сторонников Саакашвили и партия Бокерии сыграли определенную роль в акциях протеста. Но в значительной степени происходящее сейчас в Тбилиси спонтанно. Это не рациональная реакция на процедурную неуклюжесть. Десятки тысяч людей почувствовали себя униженными и оскорбленными.

Мы не можем знать сейчас, приведет ли происходящее к отставкам или вовсе к политическому кризису. Но зримый выплеск горечи должен пробудить к раздумьям не только грузинские власти, но и управляющих российской политикой в отношении бывших советских территорий.

Мы видим кипучую ненависть к российской политике. Слово «оккупация» звучало беспрестанно. И это в той стране, где туристов из России принимают так доброжелательно, что разве Израиль может осмелиться соперничать в этом.

Тбилиси +

Порасспрашивайте россиян, которые посетили Грузию за последние годы. Они подтвердят вам мои слова. Грузия не только принимает говорящих по-русски гостей умело и мастеровито. За последние годы русский язык вернулся и к чуждому ему преимущественно молодому поколению. Старшие не скрывают ностальгических чувств.

Хотите понять Грузию? Вдумайтесь в то, что одни и те же люди могут мечтать о возвращении к братским узам с россиянами и русской культурой и проявлять это в каждой встрече с русскими в Грузии, но они же готовы глотать слезоточивый газ и падать в корчах от боли при попадании резиновых пуль, протестуя против национального унижения.

Ντουντούκα Применение слезоточивого газа

Российско-грузинский конфликт — это трагический клубок, начало или середину которого давно уже не умеют видеть и знатоки. Можно смело сказать, что обе стороны не просто заинтересованы, но и душевно расположены к восстановлению братских уз. Но мы знаем доподлинно, что на протяжении последних спокойных восьми лет российская политика была равнодушна к тем мощнейшим потокам добрых чувств, наблюдаемых в Грузии. Официальная Москва работала с Грузией неумело и отчужденно. А порой и пробуждала то, что видим сейчас на улицах Тбилиси. И также — задеревенелость грузинской политики.

Глядя на тяжелые транслируемые кадры, не будем пытаться рассудочно и взвешенно утомлять людей советами в такие минуты. Но пожелаем увидеть сильнейшие сигналы добра из Грузии — России и всему миру. Выразим чувство досады с уверенностью, что всё может быть иначе.