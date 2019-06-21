В Москве 20 июня торжественно открыли сразу несколько новых станций метрополитена. Сергей Собянин открыл в ТиНАО южное продолжение Сокольнической линии. Начали работу станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

»С праздником, с пуском новой ветки! Праздник это или нет?» — обратился Собянин к жителям Новой Москвы, присутствовавшим на торжественном мероприятии в холле станции «Коммунарка».

»Да», — ответили ему.

Метрополитен строили параллельно с автомобильной дорогой. Пришлось применить уникальную технологию, поскольку проложили пути в створе автомагистрали. Кроме того, работали быстро, в рекордные, как отмечается, сроки. А позже к «Коммунарке» подведут ещё одну ветку метро, которая протянется до Троицка.

Спустя несколько часов Собянин написал в личном блоге:

«Июнь стал месяцем метро. Буквально две недели тому назад запустили метро в Некрасовке. Сегодня открыли четыре станции Сокольнической линии метро: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку». Эти станции сделали город ближе для 600 тысяч человек, которые живут и работают в Новой Москве, либо только присматриваются к перспективной городской территории».

Звучит оптимистично. Но позволю себе немного поправить Сергея Семёновича. Названная цифра в 600 тысяч человек — это вовсе не население Новой Москвы, а собирательное число, включающее дачников и гостей территории. По открытым данным, в ТиНАО по состоянию на 2017 год проживали 320 тысяч человек. При этом половина Новой Москвы находится всего в трёх населённых пунктах: Троицке, Московском и Щербинке. И новый участок не проходит ни по одному из них.

Как уже упоминалось, Троицк — перспективное направление из «Коммунарки» для Коммунарской линии метро. В Щербинку, расположенную в восточной части ТиНАО, идёт Бутовская линия. Кроме того, там есть железнодорожная станция, которая должна войти в состав второй линии «Московских центральных диаметров» (МЦД).

Mos.ru Станция «Филатов луг»

Улучшить транспортную инфраструктуру Сокольническая линия метро могла бы у посёлка Московского. И это было логично — населённый пункт расположен как раз на юге от «Саларьево», то есть по ходу линии. Однако проектировщики, по неизвестным причинам, не довели ветку до микрорайона, резко повернув её на восток в сторону Калужского шоссе.

И Московский остался по-прежнему изолирован от метрополитена. С ближайшими станциями его связывает автобусное сообщение. Раньше путь на «Саларьево» по Киевскому шоссе занимал чуть менее пяти километров. С завтрашнего дня автобусы поедут на станцию «Филатов луг» с заездом на то же Киевское шоссе, а далее свернут с него на восток по Проектируемому проезду №7029. Судя по карте, расстояние составит более четырёх километров — на несколько сотен метров меньше, чем до «Саларьево». Согласитесь, выигрыш весьма сомнительный.

Добавим, что и «Филатов луг», и «Прокшино» расположены буквально в лесу, где нет серьёзной жилой застройки. Севернее «Филатова луга», правда, есть Хованское кладбище, однако данный объект не является местом ежедневных поездок и не требует отдельной станции метрополитена. Население же посёлка Коммунарка, где расположились сразу две новые станции метро, «Ольховая» и «Коммунарка», составляет, согласно открытым данным (которые, возможно, немного запаздывают), около пяти тысяч человек. Получается, именно ради них, а также для того, чтобы разгрузить в будущем перспективную Коммунарскую линию, и понадобился этот участок. А вовсе не для 600 тысяч человек.

Mos.ru Станция «Коммунарка»

Даже если перед проектировщиками стояла задача довести метро обязательно до Коммунарки, они могли её выполнить, продлив ветку на два-три километра южнее, и всё-таки дойти до Московского. Там метрополитен ждут более 50 тысяч человек. А уже после этого можно было поворачивать линию в сторону.

Сейчас же власти Москвы реализовали масштабный инфраструктурный проект, от которого пользу в настоящее время почувствуют немногие. Этот путь не выгоден городу, он может быть интересен лишь застройщикам, которые собираются застраивать неосвоенные участки. Остаётся предположить, что дорогу умышленно проложили по пустырям и лесополосе, поскольку рядом находятся обширные территории, которые в дальнейшем можно использовать под микрорайонную застройку, благо транспортная инфраструктура уже есть. А то, что нынешним жителям Новой Москвы по-прежнему придётся ездить к метро на маршрутках, власти столицы, как выяснилось, не заботит.