Урал по-прежнему является регионом с большим количеством закрытых и даже секретных предприятий, работающих на атомную и оборонную промышленность. Некоторые, такие как Уральский приборостроительный завод, располагаются в зданиях, с первого взгляда ничем не примечательных. Их деятельность строго засекречена, что, в свою очередь, откладывает отпечаток и на сотрудников предприятия. Семьи некоторых работников не догадываются, где трудятся их родственники. Они узнают о подробностях работы близких с их выходом на пенсию или даже после смерти.

Сергей Потеряев ИА REGNUM История УПЗ начинается к 1785 году, когда крестьянин Сергей Трындин основал мастерскую по изготовлению и ремонту физических и математических приборов

Сергей Потеряев ИА REGNUM Уральский приборостроительный завод появился в Свердловске во время эвакуации из Москвы в 1941 году

Сергей Потеряев ИА REGNUM В начале ХХ века фабрика была оснащена самой современной техникой и занимала квартал на Лубянке

Сергей Потеряев ИА REGNUM На предприятии изготавливали термометры, проекционные фонари, лабораторные весы, геодезические приборы, барометры и другие инструменты

Сергей Потеряев ИА REGNUM В 1921 году фабрика Трындина была национализирована и преобразована в завод «Метрон»

Сергей Потеряев ИА REGNUM В 1936 году предприятие получило имя «Завод № 214»

Здание Приборостроительного завода, выпускающее, в том числе, приборы для авиации, было белым пятном на карте Екатеринбурга. В 2017 году предприятие полностью переехало из самого центра на окраину города, оставив после себя следы, которые проливают свет на жизнь сотрудников внутри закрытой территории. Некоторые артефакты объединились, пытаясь рассказать историю людей, работавших там. Через приборы мы видим глаза тех, кто так же, как и здание, были вне зоны внимания.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Во время Великой Отечественной войны завод был важным производителем приборов для военной авиации

Сергей Потеряев ИА REGNUM Сейчас авиационные приборы, производимые на заводе, входят в состав комплексов практически всех отечественных самолетов и вертолетов

Сергей Потеряев ИА REGNUM Основным гражданским направлением завода выступает производство медицинской техники – аппаратов для обеспечения жизнедеятельности и интенсивной терапии

Сергей Потеряев ИА REGNUM Треть всей продукции завода именно гражданского назначения

В 2017 году на бывшем Прибостроительном заводе прошла 4-я Индустриальная биеннале современного искусства, которая открыла здание завода для горожан. В 2018 было принято решение снести здание, построив на его месте жилой комплекс, но в 2019 году площадка завода попала в шорт-лист мест, куда может быть перенесено строительство храма святой Екатерины. Напомню, что желание построить этот храм в сквере на Октябрьской площади вызвало бурные протесты горожан. Администрация города предложила шесть альтернативных мест для храма. Одной из них и стала территория Приборостроительного завода.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Современное здание завода появилось в 1960, до этого времени предприятие занимало здание, которое до войны должны были отдать библиотеке

Сергей Потеряев ИА REGNUM Приборостроительный завод находился в здании вплоть до 2000-х годов, а затем перенес основные цеха в район Арамиля – пригорода Екатеринбурга

Сергей Потеряев ИА REGNUM В начале 2010 года контрольный пакет акций предприятия получил КРЭТ, входящий в Ростех