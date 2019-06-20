



Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Проблемы, внесенные США в отношении Турции из-за закупки ею российского зенитных ракетных комплексов С-400, хорватская газета Advance сравнила с многосерийной политической мыльной оперой или фильмом, где сюжеты каждой серии пишутся американцами буквально с колен. При этом заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что «сделка с Россией уже состоялась», что он «надеется, что системы С-400 доставят в Турцию в ближайший месяц», превращается всего лишь в увертюру к дальнейшему развитию событий, описывая которые американские и многие европейские эксперты прямо на ходу используют приемы подмены понятий.

Но все-таки. Зачем же на самом деле Эрдогану российские комплексы и почему он, как пишет дубайское издание Gulf News, «потенциально готов вести свои отношения с США к непоправимому расколу», отчего он так рискует, заявляя, что нуждается в российских передовых зенитно-ракетных комплексах, «чтобы защищаться»? От кого или от чего? Кто вообще грозит войной Турции? Оказывается, все просто и не очень просто. Как сообщало турецкое издание Odatv.com, во время попытки государственного переворота в июле 2016 года турецкие военные самолеты F-16, поднятые с подконтрольной НАТО базы Инджирлик, должны были сбить самолет, в котором находился Эрдоган. Момент был выбран удачный: с 2015 года турецкую территорию больше не защищали американские Patriot, а в Сирии продолжалась война. Переговоры турок с американцами о покупке этих систем зашли в тупик.

(сс) Neuwieser F-16

В этой связи Македонское международное информагентство сообщало, что самолеты путчистов были взяты на прицел семью российскими военными самолетами и двумя ракетными системами С-400 на севере Сирии. Русские предупредили мятежников, что «если на радаре будут видны неправильные (!) шаги, будет нанесен прямой удар». Именно поэтому турецкие F-16 не смогли атаковать президентский самолет, они могли только следовать за ним. Эрдоган и его ближайшие соратники не только вовремя получили соответствующую информацию, но и быстро выявили в происходящем американский след, убедившись в том, кто их настоящий друг. Мэр Анкары объявил, что за этим переворотом стоит Вашингтон. При этом многие западные СМИ в течение суток вообще ничего не сообщали о событиях в Турции. Понятно, что после этого политическое доверие Эрдогана к США было фундаментально подорвано.

Это, конечно, одна из версий, но, по оценке многих экспертов, она имеет под собой солидное обоснование. Вот почему С-400 в Турции на данном этапе будут в первую очередь обеспечивать личную безопасность президента Турции в то время, когда он будет находиться в самолете в воздухе. И вот почему, когда Вашингтон продолжает давить на Анкару, декларируя, дескать, «смотрите, не покупайте С-400 у России», у турок возникают серьезные подозрения в отношении американцев относительно их истинных намерений. Не случайно и то, что Анкара не намерена интегрировать С-400 в натовскую систему ПВО, хотя ранее не было никаких технических проблем в принятии на вооружение С-300, например, в Греции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Конфликт

Другое дело, что в принципе Турция с помощью С-400 может контролировать воздушное пространство не только в Восточном Средиземноморье, но даже на большей части Ближнего Востока. Но это только в долгосрочной перспективе, если Турция и Россия перейдут к совместному производству С-400. Сейчас турок американцы и другие страны НАТО предупреждают и о том, российские комплексы представляют угрозу для F-35 и других систем вооружения НАТО. На это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил следующим образом:

«Прежде всего мы сказали, что эти системы будут находиться под полным нашим контролем, и мы не станем интегрировать их в системы НАТО. Если бы утверждения американцев были оправданы, то в таком случае С-400 уже давно получили бы доступ к технологии F-35 в Сирии, Прибалтике и на севере. В Сирии находятся С-400 под полным контролем России. Американские и израильские F-35 давно летают вокруг них. У границ Норвегии есть батареи С-400, и вокруг летают норвежские F-35. Так что, если бы эти утверждения были верны, они давно подтвердились бы».

Так что при более внимательном рассмотрении с позиции турецкого ракурса вопроса с С-400 выявляются некоторые важны нюансы, демонстрирующие причины, которые подтолкнули Турцию к такому выбору. Отыграть ситуацию так, как ей предлагают США, Эрдогану будет очень непросто. Даже несмотря на то, что ему угрожают тяжелыми санкциями. Факт в том, что он продолжает ясно говорить, что «дело сделано», что С-400 уже оплачены, что пути назад уже нет. Одно наслаивается на другое: Брюссель приостановил переговоры о присоединении Анкары к ЕС из-за «отступления от демократических принципов», Евросоюз поддерживает Кипр в его споре с Турцией по поводу разведки газа в восточной части Средиземного моря, а США продолжают поддерживать курдов в Сирии.

Так что увертюра к событиям пока еще пишется. И чтобы события стали развиваться по иному сценарию, должно случиться что-то экстраординарное.