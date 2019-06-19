По Чемодановке пора, наконец, сказать главное. Без страха и недомолвок.

Джон Аткинсон. Цыганский табор. 1919

Глобальным столкновениям там между преимущественно русскими и цыганами предшествовал затяжной конфликт. К слову, говорить о противостоянии между населением местным и другим, как то подчас пишут, неверно. Ведь, по сути, ромы — такие же местные жители, как и остальные. Многие с паспортами и прописками даже.

Причину конфликта одна из местных жительниц описывает следующим образом. Цыгане начали приставать к школьницам на плотине. Как то утверждается, хотели их изнасиловать. За девочек вступилась беременная женщина, оказавшаяся рядом с мужем. Ей пообещали вспороть брюхо. После чего на защиту поднялись русские мужчины, встретившие сопротивление цыган…

Таков рассказ о зачине конфликта. Однако разгорался он задолго до этого. Одни не слишком уживались с другими. Не впервые в российской — да и в советской — истории.

Громкий случай был совсем недавно — в августе 2018-го в Уразово Белгородской области. Тогда представитель цыганской диаспоры изнасиловал и убил 9-летнюю Алину. В результате часть ромов покинула насиженные места. В году 2016-м в Тульской области, в Плеханове, цыгане врезались в магистральный газопровод. После чего вступили в конфликт и с аварийными службами, и с полицейскими. Конфликты с цыганами происходили и в Кротовке, и в Чудове, и в десятках других населённых пунктов.

И в целом — кто не помнит, особенно в 90-е, цыганок, переходящих от одного «клиента» к другому с предложением погадать? Или гигантские таборные базары? Кто не помнит, чем это — печально — заканчивалось в итоге? Или наркотический фактор, связанный с цыганами, о котором тоже упоминать как бы не принято, но все о нём знают?

Николай Ярошенко. Цыганка. 1886

Эта проблема давняя, застарелая, хроническая. Не случайно, в октябре 1956 года Президиум Верховного Совета Союза ССР издал указ «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». В нём присутствовало немало любопытных пунктов. Тогда хотя бы пытались ассимилировать их. А что теперь?

Называя вещи своими именами: цыгане зачастую — не только в России — создают своё государство в государстве и живут сугубо своей жизнью. Она не мешает окружающим, пока ромам подобное выгодно, а дальше порою начинаются проблемы. С наркотиками, криминалом, самозахватами. И в таком образе существования есть нечто пиратское, излишне свободное, вплоть до неуправляемости. Живём, как хотим, а остальные пусть подстраиваются.

И тут возникает ключевой вопрос: как реагируют на подобное местные власти? Решают ли они возникающие вопросы? Пытаются ли наладить коммуникацию между цыганами и другим населением? Или, наоборот, делают вид, что всё нормально и просто не замечают проблем?

События в Чемодановке демонстрируют — на кровавом полотне, — что ни чиновники, ни правоохранительные органы не предприняли ничего для улучшения ситуации. Та была пущена, что называется, на самотёк. В результате местное русское население, раз за разом обращавшееся за помощью, подняло нечто вроде народного бунта. Вынуждено было поднять. Им не хотели содействовать ни в администрации, ни в полиции. Мол, разбирайтесь сами. Итог? Кровав и печален.

А, учитывая все предыдущие случаи, правильно говорить, что необходимые выводы не делаются в стране систематически. Люди оказываются один на один против тех, кто подчас ведёт себя варварски, наплевательски. И хозяева своей земли — больше не хозяева; они превращены в жертв. Избежать кровавых побоищ можно и нужно было бы, если б чиновники и правоохранители пресекли конфликты изначально.

Мвд.рф Полиция

У нас ведь очень любят рассказывать о проблемах с мигрантами в Европе. Мол, сотрут они Старый Свет в чёрный порошок. Тут мне вспоминается случай, когда банда выходцев из Бангладеш, Пакистана и других стран в Англии похищали девочек в возрасте от 11 до 16 лет, чтобы продавать их в сексуальное рабство. Полицейские знали об этом, но толком не противодействовали, так как боялись обвинений в расизме.

В России зачастую происходит подобная же история. Много разговоров о «дружбе народов», о «едином доме», но факты свидетельствуют об обратном. И тех, кто беспредельничает, не наказывают по всей строгости или не пресекают их злодеяний лишь потому, что держат в уме их национальность, происхождение. Лишь бы не разжигать. Так, к примеру, стыдливо умалчивали о нелюдях, убивших мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, защищавшего в Москве беременную девушку. Или как усердно обходили стороной жуткую историю, в которой погиб воин Никита Белянкин.

Но давайте спросим себя: влияет ли происхождение в ряде случаев на конечный результат, накладывает ли оно определённые особенности? А если так, то разве не нужно учитывать это, интегрируя соответствующих людей в российское общество? И есть ли у нас эффективная стратегия и действенные механизмы данной интеграции? Сомневаюсь.

В конечном же счёте подобное бездействие в сочетании с отсутствием внятной политики по интеграции «чужих людей» приводит к куда более печальным последствиям. Если так продолжится, то это лишь начало. И можно, конечно, в очередной раз пройти мимо противостояния в Чемодановке или убийств Никиты Белянкина и Сергея Чуева (всё это случилось в короткий промежуток времени), утверждая, будто всё под контролем, но тогда на выходе организм с криво наклеенным ярлычком «единый» рассыплется, уйдя, словно тот табор, в кроваво-свинцовое небо. Этого ли мы хотим? Если нет, то пора бы, наконец, говорить правдиво, а действовать эффективно — на предупреждение старых новых бед.