



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Центр Восточной Европы Варшавского университета и агентство по трудоустройству EWL представили исследование «Работники с Украины — между Польшей и Германией» об украинцах, которые работают и живут в Польше.

Самую большую группу составляют люди в возрасте от 26 до 35 лет. При этом стремительно растет число молодых работников (18−25 лет), которые приезжают в Польшу сразу после окончания обучения на Украине. Среди трудовых эмигрантов преобладают мужчины (60%), правда, в этом году их стало несколько меньше по сравнению с 2018 годом. Каждый третий украинец, работающий в Польше, родом с запада Украины. Постепенно уменьшается разница между приезжими из городов и приезжими из деревень. На первом месте (38,8%) стоит группа людей с высшим и незаконченным образованием, на втором — с профессиональным образованием. Украинцы активно учат польский язык — всего за год число тех, кто не говорит по-польски, уменьшилось на треть. Одной из причин такого интереса является тот факт, что иммигранты все больше и больше нуждаются в польском языке для работы. Подавляющее большинство хочет изучать польский язык. Каждый четвертый украинец в Польше уже имеет опыт работы в других странах, кроме Украины и Польши. Среди стран, где им довелось работать, лидирует Россия, Чехия заняла второе место.

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Но главным пунктом, вызывающим озабоченность польских работодателей, стало то, что 45% опрошенных украинцев планируют продолжить свою профессиональную карьеру в других странах. И по сравнению с прошлогодним опросом число тех, кто интересуется трудоустройством в Германии, значительно увеличилось. Опрос показал, что в группе украинских работников, планирующих работать в Германии, каждый пятый респондент готов уехать из Польши уже в 2019 году, еще до вступления в силу новой немецкой миграционной политики. Что касается желающих сделать это в 2020 году, то их количество почти удваивается. Каждый четвертый украинец думает о переезде за Одер в 2021 году или в последующие годы. О том, что Германия планирует в 2020 году открыть свой рынок труда для жителей стран, не входящих в Европейский союз, знают более ¾ граждан Украины, работающих в Польше. Однако они не вполне осведомлены о критериях (образование и языковые навыки), которые предъявляются претендентам на немецком рынке труда — правила неизвестны более половине респондентов. И самым большим препятствием является отсутствие знания языка. В целом же в группе украинцев, работающих в Польше и желающих перебраться в Германию, только 7,6% соответствуют основным стандартам, установленным в настоящее время Берлином.

«Более открытый для мигрантов немецкий рынок, безусловно, в большей степени выступит конкурентом для польских фирм, — говорит президент EWL Анджей Коркус. — Частичный исход работников с Украины в Германию не может быть остановлен, мы не можем конкурировать с Германией по уровню заработка. Тем не менее мы далеки от того, чтобы считать новые немецкие правила трудоустройства «черным сценарием» для польских компаний. Как требования к кандидатам, претендующим на работу в Германии, так и языковые барьеры будут ограничивать масштабы миграции с Востока».

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Тема возможного массового отъезда украинских работников из Польши в Германию неплохо продается последний год в польской прессе. Вначале преобладали алармистские настроения, потом эксперты и вслед за ними журналисты почувствовали оптимизм. Но все равно иногда тревожные нотки проскальзывают. Как заявлял весной этого года в интервью популярному польскому порталу Onet председатель комитета Польско-Украинской торгово-промышленной палаты по миграции и занятости Павел Кулага, сегодня украинцы трудятся в каждой пятой польской компании. Трудно представить, что без них сегодня «польская экономика будет развиваться так быстро». По словам Кулаги, «многие компании давно бы закрылись, если бы не рабочие с Украины. Были случаи, когда наши клиенты отправляли сотрудников из бухгалтерии на производственные линии при отсутствии украинского персонала. Без украинцев в таких регионах, как Великопольша, Силезия или Поморье, возникнут производственные проблемы. Также стоит подчеркнуть, что благодаря им поляки имеют больше работы и могут развиваться».

Безусловно, остающиеся в силе требования немецкого законодательства к иностранцам, которые хотят устроиться работать в Германии, особенно по части знания языка, пока могут успокоить польских работодателей. Вместе с тем, если украинцы проявляют такой интерес и усердие в изучении польского, не исключено, что они могут его проявить в изучении и немецкого. Особенно, если правительство Германии, приоткрывающее с 1 января 2020 года свой рынок труда, расширит число курсов, сделает их бесплатными, может быть, даже в течение некоего времени будет попросту закрывать глаза на частичное несоответствие претендента установленным критериям. Это будет способно привести к более значительному оттоку украинских гастарбайтеров из Польши в Германию. Впрочем, для польской экономики подобный вариант развития событий окажется болезненным, но не смертельным. Однако с новыми трудностями столкнется экономика Украины — ей придется конкурировать уже не с польскими зарплатами, а уже с немецкими, более высокими, чем польские. Судя по всему, украинцы, особенно имеющие хорошие трудовые навыки и квалификации, так и продолжат голосовать ногами, покидая свою страну.