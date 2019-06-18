Ушел из жизни бывший глава Пятого управления КГБ Филипп Денисович Бобков. Более двадцати лет возглавлял он отдел по борьбе с инакомыслием, религиозными и национальными веяниями в СССР. Он отправил за решетку несколько тысяч невинных людей, на его совести лежит косвенная вина за гибель нескольких безвинных жертв режима. Но также этот человек несёт ответственность за развал своей страны, сопоставимую с долей Горбачёва.

СССР

Немало людей возразят, что распад СССР на независимые государства был благом. Однако на повестке у нас не попытка философской оценки краха коммунистической системы, а сфокусированный обзор того фрагмента, который символизировали Пятое управление КГБ и генерал Бобков. Советское руководство поручило ему заботиться о сохранности страны. Филипп Бобков был тем человеком, которому система доверила защиту СССР от развала. Когда мы говорим о том, как «профукали СССР», мы обращаемся в первую очередь к генералу Бобкову и его окружению.

Курсант школы ГУКР Смерш Филипп Бобков. 1945

Сегодня мы знаем, что развал могучей коммунистической державы произошел по внутренним причинам. Любые клочки информации о вмешательстве извне в дела СССР носят характер вторичного и малозначительного явления. Ни одна секретная служба мира не ставила своей целью развал СССР. Каскад разрушительных событий там был сюрпризом для всего мира. Мы не знаем ни об одном случае точного предсказания какой-то разведкой «расчленительных» событий в СССР.

Важно, что управление Бобкова тоже не учуяло происходящего под носом расползания системы. Подчиненные генерала охотились на учителей иврита, брали под арест евангелистов и просто молодых вероискателей. И проглядели главное — распад страны.

Об этом автор почему-то не пишет в своей книге о службе стране «Как готовили предателей», вышедшей в свет семь лет назад. Зато часто упоминает мифический «план Лиоте», якобы разработанный ЦРУ в конце сороковых. План этот носит имя французского маршала, про которого рассказывают, как он попал под палящее солнце и велел сразу посадить там аллею деревьев. Изумлённым он рассказал в ответ, как чувствует себя лучше уже от мысли, что через тридцать лет здесь будет тень. Бобков пишет, что так выглядел план по поощрению в СССР идейно слабых элементов, которые в течение тридцати лет могут превратиться в настоящих врагов коммунизма.

То есть бывший глава идеологического отдела КГБ искренне верит, что страна рухнула вследствие какого-то плана ЦРУ. Никаких подробностей он не приводит, как не может привести ни одного указания на какую-либо конкретную операцию западных спецслужб, привязанную к якобы главенствовавшему плану. Это новый вариант «плана Даллеса», который до нынешних дней существует только на русском языке. Бобков же не потрудился даже выдумать возможный текст «плана Лиоте» на русском.

Бобков расписывается здесь в своем непрофессионализме, когда подменяет реальную аналитику конспирологической мифологией. Помню, как в 1992 году меня ошеломил один генерал КГБ, ушедший в отставку за несколько месяцев до нашего знакомства. Деловые переговоры с ним шли хорошо, но вдруг его перекосило. Он посмотрел на меня с прищуром: «Ты ведь всё знаешь, а я знаю, кто ты…» И пошёл с видом бывалого знатока рассказывать мне о страшном колене левитов — эксплуататоров еврейского народа и зачинщиков всех войн в мире. Выслушав его, я тихо сказал: «Теперь я понимаю, как развалился СССР». Страну развалили люди, подменявшие реальные проблемы низкопробной мифологией ненависти. Сегодня этот вопрос носит характер полемики на историческую тему. Но только ли? Не может ли быть такого сценария, что ученики Бобкова развалят Россию?

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Развал СССР

Бобков пишет так наивно и искренне, что улыбаешься умилённо. Кто оказывается виновным в массовом отходе от идей коммунизма и в психозе «облибералить» или «обамериканить» СССР за сто дней? Нет, никак не сталинская система подавления, вызвавшая в душах людей противодействие. Никак не унылый маразм брежневского политбюро. Никак не позорная близорукость Пятого управления КГБ. Виноват во всём «план Лиоте», виноваты диссиденты с сионистами.

Сегодня известно, очевидно и проверено, что будь на месте Горбачёва иностранный агент, Советский Союз существовал бы ещё долго. Так развалить страну могли только свои. Такие, как Филипп Денисович Бобков.

Обращаясь ко второй половине восьмидесятых, мы можем точно сказать, что роль сионистского движения в распаде СССР была нулевой, роль диссидентов была мизерной. Куда больше для развала сделали националисты-сепаратисты. Но кое-кто застал врасплох западные спецслужбы. Те ведь стремились к небольшим изменениям внутри СССР, а о расчленении его и не помышляли. Зато сама правящая советская верхушка осуществила по своему разумению план по скорейшему развалу, и помогали ей в этом офицеры Пятого управления КГБ.

Бобков сводит в книге счёты с Ельциным и Горбачёвым, но скромно умалчивает о собственной карьере после ухода с поста главы «недоохранки». А мы напомним, что Филипп Денисович был у истоков создания группы МОСТ и трудился долгие годы на посту главы аналитического отдела у Гусинского. И не один он там работал, а вместе с парой сотен офицеров из Пятого управления КГБ. А теперь вспомним, какую роль сыграла группа МОСТ в истории России. Откуда появились миллиарды в частных руках? Вспомним, как канал НТВ превратился в рассадник всего низменного, что присуще человеческой натуре. Вместо унылого лицемерия семидесятых — ускоренное освинение и противление интересам страны в ходе борьбы с терроризмом в Чечне.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин. 1990

Кстати, напомним, кто возглавлял аналитический отдел в родственной МОСТу структуре «Менатеп». Заместитель Бобкова, генерал Алексей Кондауров. Так что речь идёт о закономерности. Странно, но в книге не пишется ни слова о том, что НТВ с «Новой газетой» и «Эхом Москвы», с «Открытой Россией» вкупе суть не иначе, как креатив бывшего Пятого управления КГБ. Или вы хотите сказать, что все эти бывшие работали на самом деле на ЦРУ и на «план Лиоте» или «план Лимпопо»?

Нет сомнения, что западные структуры сыграли свою роль в расшатывании идейных основ советской системы, но их удельный вес при общем взвешивании невелик. Никак не они лишили советскую жизнь ее первоначальной соборной привлекательности для масс. Никак не они принимали решения о насаждении атеизма, о массовых репрессиях и прочих преступлениях, вызвавших реакцию отторжения. Куда большая ответственность лежит на тех, кто проводил спецоперации по прекращению частного преподавания иврита в то время, когда верхушка страны уже готовилась к погружению империи в хаос.

Mil.ru Филипп Денисович Бобков (справа)

В истории жизни генерала Бобкова, от Сталина до Гусинского, важно выделить то, что актуально для России сегодня. Лживая пропаганда государственных СМИ может сыграть пагубную роль, когда люди теряют доверие к власти. Образы мифических врагов могут лишить зрения тех, кому поручили соглядатайствовать и охранять.

Знаменательно, что об уходе Бобкова из жизни первым сообщил Алексей Венедиктов, плотно сотрудничавший с усопшим. Их знакомство берет отсчет с восьмидесятых. А позже Бобков способствовал успехам радиостанции «Эхо Москвы». Неисповедимы пути гебистские в России…