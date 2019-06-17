То, что выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации ФС РФ состоялось именно в Якутске, случайностью не назовешь.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Во-первых, потому, что на примере Якутии очень ярко видны все достижения и все арктические проблемы. С одной стороны, Республика Саха по итогам 2018 года занимает 4 место в рейтинге наиболее динамично развивающихся российских регионов (лидер роста в рейтинге состояния инвестиционного климата и одиннадцатое место по росту основных макроэкономических показателей). С другой, Якутия — рекордсмен по доле ветхого и аварийного жилья (18,8%), круглогодичной транспортной доступностью обеспечено менее 21% населения, уровень бедности составляет 19% (при среднероссийском — 12,9%).

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Во-вторых, тема заседания касалась стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, а в вопросах стратегии Якутия продвинулась заметно дальше других северных территорий. Здесь в декабре прошлого года создано Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера (руководителем которого буквально в дни заседания был назначен Владимир Черноградский); разработана «Стратегия социально-экономической развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) до 2030 года»; во все региональные программы включаются арктические разделы.

Ну, а на том, что вопрос определения арктической стратегии является ключевым, акцентировали свое внимание практически все собравшиеся. Так, модератор заседания, председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совфеде Александр Акимов напомнил о поручении Владимира Путина разработать в ближайшее время закон, предусматривающий специальные меры господдержки по инвестиционной деятельности в Арктике и Антарктике и новую Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года. В завершение прозвучала президентская задача, которая была поставлена на апрельском Арктическом форуме в Санкт-Петербурге: «Все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийских регионов РФ».

Александра Акимова поддержал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Он указал на то, что проект соответствующей стратегии должен быть представлен уже 1 декабря 2019 года и поторопил всех заинтересованных лиц с внесением возможных предложений.

Исполнительная власть, в лице замминистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, была единодушна с законодательной: «Правительством России на днях принято решение о том, что новая стратегия будет разрабатываться вместе с новой госпрограммой развития Арктики. Она должна стать основным механизмом реализации стратегии».

При этом любопытно, что очевидную мысль о дальнейшем развитии государственной политики в отношении Арктики и Дальнего Востока озвучили представители принимающей стороны. Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев, а следом его первый заместитель Александр Жирков высказались за создание отдельного базового закона по Арктике, на котором будет основываться вся дальнейшая стратегия развития. Впрочем, необходимость принятия всеобъемлющего «многоформатного закона» высказывали многие участники заседания. Вместе с тем только стратегическим планированием они не ограничивались. Глава Якутии Айсен Николаев умело использовал домашнюю трибуну, чтобы презентовать возможности своего региона и обозначить имеющиеся проблемы.

Республика-саха-якутия.рф Якутия

В частности, он представил свою законодательную инициативу об освобождении жителей арктических районов от уплаты транспортного налога и списанию задолженностей по нему. «На муниципальном уровне всеми арктическими районами республики приняты решения об освобождении физических лиц от налогов на имущество и земельного налога», — добавил Глава региона.

Характерно, что Минвостокразвития, в лице присутствующего замминистра Александра Крутикова, всецело поддержало данную инициативу.

«Мы считаем, что такое решение будет способствовать снижению бедности в этих территориях, где эта проблема наиболее ощутима. Сегодня мы ведем подсчет показателей, чтобы распространить вашу инициативу на всю Арктическую зону России. Хочу еще раз сказать, что данное решение мы абсолютно поддерживаем и будем его дальше продвигать», — сказал Александр Крутиков.

Еще одним предметом для дискуссии стал проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». По мнению члена Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам (представителя Республики Коми) Дмитрия Шатохина, под него будет попадать преимущественно крупный бизнес (Северный морской путь, СПГ-проекты и т. д.). В то же время в нем плохо проработаны интересы среднего и малого бизнеса.

«Большая часть льгот по налогам будет реализовываться по региональным налогам. Это — потери. Кто их будет возмещать? У нас уже есть примеры — налог на движимое имущество, налог на прибыль мы потеряли» — отмечает Дмитрий Шатохин.

Со своей стороны председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева отмечает, что законопроект в данном виде не предусматривает гарантий прав коренных малых народов для ведения ими традиционного природопользования и традиционного образа жизни, не гарантирует процедуры проведения этнологической экспертизы при проведении хозяйственной деятельности.

Густав-Теодор Паули. Якуты

Впрочем, необходимость разработки подобного закона никто из участников не отрицал, поскольку сейчас вопрос «нужно ли нам промышленное освоение Арктики?» на повестке дня не стоит. Главная проблема заключается в том, как именно и кто будет это делать?